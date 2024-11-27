💥Обзор новостей: заявление о переходе на ПСН ждут до 16 декабря, бизнес не готов к цифровому рублю, россиян хотят насильно мирить при разводе

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Заявление на получение патента необходимо подать за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Если планируете с 1 января 2025 года перейти на патентную систему налогообложения, заявление о переходе необходимо подать не позднее 16 декабря 2024 года.

Минпромторг и бизнес не готовы к переходу на цифровой рубль. Минпромторг и торговые сети не готовы к переходу на цифровой рубль. В ведомстве в отзыве на законопроект о начале расчетов в этой валюте в рознице просят дать переходный период в два года. Это позволит доработать программное обеспечение, внести необходимые изменения в информационные системы, уточнили в министерстве.

Госдума приняла пакет законопроектов, который ужесточает административную и вводит уголовную ответственность за утечку персональных данных. Наказание будет впрямую зависеть от объема утечки: для компаний оно составит от 5 до 15 млн. руб. В случае повторной утечки — компании придется заплатить штраф: от 1 до 3% от ее прошлогоднего оборота.

Запорожская область полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе произошло повреждение на линии электропередачи (ЛЭП). Из-за этого во всей области отключилось электроснабжение.

Прогулка с собакой в неположенном месте обойдется минимум в 1,5 тыс. руб. Такой же штраф грозит хозяевам, которые не убирают отходы за своими питомцами или не контролируют их передвижение в общественных местах. Для физических лиц штраф составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, юрлицам придется заплатить от 15 тыс. до 30 тыс.

Россиян хотят насильно мирить при разводе. Проект закона о попытке примирения супругов при разводе внесен в Госдуму. В случае принятия законопроекта суд сделает примирение супругов в течение трех месяцев обязательным.

Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни. К смертной казни за взяточничество приговорили экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ.

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду в сети нетрадиционных отношений/

В Норильске убрали свинину из школьных столовых из-за «уважения религиозных особенностей питания детей», пишет «Регнум».