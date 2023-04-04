❓Взять патент и не пожалеть. Или как не попасть в налоговые кандалы

В ПСН произошли значительные изменения, конечно, они не такие масштабные, как у УСН с НДС, но о них необходимо знать заранее.

❗Опубликован приказ Минэкономразвития от 17.10.2024 № 645 с коэффициентами-дефляторами на 2025 год . Для ПСН он — 1,144.

Регионы смогут продлить налоговые каникулы для новых ИП ( в т. ч. применяющих ПСН) до конца 2026 года. Об изменениях регионального законодательства в части применения ПСН нужно следить на сайтах местных властей. На данный момент известно, что 1 января 2025 в Республике Марий Эл патент будут исчислять с ежегодной индексацией потенциального дохода на коэффициент-дефлятор и иными нормативными особенностями.

Производители и продавцы ювелирных изделий из серебра могут применять ПСН . Новшество затрагивает предпринимателей, которые занимаются производством или продажей изделий из серебра — с 1 января 2025 им можно применять ПСН.

Если в течение года ИП одновременно использовал упрощенную систему налогообложения и патент, то сумма доходов будет учитываться от обоих режимов налогообложения по всем видам деятельности.

ИП, потерявшие в текущем году право на ПСН из-за превышения лимита по доходам (60 млн. руб), не смогут вернуться на патент с начала следующего, 2025 года (Закон от 29.10.2024 г. № 362-ФЗ). Данное правило будет действовать, если лимит будет превышен и при совмещении УСН и ПСН.

Если планируете с 1 января 2025 года перейти на патентную систему налогообложения, нужно подать заявление в налоговую не позднее 16 декабря 2024 года.

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Налоговики напомнили, что заявление на получение патента необходимо подать за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Патент ФНС выдает в электронном виде не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявления.

Заявление на получение патента можно подать в бумажном виде (лично или через представителя, или по почте) или в электронном виде (через ЛК ИП или по ТКС).