💥Обзор новостей: некоторые компании будут компенсировать повышение НДФЛ, Песков напомнил, что россияне получают зарплату в рублях, инфляция ускорилась

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Почти четверть работодателей готовы компенсировать сотрудникам повышение НДФЛ. С 2025 г. в России заработает расширенная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей сейчас двухступенчатой. Почти четверть (24%) российских компаний готовы компенсировать сотрудникам выпадение доходов из-за изменения системы налогообложения. Большинство же такой необходимости не видят или рассматривают неденежные поощрения.

Песков на фоне роста доллара напомнил, что россияне получают зарплату в рублях. «А вы зарплату в какой валюте получаете? <…> У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение», — заявил Песков. ЦБ с 28 ноября повысил официальный курс американского доллара. Он превысил отметку в 108 руб. — это максимальное значение с марта 2022 года.

Инфляция в РФ к 25 ноября в годовом выражении ускорилась до 8,66%. С начала месяца рост цен к 25 ноября составил 1,15%, с начала года — 7,80%.

ВВП России за январь—сентябрь вырос на 4,2%. Промпроизводство за январь—октябрь выросло на 4,4%.

Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Россия при нынешнем уровне инфляции сможет существовать долго, заявил бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин. По его словам, страна может жить и при инфляции в 50%.

Овощи и фрукты из «дружественных» стран подорожают из-за обвала рубля, пишет EastFruit. Поставщики из Турции, Ирана и Египта уже отменили ряд контрактов на экспорт в Россию.

Выдачи ипотеки в 2025 году могут оказаться минимальными за последние шесть лет. Следующий год для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Выдачи 2025 г. окажутся на 17% ниже этого года, по итогам которого банки предоставят 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.

Иностранные и российские производители бытовой техники — Beko, Tefal, Indesit, Kuppersberg и др. — поднимают цену на свои товары в среднем на 10%.

Генпрокуратура проверит ГАИ по всей стране. Генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить, как Госавтоинспекция (ГАИ) занимается организацией техосмотра транспортного бизнеса по всем субъектам России.