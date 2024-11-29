💥Обзор новостей: внесудебное взыскание долгов с физлиц одобрено, курс доллара —109,58 рубля, МЧС призвало собрать «тревожный чемоданчик»

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Правительство одобрило законопроект о внесудебном порядке взыскания долгов с физлиц. Вводимый порядок будет применяться только при отсутствии возражений от налогоплательщика — в противном случае ФНС придется обращаться в суд. Внесудебный порядок будет применяться в отношении задолженности по налогам, исчисляемым физлицом самостоятельно — при подаче деклараций или в рамках применения спецрежима для самозанятых.
Центробанк России: официальный курс доллара —109,58 рубля, евро — 116,14 рубля.
Владельцы тысячи торговых центров в России могут обанкротиться. Более тысячи ТЦ могут закрыться в России из-за жесткой политики ЦБ, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Центры массово покидают арендаторы, а банки предупреждают владельцев предприятий о существенном повышении стоимости ранее выданных кредитов.
Путин объяснил падение курса рубля. Это связано и не только с инфляционными процессами. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — сказал глава государства.
Сценарий роста ключевой ставки ЦБ до 25% становится весьма вероятным. Альфа-банк: с
ценарий роста ключевой ставки ЦБ РФ до 25% годовых становится весьма вероятным с учетом высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля.
Цены на автомобили скоро резко взлетят в России из-за обвала рубля, предупреждают дилеры. Больше всего это ударит по параллельному импорту.
Хакеры взломали ЦБ Уганды и украли $17 млн. Деньги были выведены в сентябре на два счета в Японии и Великобритании. Может быть, с нашим ЦБ произошло что-то подобное?
В Госдуме удивились влиянию доллара на стоимость продуктов. «Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос?» — удивилась депутат Светлана Журова (олимпийская чемпионка по конькобежному спорту). Она отметила, что «простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было – никто их в глаза не видел».
Поколение 20-30-летних — потерянное, они думают совершенно иначе. Об этом заявил певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Он отметил, что современные дети воспитываются с другими ценностями, которые им навязывают в Instagram (запрещен в РФ) и Голливуде.
С 15 декабря подорожает майонез. Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию. Примеру могут последовать и другие поставщики, так как резко подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло.
МЧС призвало россиян заранее собрать и держать дома «тревожный чемоданчик». Россиянам дали совет, как пережить катаклизм. Заранее укомплектованный «тревожный чемоданчик» поможет обеспечить автономное существование человека в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей, сообщает МЧС России.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии19
Доброе (наверное) утро, коллеги!
Мем в связи с какой новостью?))
В принципе, подходит ко всем сразу, но доконал тревожный чемоданчик))
🤣 Ощущение как будто под конец года разные ведомства решили высказаться, тем самым обозначить свое существование и полезность. МЧС ничего другого придумать не смогло))
Уж лучше бы МЧС промолчало, честное слово!
или под "конец света"
А что не так в предложении МЧС? особенно для тех кто живет в местах со сложными климатическими условиями, в отдаленных регионах, в горной местности, с особенностями географического расположения.
Время )
время для заявления выбрали не удачно
они об этом говорили и ранее. просто сейчас на этом акцент сделали, в том числе и СМИ
Прямо после Кириллова наставления христианам, МЧС сделали "акцент " (очевидно для всех остальных)
Наталия, сегодня же пятница )
Виктория, best news
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Отличный настрой, Виктория!
Последняя пятница осени))
Доброго утра. Немножко позитивчика
так может поможем бюджету и освободим его от одной огромной траты
Действительно, как же так? Мозг включить даже не предлагаю. Там его нет. Не понимаешь как - вон в дворники иди. Госдума - это не твоё явно