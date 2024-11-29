💥Обзор новостей: внесудебное взыскание долгов с физлиц одобрено, курс доллара —109,58 рубля, МЧС призвало собрать «тревожный чемоданчик»

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Правительство одобрило законопроект о внесудебном порядке взыскания долгов с физлиц. Вводимый порядок будет применяться только при отсутствии возражений от налогоплательщика — в противном случае ФНС придется обращаться в суд. Внесудебный порядок будет применяться в отношении задолженности по налогам, исчисляемым физлицом самостоятельно — при подаче деклараций или в рамках применения спецрежима для самозанятых.

Центробанк России: официальный курс доллара —109,58 рубля, евро — 116,14 рубля.

Владельцы тысячи торговых центров в России могут обанкротиться. Более тысячи ТЦ могут закрыться в России из-за жесткой политики ЦБ, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Центры массово покидают арендаторы, а банки предупреждают владельцев предприятий о существенном повышении стоимости ранее выданных кредитов.

Путин объяснил падение курса рубля. Это связано и не только с инфляционными процессами. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», — сказал глава государства.

Сценарий роста ключевой ставки ЦБ до 25% становится весьма вероятным. Альфа-банк: с ценарий роста ключевой ставки ЦБ РФ до 25% годовых становится весьма вероятным с учетом высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля.

Цены на автомобили скоро резко взлетят в России из-за обвала рубля, предупреждают дилеры. Больше всего это ударит по параллельному импорту.

Хакеры взломали ЦБ Уганды и украли $17 млн. Деньги были выведены в сентябре на два счета в Японии и Великобритании. Может быть, с нашим ЦБ произошло что-то подобное?

В Госдуме удивились влиянию доллара на стоимость продуктов. «Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос?» — удивилась депутат Светлана Журова (олимпийская чемпионка по конькобежному спорту). Она отметила, что «простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было – никто их в глаза не видел».

Поколение 20-30-летних — потерянное, они думают совершенно иначе. Об этом заявил певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Он отметил, что современные дети воспитываются с другими ценностями, которые им навязывают в Instagram (запрещен в РФ) и Голливуде.

С 15 декабря подорожает майонез. Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию. Примеру могут последовать и другие поставщики, так как резко подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло.