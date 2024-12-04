💥Обзор новостей: наличных «под подушкой» у россиян мало, школьников будут тестировать на экстремизм, астероид упал на Россию

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Доля наличных «под подушкой» у россиян упала до исторического минимума. На наличные рубли приходится всего 15% сбережений граждан, и эта доля продолжит падать, считают в ВТБ. В банке объясняют такую динамику перетоком наличности во вклады на фоне высоких ставок.
ЦБ установил курс доллара США на 4 декабря на уровне 106,19 рубля. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 4 декабря, на уровне ₽106,1878, евро — ₽112,02, юаня — ₽14,5545.
Школьников хотят начать тестировать на экстремизм. Российских школьников могут обязать пройти социально-психологическое тестирование для предупреждения их потенциального участия в экстремистской и террористической деятельности. Депутаты Госсовета Татарстана подготовили проект соответствующих поправок к законодательству.
Минфин выпустил российские облигации, которые заменят европейские. Всего будет замещено 13 выпусков: четыре выпуска в евро на €5,25 млрд и девять выпусков в долларах на $35,23 млрд. Инвесторы получат замещающие облигации взамен прежних евробондов в соотношении 1:1. Бумаги разместят 5 декабря.
Застройщики планируют ввести лизинг вместо ипотеки. Этот формат подразумевает долгосрочную аренду жилья с дальнейшей возможностью выкупа. Этот вариант кредитования может появиться уже в следующем году, прогнозируют эксперты.
Ежегодно из органов МВД уходят 3-5 тысяч сотрудников. Член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов рассказал, что в МВД ежемесячно уходят со службы от 3 до 5 тысяч человек, а это — фактически состав целого областного управления.
Продажи Библии в России выросли в полтора раза. Издательства третий год фиксируют повышенный спрос на религиозную литературу. Книжные сети и маркетплейсы отмечают рост продаж Библии в 1,5‒2 раза.
Власти решили отказаться от новых требований к ввозу холодильников. ФТС разрешило не применять новые требования Минприроды к процедуре ввоза холодильников, кондиционеров и другой техники с хладагентами. Власти планировали ввести правила, согласно которым поставщикам нужно оформлять дорогостоящую лицензию Минпромторга, срок выдачи которой доходит до 45 дней.
Генпрокуратура признала нежелательным «Храм Сатаны» в России. Прокурорская проверка выявила, что участники организации продвигают оккультную идеологию и идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей, и "при поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми", заявили в Генпрокуратуре.
Ученые предсказали полное освобождение Арктики ото льда через три года. Ученые-климатологи провели компьютерные модуляции и выяснили, что максимум через 20 лет Арктика полностью освободится ото льда. Но есть вариант развития событий, когда лед сойдет намного раньше — к 2027 году, предупреждают ученые.
Астероид упал на Россию. Огромный огненный шар упал в якутском городе Ленске.
Ледяной дождь ожидается в Подмосковье и Москве в среду, из-за этого на дорогах будет скользко, предупредили синоптики.
Остался всего один день до VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии23
Доброе утро, коллеги!
Вас почитаешь... неужели у Вас КАЖДОЕ утро доброе??
Не верю! не бывает такого!
Ну... может быть иногда, несколько раз за год.... Но что б ТАК.....
всёвыврёте!
Архимед, еще чуть-чуть и будете, как Гендальф )
Гэндальф: Что вы хотите сказать? Желаете мне доброго утра… или ты утверждаешь, что утро доброе, и неважно, что я о нём думаю? Или вы хотите сказать, что испытали на себе доброту этого утра? (с)
Так... Доброго больше не желать?)) Ок, а как это будет выглядеть, если я начну утро со слов: "как же мне все надоело. Никакое не утро, никакое оно не доброе, никого видеть не желаю"?)))
скажите нейтральное: здрассти, прювет,...
Прювет))
Песнь льда❄ и пламени🔥 какая-то😏
Это песнь про травматологию
Доброе утро, новости замечательные (да и у нас слегка похолодало):
- астероид, вчера все пространство бурлило, красочно, но быстро (жаль);
- освобождение Арктики ото льда, да уж , ничего хорошего (все-таки человечество само все разрушит);
- лизинг вместо ипотеки (??) "масло-масленое";
- из МВД увольняются, жаль нет расшифровки причин.
не факт что человечество в этом процессе повинно. вполне возможно наше попадание в природный цикл, при котором идет некая климатическая смена
Может быть, конечно, и цикл, но руку мы основательно приложили к изменениям климата.
Доброе утро, Татьяна! Там все прозрачно: работы полно, зарплата мизерная, отношение скотское.