💥Обзор новостей: наличных «под подушкой» у россиян мало, школьников будут тестировать на экстремизм, астероид упал на Россию

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Доля наличных «под подушкой» у россиян упала до исторического минимума. На наличные рубли приходится всего 15% сбережений граждан, и эта доля продолжит падать, считают в ВТБ. В банке объясняют такую динамику перетоком наличности во вклады на фоне высоких ставок.

ЦБ установил курс доллара США на 4 декабря на уровне 106,19 рубля. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 4 декабря, на уровне ₽106,1878, евро — ₽112,02, юаня — ₽14,5545.

Школьников хотят начать тестировать на экстремизм. Российских школьников могут обязать пройти социально-психологическое тестирование для предупреждения их потенциального участия в экстремистской и террористической деятельности. Депутаты Госсовета Татарстана подготовили проект соответствующих поправок к законодательству.

Минфин выпустил российские облигации, которые заменят европейские. Всего будет замещено 13 выпусков: четыре выпуска в евро на €5,25 млрд и девять выпусков в долларах на $35,23 млрд. Инвесторы получат замещающие облигации взамен прежних евробондов в соотношении 1:1. Бумаги разместят 5 декабря.

Застройщики планируют ввести лизинг вместо ипотеки. Этот формат подразумевает долгосрочную аренду жилья с дальнейшей возможностью выкупа. Этот вариант кредитования может появиться уже в следующем году, прогнозируют эксперты.

Ежегодно из органов МВД уходят 3-5 тысяч сотрудников. Член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов рассказал, что в МВД ежемесячно уходят со службы от 3 до 5 тысяч человек, а это — фактически состав целого областного управления.

Продажи Библии в России выросли в полтора раза. Издательства третий год фиксируют повышенный спрос на религиозную литературу. Книжные сети и маркетплейсы отмечают рост продаж Библии в 1,5‒2 раза.

Власти решили отказаться от новых требований к ввозу холодильников. ФТС разрешило не применять новые требования Минприроды к процедуре ввоза холодильников, кондиционеров и другой техники с хладагентами. Власти планировали ввести правила, согласно которым поставщикам нужно оформлять дорогостоящую лицензию Минпромторга, срок выдачи которой доходит до 45 дней.

Генпрокуратура признала нежелательным «Храм Сатаны» в России. Прокурорская проверка выявила, что участники организации продвигают оккультную идеологию и идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей, и "при поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми", заявили в Генпрокуратуре.

Ученые предсказали полное освобождение Арктики ото льда через три года. Ученые-климатологи провели компьютерные модуляции и выяснили, что максимум через 20 лет Арктика полностью освободится ото льда. Но есть вариант развития событий, когда лед сойдет намного раньше — к 2027 году, предупреждают ученые.

Астероид упал на Россию. Огромный огненный шар упал в якутском городе Ленске.

Ледяной дождь ожидается в Подмосковье и Москве в среду, из-за этого на дорогах будет скользко, предупредили синоптики.