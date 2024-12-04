Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: наличных «под подушкой» у россиян мало, школьников будут тестировать на экстремизм, астероид упал на Россию

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Доля наличных «под подушкой» у россиян упала до исторического минимума. На наличные рубли приходится всего 15% сбережений граждан, и эта доля продолжит падать, считают в ВТБ. В банке объясняют такую динамику перетоком наличности во вклады на фоне высоких ставок.

  • ЦБ установил курс доллара США на 4 декабря на уровне 106,19 рубля. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду, 4 декабря, на уровне ₽106,1878, евро — ₽112,02, юаня — ₽14,5545.

  • Школьников хотят начать тестировать на экстремизм. Российских школьников могут обязать пройти социально-психологическое тестирование для предупреждения их потенциального участия в экстремистской и террористической деятельности. Депутаты Госсовета Татарстана подготовили проект соответствующих поправок к законодательству.

  • Минфин выпустил российские облигации, которые заменят европейские. Всего будет замещено 13 выпусков: четыре выпуска в евро на €5,25 млрд и девять выпусков в долларах на $35,23 млрд. Инвесторы получат замещающие облигации взамен прежних евробондов в соотношении 1:1. Бумаги разместят 5 декабря.

  • Застройщики планируют ввести лизинг вместо ипотеки. Этот формат подразумевает долгосрочную аренду жилья с дальнейшей возможностью выкупа. Этот вариант кредитования может появиться уже в следующем году, прогнозируют эксперты.

  • Ежегодно из органов МВД уходят 3-5 тысяч сотрудников. Член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов рассказал, что в МВД ежемесячно уходят со службы от 3 до 5 тысяч человек, а это — фактически состав целого областного управления.

  • Продажи Библии в России выросли в полтора раза. Издательства третий год фиксируют повышенный спрос на религиозную литературу. Книжные сети и маркетплейсы отмечают рост продаж Библии в 1,5‒2 раза.

  • Власти решили отказаться от новых требований к ввозу холодильников. ФТС разрешило не применять новые требования Минприроды к процедуре ввоза холодильников, кондиционеров и другой техники с хладагентами. Власти планировали ввести правила, согласно которым поставщикам нужно оформлять дорогостоящую лицензию Минпромторга, срок выдачи которой доходит до 45 дней.

  • Генпрокуратура признала нежелательным «Храм Сатаны» в России. Прокурорская проверка выявила, что участники организации продвигают оккультную идеологию и идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей, и "при поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми", заявили в Генпрокуратуре. 

  • Ученые предсказали полное освобождение Арктики ото льда через три года. Ученые-климатологи провели компьютерные модуляции и выяснили, что максимум через 20 лет Арктика полностью освободится ото льда. Но есть вариант развития событий, когда лед сойдет намного раньше — к 2027 году, предупреждают ученые.

  • Астероид упал на Россию. Огромный огненный шар упал в якутском городе Ленске.

  • Ледяной дождь ожидается в Подмосковье и Москве в среду, из-за этого на дорогах будет скользко, предупредили синоптики.

  • Остался всего один день до VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

23
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Доброе утро, коллеги!

      Вас почитаешь... неужели у Вас КАЖДОЕ утро доброе??

      Не верю! не бывает такого!

      Ну... может быть иногда, несколько раз за год.... Но что б ТАК.....

      всёвыврёте!

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Доброе утро, новости замечательные (да и у нас слегка похолодало):

    - астероид, вчера все пространство бурлило, красочно, но быстро (жаль);

    - освобождение Арктики ото льда, да уж , ничего хорошего (все-таки человечество само все разрушит);

    - лизинг вместо ипотеки (??) "масло-масленое";

    - из МВД увольняются, жаль нет расшифровки причин.

    • Блудный сын

      - освобождение Арктики ото льда, да уж , ничего хорошего (все-таки человечество само все разрушит);

      не факт что человечество в этом процессе повинно. вполне возможно наше попадание в природный цикл, при котором идет некая климатическая смена