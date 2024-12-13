🎄Запускаем предновогодний конкурс «Клерк из скрепок». Сделай фото и получи крутые призы

Начинаем отрываться! Участвуйте в конкурсе и получите призы от «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши креативные фотографии!

До Нового года осталось всего 18 дней! На «Клерке» есть традиция — радовать пользователей подарками и интересными конкурсами. Сегодня мы запускаем первый розыгрыш. Конкурс будет длиться всю следующую неделю, так он творческий и потребует определенного времени. Итоги подведем в пятницу, 20 декабря в 17:00.

Что нужно сделать?

В прошлом году мы проводили конкурс, в котором просили пользователей из обычных канцелярских скрепок сложить слово «Клерк.Конференция».

В этом году условия те же, а вот задача другая: сделайте из скрепок надпись «С Новым годом, Клерк!».

Чем больше скрепок — тем круче! Можно добавлять к оформлению любые предметы! А можно сделать 3D-модель! Фотографируйте свой шедевр и выкладывайте в комментариях! Победителей будет выбирать весь наш коллектив!

Что подарит «Клерк»?

Вы заинтересовались? И правильно! Конкурс сложный, творческий, потребует времени и будет необходимо подключить всю свою фантазию. Но! Призы будут тоже крутыми!

1-е место — билет офлайн на седьмую конференцию «Клерка», которая пройдет в Краснодаре в марте 2025 года.

2-е место — онлайн билет на седьмую конференцию «Клерка».

3-место — доступ к записи «VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»!

У вас время до 20 декабря: найти в офисе скрепки (можно железные, можно разноцветные, придумать дизайн надписи, сделать ее, сфотографировать и опубликовать под этим постом.

Все желаем удачи! Ждем ваши фото!