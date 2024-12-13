🎄Запускаем предновогодний конкурс «Клерк из скрепок». Сделай фото и получи крутые призы

До Нового года осталось всего 18 дней! На «Клерке» есть традиция — радовать пользователей подарками и интересными конкурсами. Сегодня мы запускаем первый розыгрыш. Конкурс будет длиться всю следующую неделю, так он творческий и потребует определенного времени. Итоги подведем в пятницу, 20 декабря в 17:00.
Что нужно сделать?
В прошлом году мы проводили конкурс, в котором просили пользователей из обычных канцелярских скрепок сложить слово «Клерк.Конференция».
В этом году условия те же, а вот задача другая: сделайте из скрепок надпись «С Новым годом, Клерк!».
Чем больше скрепок — тем круче! Можно добавлять к оформлению любые предметы! А можно сделать 3D-модель! Фотографируйте свой шедевр и выкладывайте в комментариях! Победителей будет выбирать весь наш коллектив!
Что подарит «Клерк»?
Вы заинтересовались? И правильно! Конкурс сложный, творческий, потребует времени и будет необходимо подключить всю свою фантазию. Но! Призы будут тоже крутыми!
1-е место — билет офлайн на седьмую конференцию «Клерка», которая пройдет в Краснодаре в марте 2025 года.
2-е место — онлайн билет на седьмую конференцию «Клерка».
3-место — доступ к записи «VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»!
У вас время до 20 декабря: найти в офисе скрепки (можно железные, можно разноцветные, придумать дизайн надписи, сделать ее, сфотографировать и опубликовать под этим постом.
Все желаем удачи! Ждем ваши фото!
Комментарии14
Ой, а у меня скрепочек нет, у меня скобы... таааак... пойду кого ограблю...
Одобряем и санкционируем грабеж! Он на благое дело!
Отличие первого и второго места?
Офлайн - очное присутствие на конференции, онлайн - трансляция по интернету. Где утренний чертовски хороший кофе, Владислав?))
Пофиксите
Ахахаха это мой кофе еще не сработал))) Спасибо))
Йес! Индульгенцию получила!
легко!
Так, и мы в первый же день исключаем из участников нашего иллюстратора/бильд-редактора за использование ИИ)))
Ждем ваши работы!