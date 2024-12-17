💥Обзор новостей: ВС определит доначисления НДФЛ за труд самозанятых, проблемы с психикой достигли масштабов пандемии, на Солнце мощная вспышка

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Дело о доначислении НДФЛ за труд самозанятых дошло до Верховного суда. ФНС доначислила ИП ₽2,6 млн, так как он нанимал самозанятых и не платил за них НДФЛ. Три судебные инстанции сочли, что из этой суммы надо вычесть уплаченный самозанятыми налог. ФНС не согласилась, и дело дошло до Верховного суда. «Доводы налогового органа, изложенные в жалобе, заслуживают внимания», в связи с чем дело будет рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам, отмечается в определении Верховного суда.

Бизнес рассказал о главных киберугрозах. Чаще всего компании подвергались заражениям вредоносным ПО (76%), несанкционированному доступу к информации (73%), DDoS-атакам (62%) и фишингу (42%).

Больше всего зумеров-бизнесменов оказалось на Кавказе. В Дагестане почти каждый пятый молодой человек занимается бизнесом, схожая ситуация в Чечне. Чаще всего молодёжь торгует на маркетплейсах, занимается строительством или ремонтом.

Шахматист Магнус Карлсен заплатил 128% налогов от своего дохода за 2023 год. Всего гроссмейстер заработал $111 тыс., а государство взяло с него $142 тыс. Разница объясняется налогом на богатство: Карлсен обязан платить 1,1% от своего состояния, которое превышает $ 9 млн.

ЦБ не будет ужесточать регулирование банков так сильно, как планировал. Регулятор на полгода сдвинул ввод жестких требований по минимальному нормативу краткосрочной ликвидности, ввел дополнительные исключения по требованиям к корпоративным кредитам и дал понять, что может изменить сроки внедрения антициклической надбавки.

Погода в Москве готовит сюрпризы: сегодня будет сильная метель, ветер усилится до 18 м/с. Уже в среду ожидается мороз до -20°C, а в четверг синоптики прогнозируют оттепель с плюсовой температурой.

В Третьяковскую галерею вернулась картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». После пятилетней реставрации, связанной с повреждениями от вандала, шедевр стал частью постоянной экспозиции. Теперь полотно защищено антивандальной капсулой, которая сохраняет и климатические условия.

Проблемы с психическим здоровьем достигли масштабов пандемии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в год в мире теряется 12 млрд рабочих дней из-за депрессии и повышенной тревожности. Ущерб для мировой экономики оценивается выше $1 трлн.

Sunlight до конца 2024 года запустит продажу золотых слитков для инвесторов. Правительство осенью 2024 года разрешило продавать драгметаллы не только банкам, но и компаниям.

Мощнейшую вспышку зафиксировали на Солнце, что может привести к сильной магнитной буре в ближайшие дни. Метеозависимые люди могут почувствовать слабость, недомогание и мигрень.

Медицина Москвы полностью перешла в онлайн. Когда пациент попадает в больницу — его история болезни и карта уже доступны врачу.

Таиланд планирует признать биткоин законным платежным средством. Также власти исследуют вариант выпуска стейблкоинов как альтернативу выпуску банкнот.