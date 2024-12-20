💥Обзор новостей: Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке, разрешили религиозное многоженство, Google виноват в ухудшении работы YouTube

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке. С учетом поручения президента РФ, Минфин подготовит изменения в правила семейной ипотеки, сообщило ведомство. Из правил семейной ипотеки исключат механизм распределения лимитов между разными банками, присутствующий в ней сейчас. Изменение будет внесено для того, чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась.
Минтранс введет 50% скидку на авиабилеты для семей с детьми. Минтранс России начал работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми 50% скидки на билеты, решения по вопросу будут выработаны к середине января 2025 года. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам.
Значение индекса, определяющего близость финансовой системы России к кризису, приблизилось к годовым максимумам, следует из данных АКРА. Это связано с ростом волатильности курса, инфляцией и разницей ставок на финансовом рынке.
В 2024 году компании стали немного реже повышать зарплаты. В 2024 году 58% российских работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году, пишет РБК. По сравнению с 2023 годом доля таких компаний снизилась на 10%, с 68%.
У россиян начнут изымать дачи с 1 марта 2025 года. Весной в России вступит в силу федеральный закон, направленный на борьбу с заброшенными земельными участками. Если земля не будет использоваться собственником три года, то контрольно-надзорные органы выдадут ему предупреждение об устранении нарушения. Если за полгода тот не исправит ситуацию, то Росреестр в течение месяца может инициировать судебный процесс об изъятии участка. Одним из признаков неиспользуемого участка является отсутствие на нем фундамента для будущего дома. Также неиспользуемым участком могут признать тот, где много мусора или сорняков.
ДУМ России разрешило религиозное многоженство. Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство: четыре жены допустимы «при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам».
Клиенты МТС, МегаФона, Т2 и Билайна жалуются на замедление или недоступность YouTube. Пользователи отмечают усиление блокировок, включая мобильную версию.
РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в РФ. Роскомнадзор заявил, что ухудшение качества работы видеохостинга YouTube в России связано с прекращением поддержки компанией Google своего оборудования, которое находится в России.
Туристы стали чаще совершать деловые поездки.
Растущее санкционное давление стимулирует российский бизнес активнее осваивать новые рынки. Вместе с расширением международного авиасообщения это привело к росту в стране рынка делового туризма. Уже почти 20% командировок приходится на зарубежные направления, лидерами среди которых оказались Китай и ОАЭ.
Торговые центры фиксируют снижение количества посетителей. Наиболее выраженное снижение трафика зафиксировано в магазинах товаров для детей и электроники — на 11% год к году. Операторы фешен-магазинов показали спад на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%. Основные причины — маркетплейсы и экономия потребителей.
Пятница, коллеги! А у кое-кого еще и последний рабочий день в этом году😉
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии25
Доброе утро, коллеги! Мое утро началось сегодня так. А как у вас дела?
У меня похожее было. Когда младший был маленький вызвали такси из поликлиники до дома. Садимся, спрашиваю,сколько будет стоить, если заехать в магазин? Водитель ответил "Сегодня бесплатно только для тех кто в бахилах". Младший до сих пор это помнит этот эпизод ))
Ахаха, довез-то в итоге бесплатно?))
Мы сняли бахилы, поэтому пришлось заплатить )
Доброе утро) с последним рабочим днём в этом году)) Возвращайтесь после праздников в целости и сохранности))
Доброе, Алейда! Спасибо, обязательно) Но я еще буду в этом году и в праздники радовать (надеюсь) вас публикациями)) Так что не прощаемся!
Ну тогда хорошо, а то уже аж дрожжжь пошла)))
Спокойствие, только спокойствие!)))
Это хорошо))
Какой пупсик котошмель))
КотоПчёл))
Всем "здрасти"!!!
Так из Стоматологии вышла. Правда, почти сразу на дороге поскользнулась и сразу сняла
Вот! Я тоже поскользнулась и поэтому поняла, что что-то не так)
У меня пока матушка в больнице лежала, я через день свою обувь "берегла". Хорошо, на машине ездила её проведывать. Как сажусь в машину, так и вижу, что защитные средства на месте)))
Не удивительно, от слова совсем
Наконец-то, дождались)))
Не знаю как у нас в мусульманских регионах, а вот в Тунисе (нам гид рассказывал, когда там были) многоженец у большинства его знакомых вызывает не зависть, а сочувствие.
За каждую из жен надо отдать выкуп (калым). С каждой из жен нужно справить свадьбу (не хуже, чем у предыдущей). У каждой из них должна быть, как минимум, отдельная комната. И если какой-то из жен преподнес подарок круче (дороже, красивше), чем другим, вынос мозга обеспечен. Наоборот (одной подарок хуже, чем другой) - то же самое.
Так что это удовольствие (или гемор) - далеко не для всех.
И прав у мусульманской женщины достаточно много. Инициатором развода может быть не только муж, но и жена.
Мне понравилась одна информация: сейчас зажиточные сирийцы меняют асадовские деньги на доллары. Так вот курс: 10 кг бумажек = 1$. Как вам такая перспективка?