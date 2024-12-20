💥Обзор новостей: Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке, разрешили религиозное многоженство, Google виноват в ухудшении работы YouTube

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Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке. С учетом поручения президента РФ, Минфин подготовит изменения в правила семейной ипотеки, сообщило ведомство. Из правил семейной ипотеки исключат механизм распределения лимитов между разными банками, присутствующий в ней сейчас. Изменение будет внесено для того, чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась.

Минтранс введет 50% скидку на авиабилеты для семей с детьми. Минтранс России начал работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми 50% скидки на билеты, решения по вопросу будут выработаны к середине января 2025 года. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам. Значение индекса, определяющего близость финансовой системы России к кризису, приблизилось к годовым максимумам, следует из данных АКРА. Это связано с ростом волатильности курса, инфляцией и разницей ставок на финансовом рынке.

В 2024 году компании стали немного реже повышать зарплаты. В 2024 году 58% российских работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году, пишет РБК. По сравнению с 2023 годом доля таких компаний снизилась на 10%, с 68%.

У россиян начнут изымать дачи с 1 марта 2025 года. Весной в России вступит в силу федеральный закон, направленный на борьбу с заброшенными земельными участками. Если земля не будет использоваться собственником три года, то контрольно-надзорные органы выдадут ему предупреждение об устранении нарушения. Если за полгода тот не исправит ситуацию, то Росреестр в течение месяца может инициировать судебный процесс об изъятии участка. Одним из признаков неиспользуемого участка является отсутствие на нем фундамента для будущего дома. Также неиспользуемым участком могут признать тот, где много мусора или сорняков.

ДУМ России разрешило религиозное многоженство. Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство: четыре жены допустимы «при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам».

Клиенты МТС, МегаФона, Т2 и Билайна жалуются на замедление или недоступность YouTube. Пользователи отмечают усиление блокировок, включая мобильную версию.

РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в РФ. Роскомнадзор заявил, что ухудшение качества работы видеохостинга YouTube в России связано с прекращением поддержки компанией Google своего оборудования, которое находится в России.

Туристы стали чаще совершать деловые поездки. Растущее санкционное давление стимулирует российский бизнес активнее осваивать новые рынки. Вместе с расширением международного авиасообщения это привело к росту в стране рынка делового туризма. Уже почти 20% командировок приходится на зарубежные направления, лидерами среди которых оказались Китай и ОАЭ.

Торговые центры фиксируют снижение количества посетителей. Наиболее выраженное снижение трафика зафиксировано в магазинах товаров для детей и электроники — на 11% год к году. Операторы фешен-магазинов показали спад на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%. Основные причины — маркетплейсы и экономия потребителей.