🎅🏻Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим Клерк.Премиум за лучший новогодний тост

Вот и пятница, коллеги! Ура!
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А вот и новое задание!
Напишите новогодний и очень бухгалтерский тост. Посмотрим у кого получится самый лучший! Будем использовать его в новогоднюю ночь!
У меня с тостами все плохо!😂 Это все, на что я способна:
«пусть в новом году все ваши отчеты будут точными и своевременными, а налоговые проверки проходят гладко, а еще лучше — пусть их не будет. Здоровья, счастья и улыбок! Оставайтесь с нами на «Клерке», заводите свой блог в Трибуне! С наступающим!»🌲🎅🏻
Уверена, у вас получится лучше! Пишите свои варианты в комментариях!
Комментарии14
Кто мечтал о Клерк.Премиум?))
Бухгалтер, пускай в Новом году единственное напряжение мозга у тебя происходит только по пятницам и только на Клерке😉
Премиальных клиентов, премиальной зарплаты и премиальной подписки желаю вам в Новом году🚀
С Новым годом, незаменимый бухгалтер😎
Принято, Владислав!
Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива!(с)
Классика))