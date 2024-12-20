🎅🏻Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим Клерк.Премиум за лучший новогодний тост

Новый год — это мандарины, гирлянды, подарки, веселые гуляния и вкусная еда в кругу семьи. А еще это шампанское и, конечно, тосты.

Вот и пятница, коллеги! Ура!

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А вот и новое задание!

Напишите новогодний и очень бухгалтерский тост. Посмотрим у кого получится самый лучший! Будем использовать его в новогоднюю ночь!

У меня с тостами все плохо!😂 Это все, на что я способна:

«пусть в новом году все ваши отчеты будут точными и своевременными, а налоговые проверки проходят гладко, а еще лучше — пусть их не будет. Здоровья, счастья и улыбок! Оставайтесь с нами на «Клерке», заводите свой блог в Трибуне! С наступающим!»🌲🎅🏻

Уверена, у вас получится лучше! Пишите свои варианты в комментариях!