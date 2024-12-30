Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: майнеров в Чечне приравняют к террористам, умер Джимми Картер, на Марсе будет прямая демократия

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В Чечне майнеров приравняют к террористам. Людей, занимающихся незаконным майнингом в Чечне, который приводит к проблемам с электричеством в селах и городах, подвергнут строгому наказанию и приравняют к террористам,, заявил Адам Делимханов. В регионах Северного Кавказа запретили майнинг до весны 2031 года.

  • Россиян начали штрафовать за слишком медленный проезд по трассе Москва — Санкт-Петербург. На платной трассе М-11 «Нева» водителей, задержавшихся в туалете на АЗС или в кафе и не покинувших за 1 час платный участок, наказывают. Сумма штрафа — более 5000 рублей.

  • Умер 39-й президент США Джимми Картер. Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, умер на 101-м году жизни. Он был посредником при заключении израильско-египетского мирного договора, которое положило конец войне Судного дня, а в 2002 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.

  • ЦБ установил официальные курсы валют до конца новогодних праздников. Центральный банк России установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне ₽101,6797, евро — ₽106,1028, юаня — ₽13,4272.

  • В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы волн высотой до 2,5 м.

    Поступление воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращено, закрыты все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений.

  • 10% россиян готовы создать семью ради льготной ипотеки. Каждый десятый опрошенный россиянин — 9% — в возрасте от 18 до 50 лет рассматривает возможность заключения брака и рождения ребенка, чтобы воспользоваться программой семейной ипотеки в следующем году. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру»

  • Таиланд вступит в БРИКС в качестве страны-партнера. Таиланд получил уведомление от России о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года.

  • Дети, которые родятся в 2025 году, станут первыми в новом поколении бета. Они придут на смену альфа, которые рождались с 2010 по 2024 год. Бета сменит следующее поколение только в 2040 году.

  • В России за год собрали рекордный урожай риса.

    По итогам 2024 года урожай риса в России составил более 1,2 млн тонн. Это на 17% выше, чем годом ранее, установлен рекорд.

  • В Петербурге открыли станцию метро «Горный институт» — первая станция метро Санкт-Петербурга, открытая с 2019 года. Эскалаторы сломались через несколько минут после запуска станции, пассажиры шли вверх пешком. Кроме того, на станции нет мобильной связи

  • Маск предложил установить на Марсе прямую демократию.

    После колонизации на Марсе должна быть установлена прямая, а не представительная демократия, заявил Маск.

  • Коллеги, 30 декабря! Елку нарядили? С меню на завтра определились?

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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