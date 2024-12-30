💥Обзор новостей: майнеров в Чечне приравняют к террористам, умер Джимми Картер, на Марсе будет прямая демократия

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В Чечне майнеров приравняют к террористам. Людей, занимающихся незаконным майнингом в Чечне, который приводит к проблемам с электричеством в селах и городах, подвергнут строгому наказанию и приравняют к террористам,, заявил Адам Делимханов. В регионах Северного Кавказа запретили майнинг до весны 2031 года.

Россиян начали штрафовать за слишком медленный проезд по трассе Москва — Санкт-Петербург. На платной трассе М-11 «Нева» водителей, задержавшихся в туалете на АЗС или в кафе и не покинувших за 1 час платный участок, наказывают. Сумма штрафа — более 5000 рублей.

Умер 39-й президент США Джимми Картер. Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, умер на 101-м году жизни. Он был посредником при заключении израильско-египетского мирного договора, которое положило конец войне Судного дня, а в 2002 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.

ЦБ установил официальные курсы валют до конца новогодних праздников. Центральный банк России установил официальный курс доллара США с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на уровне ₽101,6797, евро — ₽106,1028, юаня — ₽13,4272.

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы волн высотой до 2,5 м. Поступление воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращено, закрыты все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений.

10% россиян готовы создать семью ради льготной ипотеки. Каждый десятый опрошенный россиянин — 9% — в возрасте от 18 до 50 лет рассматривает возможность заключения брака и рождения ребенка, чтобы воспользоваться программой семейной ипотеки в следующем году. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру»

Таиланд вступит в БРИКС в качестве страны-партнера. Таиланд получил уведомление от России о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года.

Дети, которые родятся в 2025 году, станут первыми в новом поколении бета. Они придут на смену альфа, которые рождались с 2010 по 2024 год. Бета сменит следующее поколение только в 2040 году.

В России за год собрали рекордный урожай риса. По итогам 2024 года урожай риса в России составил более 1,2 млн тонн. Это на 17% выше, чем годом ранее, установлен рекорд.

В Петербурге открыли станцию метро «Горный институт» — первая станция метро Санкт-Петербурга, открытая с 2019 года. Эскалаторы сломались через несколько минут после запуска станции, пассажиры шли вверх пешком. Кроме того, на станции нет мобильной связи

Маск предложил установить на Марсе прямую демократию. После колонизации на Марсе должна быть установлена прямая, а не представительная демократия, заявил Маск.