💥Обзор новостей: в Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова, доллар ниже 100 рублей, Трамп удалил испаноязычную версию Белого дома

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Путин поручил урегулировать «переезд» компаний из недружественных стран. Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции российских бизнесов, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, если это затруднительно сделать по законам этих стран, пишет РБК.

Цены на картофель по итогам 2024 года выросли почти на 92%, и это самый подорожавший продукт питания, стоимость которых фиксирует Росстат. Также сильно подорожали сливочное масло и красная икра.

Россия договорилась с ОАЭ о новом налоговом соглашении. Россия и ОАЭ договорились о 10%-ной налоговой ставке. Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Новое соглашение будет охватывать не только государственные компании и структуры, но и частный бизнес и физлиц.

Два банка в Казахстане приостановили выпуск карт иностранцам. Казахстанские банки «Каспи» и Home Credit Bank («дочка» чешской международной финансовой группы PPF) приостановили открытие дебетовых карт для россиян нерезидентов Казахстана.

ЦБ установил курс доллара США на 22 января ниже 100 рублей. Официальный курс доллара за день упал более чем на ₽2. Ниже ₽100 курс доллара опустился впервые с конца декабря 2024 года.

В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова. Депутат Бурляев попросил СК провести расследование смерти Лермонтова на дуэли в 1841 году. Депутат-режиссер, снявший себя в главной роли в фильме о Лермонтове, требует заново изучить обстоятельства гибели поэта. Его картину 40 лет назад на экраны не пустили, он объяснял это масонским заговором.

Россиянам могут запретить покупку недвижимости в Латвии. Депутаты Латвии рассмотрят законопроект, согласно которому гражданам и юридическим лицам России и Белоруссии могут запретить приобретать недвижимость в Латвии.

Трамп допустил введение новых санкций против России. Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, назвал вероятными введение новых санкций против России, если руководство страны не пойдет на переговоры по Украине.

ВТБ назвал три самые популярные схемы обмана детей. Наиболее популярны три схемы: звонки под видом правоохранителей, предложения выигрыша в онлайн-играх и установка программы удаленного доступа.

Совет IIHF рассмотрит вопрос допуска хоккейной сборной России на ОИ-2026 3-4 февраля. По данным источника РИА Новости, IIHF 3-4 февраля рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским. Российская команда в случае допуска сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.

Жена Эдварда Сноудена подала документы на получение гражданства РФ. Супруга экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства.

Выдачи ипотеки на ИЖС могут упасть на четверть в 2025 году. В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пострадал меньше, чем ипотека на многоквартирные дома. По оценкам банкиров, в 2024 году выдачи в сегменте ипотеки на ИЖС либо не выросли, либо снизились менее значительно, чем по ипотеке в целом. Однако в 2025 году участники рынка ожидают их сокращения на 25%.

Трамп удалил испаноязычную версию Белого дома. С сайта Белого дома пропала испаноязычная версия после инаугурации президента США Дональда Трампа. При переходе на сайт на испанском языке высвечивается ошибка 404 (страница не найдена).

TON будет эксклюзивно использоваться Telegram для выпуска токенов, платежей, мини-приложений и многого другого, заявил Павел Дуров.