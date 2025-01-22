Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: в Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова, доллар ниже 100 рублей, Трамп удалил испаноязычную версию Белого дома

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Путин поручил урегулировать «переезд» компаний из недружественных стран. Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции российских бизнесов, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, если это затруднительно сделать по законам этих стран, пишет РБК.

  • Цены на картофель по итогам 2024 года выросли почти на 92%, и это самый подорожавший продукт питания, стоимость которых фиксирует Росстат. Также сильно подорожали сливочное масло и красная икра.

  • Россия договорилась с ОАЭ о новом налоговом соглашении. Россия и ОАЭ договорились о 10%-ной налоговой ставке. Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) предполагает ставку в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Новое соглашение будет охватывать не только государственные компании и структуры, но и частный бизнес и физлиц.

  • Два банка в Казахстане приостановили выпуск карт иностранцам. Казахстанские банки «Каспи» и Home Credit Bank («дочка» чешской международной финансовой группы PPF) приостановили открытие дебетовых карт для россиян нерезидентов Казахстана.

  • ЦБ установил курс доллара США на 22 января ниже 100 рублей. Официальный курс доллара за день упал более чем на ₽2. Ниже ₽100 курс доллара опустился впервые с конца декабря 2024 года.

  • В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова.

    Депутат Бурляев попросил СК провести расследование смерти Лермонтова на дуэли в 1841 году.

    Депутат-режиссер, снявший себя в главной роли в фильме о Лермонтове, требует заново изучить обстоятельства гибели поэта. Его картину 40 лет назад на экраны не пустили, он объяснял это масонским заговором.

  • Россиянам могут запретить покупку недвижимости в Латвии. Депутаты Латвии рассмотрят законопроект, согласно которому гражданам и юридическим лицам России и Белоруссии могут запретить приобретать недвижимость в Латвии.

  • Трамп допустил введение новых санкций против России. Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, назвал вероятными введение новых санкций против России, если руководство страны не пойдет на переговоры по Украине.

  • ВТБ назвал три самые популярные схемы обмана детей. Наиболее популярны три схемы: звонки под видом правоохранителей, предложения выигрыша в онлайн-играх и установка программы удаленного доступа.

  • Совет IIHF рассмотрит вопрос допуска хоккейной сборной России на ОИ-2026 3-4 февраля. По данным источника РИА Новости, IIHF 3-4 февраля рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским. Российская команда в случае допуска сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.

  • Жена Эдварда Сноудена подала документы на получение гражданства РФ. Супруга экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства.

  • Выдачи ипотеки на ИЖС могут упасть на четверть в 2025 году.

    В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пострадал меньше, чем ипотека на многоквартирные дома. По оценкам банкиров, в 2024 году выдачи в сегменте ипотеки на ИЖС либо не выросли, либо снизились менее значительно, чем по ипотеке в целом. Однако в 2025 году участники рынка ожидают их сокращения на 25%.

  • Трамп удалил испаноязычную версию Белого дома. С сайта Белого дома пропала испаноязычная версия после инаугурации президента США Дональда Трампа. При переходе на сайт на испанском языке высвечивается ошибка 404 (страница не найдена).

  • TON будет эксклюзивно использоваться Telegram для выпуска токенов, платежей, мини-приложений и многого другого, заявил Павел Дуров.

  • Российско-китайские погранпереходы в Приморье закроются на время китайского Нового года. С 28 января по 1 февраля приостановят свою деятельность автомобильные пункты пропуска Пограничный и Полтавка, а с 29 по 31 января — Турий Рог и Краскино в Приморском крае.

    С 28 по 31 января не будет производится пропуск физлиц и транспорта в пунктах Кани-Курган и Благовещенск в Амурской области, Покровка — в Хабаровском крае и Нижнеленинское - в ЕАО. Кроме того, в Еврейской автономии с 29 по 31 января не будет работать ПП Амурзет.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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