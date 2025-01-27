💥Обзор новостей: Лукашенко в седьмой раз победил на выборах, в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19, В появился реестр травников и костоправов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Александр Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии, набрав 86.8% голосов. Лукашенко правит страной с 1994 года и на этих выборах переизбрался на седьмой срок. По его словам, преемника на посту президента он пока не ищет.
Внешний долг России опустился ниже $2 тыс. на душу населения. По итогам прошлого года внешние обязательства продолжили снижаться, достигнув 1 987 долларов на душу населения. За год они уменьшились на 8,7 процента. Это минимальный уровень с 2005 года, когда он составлял 1 802 доллара.
Российский бизнес в 2025 году ждет инфляцию вдвое выше прогнозов ЦБ.
Ожидается: 10.7%.
Прогноз ЦБ: 4.5 — 5%.
Россиян предупредили о рисках продажи банковских карт. Мошенники активно скупают карты через соцсети, используя их для кредитов, финансовых махинаций и отмывания денег. Цена таких сделок — от 3000 до 50 000 рублей.
Преступники могут оформить кредит на владельца карты, а участие в таких схемах грозит уголовной ответственностью и отказом в трудоустройстве.
В ЦРУ нашли источник утечки COVID-19. Новый директор ЦРУ рассекретил материалы о происхождении Covid 19: вирус распространился из биолаборатории в китайском Ухане.
Первые триллионеры появятся уже в этом десятилетии.
Ближе всего к этому званию находится самый богатый человек мира Илон Маск. Его состояние оценивает примерно в $440 млрд. Как ожидается, он перешагнет рубеж в триллион долларов в 2027 году.
В Москве побит температурный рекорд 1914 года. Впервые с 1914 года в Москве установлен новый температурный рекорд для 27 января.
Воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра прогрелся до плюс 3,5 градуса.
Некоторые вузы РФ будут начислять допбаллы за индивидуальные достижения при поступлении.
Также часть вузов внесла изменения, связанные с поступлением без вступительных испытаний, рассказали ТАСС восемь университетов — МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г.В. Плеханова.
США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов. Колумбия согласилась принять депортируемых из США мигрантов, в связи с чем Вашингтон решил не вводить пошлины в 25% на колумбийские товары.
Более 17% производителей крепкого алкоголя закрылись в России за 4 года. В России за последние четыре года численность производителей крепкого алкоголя сократилась на 17,17%. Снижение зафиксировано с 1 января 2021 по 1 января 2025 года. За этот период с рынка ушли 109 организаций.
В России появился первый реестр травников и костоправов.
Реестр ведут в Башкирии, туда включены те, кто имеет разрешение заниматься народной медициной — такие в регионе выдают с 2019 года. В Госдуме выступали за то, чтобы создать федеральный реестр целителей.
Официальный курс доллара ЦБ на 27 января — 98,26 ₽
2. Курс юаня ЦБ — 13,51 ₽
3. Курс евро ЦБ — 103,19 ₽.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии38
Доброе утро, коллеги!
Весь отдел в сборе
Всем замурчательныех трудовых будней)))
Доброе утро, Владислав! Спасибо, собрали всех разом))
С новой неделей!!!
Доброе утро, Виктория! Правильно, поворчали - полегчало))
Все узнали, что у Лукашенко есть собака, с которой он ходит на выборы. Ну.. почти интрига (своего рода)
Я - нет. Новости глядел. Про собаку не говорили.
Все интересное пропустили ))
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html
а меня сабаки не интересовают!
Я котиков лублу!
Там такая собака, не хуже котика
А, понятно. Сначала подумалось, что двуногая, а оно вона что!
Неожиданно))) Была уверена, что у него какой-нибудь алабай или овчарка, а тут пупсик-шпиц))
нашли что с кем сравнивать!
Сабаки и котики - не подлежат сравнениям!
Ещё и под чужеземным флагом улёгся!
одним словом - сабака!
Эту собаку под каким флагом уложи, под тем и будет лежать.
Непатриотичная у Президента какая-то собака!
С цветами флага угадал. То что люди их как-то не так перетасовали, это не его проблема, пусть рисуют правильные флаги
Действительно, надо, чтобы в лапках российский триколор держала как её хозяин. Как-никак - друзья нашей страны!
Не надо на песиков наговаривать!)))
Констатация фактов!
У Клерка тоже есть клерко-пес))
А клерко-кот есть?
Пока нет, надо попросить нашего бильд-редактор сделать))
не хорошо! Клерку от меня минус!
Это ж надо было додуматься, сабаку завести , а кота - "пока нет".
Даже если считаете что нужна сабака, то кот всё равно должен быть раньше!
Мы исправимся)) Верьте в нас))