💥Обзор новостей: Лукашенко в седьмой раз победил на выборах, в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19, В появился реестр травников и костоправов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Александр Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии, набрав 86.8% голосов. Лукашенко правит страной с 1994 года и на этих выборах переизбрался на седьмой срок. По его словам, преемника на посту президента он пока не ищет.

Внешний долг России опустился ниже $2 тыс. на душу населения. По итогам прошлого года внешние обязательства продолжили снижаться, достигнув 1 987 долларов на душу населения. За год они уменьшились на 8,7 процента. Это минимальный уровень с 2005 года, когда он составлял 1 802 доллара.

Российский бизнес в 2025 году ждет инфляцию вдвое выше прогнозов ЦБ. Ожидается: 10.7%. Прогноз ЦБ: 4.5 — 5%.

Россиян предупредили о рисках продажи банковских карт. Мошенники активно скупают карты через соцсети, используя их для кредитов, финансовых махинаций и отмывания денег. Цена таких сделок — от 3000 до 50 000 рублей. Преступники могут оформить кредит на владельца карты, а участие в таких схемах грозит уголовной ответственностью и отказом в трудоустройстве.

В ЦРУ нашли источник утечки COVID-19. Новый директор ЦРУ рассекретил материалы о происхождении Covid 19: вирус распространился из биолаборатории в китайском Ухане.

Первые триллионеры появятся уже в этом десятилетии. Ближе всего к этому званию находится самый богатый человек мира Илон Маск. Его состояние оценивает примерно в $440 млрд. Как ожидается, он перешагнет рубеж в триллион долларов в 2027 году.

В Москве побит температурный рекорд 1914 года. Впервые с 1914 года в Москве установлен новый температурный рекорд для 27 января. Воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра прогрелся до плюс 3,5 градуса.

Некоторые вузы РФ будут начислять допбаллы за индивидуальные достижения при поступлении. Также часть вузов внесла изменения, связанные с поступлением без вступительных испытаний, рассказали ТАСС восемь университетов — МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГСУ и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов. Колумбия согласилась принять депортируемых из США мигрантов, в связи с чем Вашингтон решил не вводить пошлины в 25% на колумбийские товары.

Более 17% производителей крепкого алкоголя закрылись в России за 4 года. В России за последние четыре года численность производителей крепкого алкоголя сократилась на 17,17%. Снижение зафиксировано с 1 января 2021 по 1 января 2025 года. За этот период с рынка ушли 109 организаций.

В России появился первый реестр травников и костоправов. Реестр ведут в Башкирии, туда включены те, кто имеет разрешение заниматься народной медициной — такие в регионе выдают с 2019 года. В Госдуме выступали за то, чтобы создать федеральный реестр целителей.