💥Обзор новостей: пенсионные накопления можно забрать разом, в весенний призыв будут чаще применять электронные повестки, в Кубани карантин

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 5 февраля 2025 года квитанции о приеме документов налоговой больше не нужны. Д окументы, отправленные ФНС, будут считаться полученными автоматически — на шестой день с момента их отправки, указанного оператором электронного документооборота (ЭДО).

Маркетплейсы пожертвуют нераспроданным ради льгот и площадей. Продавцы и маркетплейсы договариваются о внедрении практики прямой передачи нераспроданных товаров благотворителям. Сейчас 30% отгружаемой продукции реализуется дольше оптимальных 90 дней, совокупная стоимость таких запасов может достигать 300 млрд руб. Безвозмездная передача избавит продавцов от расходов на вывоз или утилизацию этого имущества, а также даст возможность получить налоговые льготы.

Пенсионные накопления можно забрать разом, если их меньше 412 тыс руб. В 2025 году разово можно забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Применение электронных повесток в весенний призыв расширится. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что применение электронных повесток в весенний призыв будет использоваться шире. Он добавил, что говорить о смешанном варианте, когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя. В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин.

Не отслуживших вовремя россиян смогут вновь призвать в армию. Теперь решение о призыве, не исполненное в установленный период, должно быть реализовано в последующие призывные кампании в течение года. Этот проект уже получил поддержку Кабмина.

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек. Минюст предложил только в исключительных случаях избирать заключение под стражу как меру пресечения для беременных, женщин с маленькими детьми и еще нескольких категорий. Правительство это предложение одобрило.

Машины из параллельного импорта стали отбирать у автовладельцев. Федеральная таможенная служба потребовала от владельцев «параллельных» машин доплатить сотни тысяч рублей. Проблема приобрела федеральный масштаб: уведомления пришли тысячам граждан. В должников внезапно для себя превратились многие обладатели машин, ввезенных в страну по параллельному импорту. Выяснилось, что стоимость этих транспортных средств занижалась в инвойсах, что позволяло экономить значительные суммы в ходе таможенного оформления.

Минюст подал иск о ликвидации фонда «Трансгендер», который оказывал помощи людям с гендерными отклонениями и их близким. Иск поступил в суд 24 января. Фонд был зарегистрирован в 2007 году.

В Британии компании переходят на 4-дневку. В стране массово вводят сокращенную неделю, потому что от нее одни плюсы. Власти считают, что четырехдневная рабочая неделя станет нормой уже через пять лет.

Пиво со вкусом водки и клюквы выпустила компания «Очаково». Новинку уже завозят в российские магазины.

Опасные температуры к 2100 году могут убить на 50% больше европейцев. На 50% больше европейцев могут погибнуть из-за опасных температур к 2100 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine. По прогнозам, число погибших из-за сильной жары превысит число спасенных от умеренного холода.

В трех районах Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа. В Анапском, Темрюкском и Новороссийском районах Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление губернатора размещено на официальном портале правовых актов.