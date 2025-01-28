💥Обзор новостей: пенсионные накопления можно забрать разом, в весенний призыв будут чаще применять электронные повестки, в Кубани карантин

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С 5 февраля 2025 года квитанции о приеме документов налоговой больше не нужны. Д
окументы, отправленные ФНС, будут считаться полученными автоматически — на шестой день с момента их отправки, указанного оператором электронного документооборота (ЭДО).
Маркетплейсы пожертвуют нераспроданным ради льгот и площадей.
Продавцы и маркетплейсы договариваются о внедрении практики прямой передачи нераспроданных товаров благотворителям. Сейчас 30% отгружаемой продукции реализуется дольше оптимальных 90 дней, совокупная стоимость таких запасов может достигать 300 млрд руб. Безвозмездная передача избавит продавцов от расходов на вывоз или утилизацию этого имущества, а также даст возможность получить налоговые льготы.
Пенсионные накопления можно забрать разом, если их меньше 412 тыс руб. В 2025 году разово можно забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
Применение электронных повесток в весенний призыв расширится. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что применение электронных повесток в весенний призыв будет использоваться шире. Он добавил, что говорить о смешанном варианте, когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя. В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин.
Не отслуживших вовремя россиян смогут вновь призвать в армию.
Теперь решение о призыве, не исполненное в установленный период, должно быть реализовано в последующие призывные кампании в течение года. Этот проект уже получил поддержку Кабмина.
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек. Минюст предложил только в исключительных случаях избирать заключение под стражу как меру пресечения для беременных, женщин с маленькими детьми и еще нескольких категорий. Правительство это предложение одобрило.
Машины из параллельного импорта стали отбирать у автовладельцев.
Федеральная таможенная служба потребовала от владельцев «параллельных» машин доплатить сотни тысяч рублей. Проблема приобрела федеральный масштаб: уведомления пришли тысячам граждан. В должников внезапно для себя превратились многие обладатели машин, ввезенных в страну по параллельному импорту. Выяснилось, что стоимость этих транспортных средств занижалась в инвойсах, что позволяло экономить значительные суммы в ходе таможенного оформления.
Минюст подал иск о ликвидации фонда «Трансгендер», который оказывал помощи людям с гендерными отклонениями и их близким.
Иск поступил в суд 24 января.
Фонд был зарегистрирован в 2007 году.
В Британии компании переходят на 4-дневку.
В стране массово вводят сокращенную неделю, потому что от нее одни плюсы.
Власти считают, что четырехдневная рабочая неделя станет нормой уже через пять лет.
Пиво со вкусом водки и клюквы выпустила компания «Очаково». Новинку уже завозят в российские магазины.
Опасные температуры к 2100 году могут убить на 50% больше европейцев. На 50% больше европейцев могут погибнуть из-за опасных температур к 2100 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine. По прогнозам, число погибших из-за сильной жары превысит число спасенных от умеренного холода.
В трех районах Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа. В Анапском, Темрюкском и Новороссийском районах Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее постановление губернатора размещено на официальном портале правовых актов.
Официальные курсы ЦБ с 28 января — 97,1320 руб./$1 и 102,7460 руб./EUR1.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии19
Доброе утро, коллеги!
Потому что эта должность уже занята))
Ахахах))) Теперь понятно)))
Народ, ближе к обеду (с 11:11) не расходимся! Будем решать задачку по Управленческому учету!!!
Ура! Задачки! Ждем, Владислав!
Доброе утро!
Это прямо моё сейчас состояние, после отправленных вчера отчетов)))
Доброе утро, Ирина! Как прошла отправка?
Всё отправили вовремя. Так сказать, задел сделан. Готовим следующие
Доброе утро... почему кофе так быстро выпивается?..
Утро начинается, начинается
Кофе выпивается, выпивается...
(навеяло)
Доброе утро, Ирина! Это загадка!
Оооооо это особый ритуал выпить кофе с протеиновый печенькой мммммм🤤🤤🤤🤤🤤
Вот это новостной блок с утра 😆пораньше! В Анапу не едем 🤣
Доброе утро! Заряжаем настроением клерков на весь день)) В Анапу не едем - однозначно... Я вообще уже смотрю в сторону Зеленоградска на летний отпуск.
Власти Волгограда закупили для сирот и детей с ДЦП путёвки в Анапу (с марта по ноябрь 2025 года), побережье которой загрязнено мазутом, а пляжный сезон откроется только в 2026 году. А теперь ещё и карантин по птичьему гриппу!
Прекрасно... Слов нет((