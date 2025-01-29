💥Обзор новостей: маркировку нарушают в 90 из 100 случаев, Гренландии предложили войти в состав РФ, часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Корпорация МСП представила новые меры поддержки бизнеса на 2025 год. В 2025 году для развития малого и среднего бизнеса будет действовать порядка 10 инструментов. В Корпорации МСП анонсировали запуск новых программ льготного кредитования бизнеса моногородов и отдельных сфер. Кредитование по ставке ниже ключевой будет направлено на поддержку инвестиционных проектов в относительно узком спектре приоритетных отраслей: туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности.

В школу вернут «Основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщил патриарх Кирилл. Дисциплина снова появится в 2026 году у 5–7-х классов. Напомним, в 2024 году министерство просвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагалось убрать данный предмет из программы 5-7 классов и интегрировать его в курс по истории. После чего патриарх сообщил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить отказа от отдельного предмета.

Депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота вейпов и жидкостей для них. Законопроект, скорее всего, не коснется граждан, которые решат купить вейп за границей для личного использования, считает глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

ГД обязала дома больше собирать на капремонт. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в правилах сбора средств на капремонт многоквартирных домов. Для домов, которые собирают деньги на спецсчет, увеличат уровень необходимой собираемости с 50% до 60%. В противном случае средства на капремонт будет собирать региональный оператор.

Нарушения маркировки выявляются в 90 проверках из 100. Роспотребнадзор сообщил, что в 2024 году ведомство проверило 1,2 млн единиц продукции на соблюдение требований по обязательно .й маркировке. Выявлением нарушений заканчивались 90 проверок из 100.

КС запретил изымать без компенсации участки у сочинских садоводов, чьи земли пытается национализировать Генпрокуратура. Наиболее справедливой формой возмещения, по мнению суда, является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при «объективной невозможности» этого — другой способ компенсации. Но для того, чтобы компенсацию получить, садоводам еще придется доказать, что они являются добросовестными приобретателями.

В аэропорту корейского Пусана загорелся пассажирский лайнер, на борту было 169 пассажиров. Борт должен был лететь из Пусана в Гонконг, но перед взлетом в хвостовой части вспыхнул пожар. Никто не пострадал, но самолет полностью сгорел.

Ученые: привлекательные люди зарабатывают больше. Красивые люди зарабатывают на 11% больше, чем их несимпатичные коллеги, выяснили учёные Института исследований операций и управления в американском Балтиморе. В исследовании приняли участие более 40 тысяч выпускников MBA. Максимальную выгоду от внешности отметили в управленческих и консалтинговых профессиях, где социальное взаимодействие играет ключевую роль.

Евросоюз запретит импорт Xbox и PlayStation в Россию, пишет Financial Times. Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи уже назвал санкции Евросоюза «очередной пустой жестикуляцией». По его словам, ЕС не производят игровые консоли, а поставляемые в Россию приставки даже не проходят транзитом через ЕС.

Милонов предложил Гренландии войти в состав России. Россия cможет защитить Гренландию и ее народ, если остров выйдет «из-под пяты датских оккупантов» и войдет в состав РФ в качестве Гренландской народной республики, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет «Газетой.Ru».

Официальные курсы ЦБ РФ с 29 января — 97,9658 руб./$1 и 101,5957 руб./EUR1.