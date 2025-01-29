Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: маркировку нарушают в 90 из 100 случаев, Гренландии предложили войти в состав РФ, часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Корпорация МСП представила новые меры поддержки бизнеса на 2025 год. В 2025 году для развития малого и среднего бизнеса будет действовать порядка 10 инструментов. В Корпорации МСП анонсировали запуск новых программ льготного кредитования бизнеса моногородов и отдельных сфер. Кредитование по ставке ниже ключевой будет направлено на поддержку инвестиционных проектов в относительно узком спектре приоритетных отраслей: туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности.

  • В школу вернут «Основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщил патриарх Кирилл. Дисциплина снова появится в 2026 году у 5–7-х классов. Напомним, в

    2024 году министерство просвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагалось убрать данный предмет из программы 5-7 классов и интегрировать его в курс по истории. После чего патриарх сообщил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить отказа от отдельного предмета.

  • Депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота вейпов и жидкостей для них. Законопроект, скорее всего, не коснется граждан, которые решат купить вейп за границей для личного использования, считает глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

  • ГД обязала дома больше собирать на капремонт. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в правилах сбора средств на капремонт многоквартирных домов. Для домов, которые собирают деньги на спецсчет, увеличат уровень необходимой собираемости с 50% до 60%. В противном случае средства на капремонт будет собирать региональный оператор.

  • Нарушения маркировки выявляются в 90 проверках из 100. Роспотребнадзор сообщил, что в 2024 году ведомство проверило 1,2 млн единиц продукции на соблюдение требований по обязательно .й маркировке. Выявлением нарушений заканчивались 90 проверок из 100.

  • КС запретил изымать без компенсации участки у сочинских садоводов, чьи земли пытается национализировать Генпрокуратура. Наиболее справедливой формой возмещения, по мнению суда, является предоставление аналогичного по параметрам участка, а при «объективной невозможности» этого — другой способ компенсации. Но для того, чтобы компенсацию получить, садоводам еще придется доказать, что они являются добросовестными приобретателями.

  • В аэропорту корейского Пусана загорелся пассажирский лайнер, на борту было 169 пассажиров. Борт должен был лететь из Пусана в Гонконг, но перед взлетом в хвостовой части вспыхнул пожар. Никто не пострадал, но самолет полностью сгорел.

  • Ученые: привлекательные люди зарабатывают больше. Красивые люди зарабатывают на 11% больше, чем их несимпатичные коллеги, выяснили учёные Института исследований операций и управления в американском Балтиморе. В исследовании приняли участие более 40 тысяч выпускников MBA. Максимальную выгоду от внешности отметили в управленческих и консалтинговых профессиях, где социальное взаимодействие играет ключевую роль.

  • Евросоюз запретит импорт Xbox и PlayStation в Россию, пишет Financial Times. Глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи уже назвал санкции Евросоюза «очередной пустой жестикуляцией». По его словам, ЕС не производят игровые консоли, а поставляемые в Россию приставки даже не проходят транзитом через ЕС.

  • Милонов предложил Гренландии войти в состав России. Россия cможет защитить Гренландию и ее народ, если остров выйдет «из-под пяты датских оккупантов» и войдет в состав РФ в качестве Гренландской народной республики, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет «Газетой.Ru».

  • Официальные курсы ЦБ РФ с 29 января — 97,9658 руб./$1 и 101,5957 руб./EUR1.

  • Стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 1 секунду ближе к «ядерной полуночи». Стрелки на символических часах Судного дня, впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists). Сейчас часы показывают 89 секунд до полуночи, это ближе, чем когда-либо.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Настроения такие…

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