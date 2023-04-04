❤️Хотите получить бесплатный онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»? Участвуйте в розыгрыше

Разыгрываем онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Условия розыгрыша — очень простые. Нужно быть подписчиком Telegram-канала Клерк.Конференции. В нем вы найдете свежие новости, публикации тезисов от спикеров и экспертов «Клерка». Чтобы участвовать в розыгрыше, подпишитесь на канал, нажимайте кнопку «Участвую» в посте с розыгрышем и ждите! Победителя определим 14 февраля, это будет подарок от «Клерка» ко Дню всех влюбленных!
Какой приз?
Онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году.
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Что входит в онлайн-билет?
Доступ к прямой трансляции мероприятия 13 марта и возможность задать вопросы спикерам
Сертификат участия в электронном виде
Видеозапись всех выступлений
Презентации и доклады спикеров
Чат для онлайн-участников конференции
❗️Важная информация для тех, кто решит посетить VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» очно. Мероприятие будет с рассадкой вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места! Купить билет
Бронируйте свое участие на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» заранее, количество мест ограничено!
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