❤️Хотите получить бесплатный онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»? Участвуйте в розыгрыше

Приближается День всех влюбленных, и «Клерк» начинает дарить подарки! Разыгрываем онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Чтобы участвовать, подпишитесь на Telegram-канал конференции.

Разыгрываем онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Условия розыгрыша — очень простые. Нужно быть подписчиком Telegram-канала Клерк.Конференции. В нем вы найдете свежие новости, публикации тезисов от спикеров и экспертов «Клерка». Чтобы участвовать в розыгрыше, подпишитесь на канал, нажимайте кнопку «Участвую» в посте с розыгрышем и ждите! Победителя определим 14 февраля, это будет подарок от «Клерка» ко Дню всех влюбленных!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Какой приз?

Онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году.

Смотреть программу мероприятия

Что входит в онлайн-билет?

Доступ к прямой трансляции мероприятия 13 марта и возможность задать вопросы спикерам

Сертификат участия в электронном виде

Видеозапись всех выступлений

Презентации и доклады спикеров

Чат для онлайн-участников конференции

❗️Важная информация для тех, кто решит посетить VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» очно. Мероприятие будет с рассадкой вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места! Купить билет

Бронируйте свое участие на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» заранее, количество мест ограничено!