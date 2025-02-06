💥Обзор новостей: ЦБ не повысит ключевую ставку 14 февраля, продажу эзотерических товаров ограничат детям, трансгендеры не будут участвовать в женских соревнованиях

С маркетплейсов снимут обязанность отслеживать «маскировку» кадровых сотрудников под самозанятых — этим занимается ФНС, пишет «Коммерсантъ».

ЦБ не станет повышать ключевую ставку 14 февраля . Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году, такое мнение высказал глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Россия вводит ограничения на экспорт необработанного свинца , а также содержащих металл отходов и лома: до 20 июня для вывоза за пределы ЕАЭС потребуется получать лицензию Минпромторга.

Промышленное производство по итогам 2024 года выросло на 4,6% , сообщает Росстат. Это выше ожиданий Минэкономразвития, заложенных в сентябрьский прогноз.

Власти Панамы приняли решение об отмене платы за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США.

Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов США.

Оставшаяся без мамы маленькая тигрица вышла к людям в Приморье. Специалисты решили ее отловить, потому что в таком юном возрасте (всего около полугода) выжить сама она не сможет.

Тигрицу отправят в реабилитационный центр, чтобы она пришла в себя и окрепла.