Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ЦБ не повысит ключевую ставку 14 февраля, продажу эзотерических товаров ограничат детям, трансгендеры не будут участвовать в женских соревнованиях

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • С маркетплейсов снимут обязанность отслеживать «маскировку» кадровых сотрудников под самозанятых — этим занимается ФНС, пишет «Коммерсантъ».

  • ЦБ не станет повышать ключевую ставку 14 февраля. Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году, такое мнение высказал глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

  • В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

  • Россия вводит ограничения на экспорт необработанного свинца, а также содержащих металл отходов и лома: до 20 июня для вывоза за пределы ЕАЭС потребуется получать лицензию Минпромторга.

  • Промышленное производство по итогам 2024 года выросло на 4,6%, сообщает Росстат. Это выше ожиданий Минэкономразвития, заложенных в сентябрьский прогноз.

  • Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов США.

    Власти Панамы приняли решение об отмене платы за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США.

  • Оставшаяся без мамы маленькая тигрица вышла к людям в Приморье. Специалисты решили ее отловить, потому что в таком юном возрасте (всего около полугода) выжить сама она не сможет.

    Тигрицу отправят в реабилитационный центр, чтобы она пришла в себя и окрепла.

  • Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

    Президент США подписал указ, запрещающий трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях.

  • Сочинская компания будет строить автомост из РФ в КНДР. Мост между Россией и Северной Кореей за $90 млн доверили строить фирме из Сочи. Исполнителем контракта стала компания «ТоннельЮжСтрой».

  • Президент Аргентины Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее Дональд Трамп подписал указы о выходе страны США из ВОЗ.

  • Black Sabbath снова выступят на сцене в своем оригинальном составе впервые за 20 лет. Это произойдет 5 июля в Бирмингеме — родном городе группы.

  • В питерском Лахта Центре открылась смотровая площадка на 86-м этаже. Билеты на самый высокий небоскреб Европы можно купить за 1700 рублей.

  • Правительство Испании планирует сократить рабочий день до 37,5 часов в неделю. Власти Испании заявили, что «живут не для того, чтобы работать».

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

52
  • Ирина Е
    Специалист

    ЦБ не станет повышать ключевую ставку 14 февраля. Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году, такое мнение высказал глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    А пятнадцатого?

  • Ирина Е
    Специалист

    В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет

    - А давайте запретим всё! И детям и взрослым.

    - Неееет! Будем по каждой группе товаров отдельные предложения выдвигать.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет,

      У меня другой вопрос.

      Вот как он про ЭТО вообще вспомнил и начал производить дальнейшие размышлизмы про СИЮ отрасль, сферу.... про отношение детей и взрослых с ней... и вообще весь дальнейших ход мыслей... про то что какие-то законы под него надо, и какие конкретные.....

      Не знаю у кого как... но лично мне, прочтя новость, пришлось гуглить, что такое вообще "эзотерические товары", что он там ограничивает вообще