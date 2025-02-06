💥Обзор новостей: ЦБ не повысит ключевую ставку 14 февраля, продажу эзотерических товаров ограничат детям, трансгендеры не будут участвовать в женских соревнованиях

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С маркетплейсов снимут обязанность отслеживать «маскировку» кадровых сотрудников под самозанятых — этим занимается ФНС, пишет «Коммерсантъ».
ЦБ не станет повышать ключевую ставку 14 февраля. Банк России не станет повышать ключевую ставку 14 февраля, на первом заседании совета директоров в 2025 году, такое мнение высказал глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Россия вводит ограничения на экспорт необработанного свинца, а также содержащих металл отходов и лома: до 20 июня для вывоза за пределы ЕАЭС потребуется получать лицензию Минпромторга.
Промышленное производство по итогам 2024 года выросло на 4,6%, сообщает Росстат. Это выше ожиданий Минэкономразвития, заложенных в сентябрьский прогноз.
Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов США.
Власти Панамы приняли решение об отмене платы за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США.
Оставшаяся без мамы маленькая тигрица вышла к людям в Приморье. Специалисты решили ее отловить, потому что в таком юном возрасте (всего около полугода) выжить сама она не сможет.
Тигрицу отправят в реабилитационный центр, чтобы она пришла в себя и окрепла.
Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.
Президент США подписал указ, запрещающий трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях.
Сочинская компания будет строить автомост из РФ в КНДР. Мост между Россией и Северной Кореей за $90 млн доверили строить фирме из Сочи. Исполнителем контракта стала компания «ТоннельЮжСтрой».
Президент Аргентины Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее Дональд Трамп подписал указы о выходе страны США из ВОЗ.
Black Sabbath снова выступят на сцене в своем оригинальном составе впервые за 20 лет. Это произойдет 5 июля в Бирмингеме — родном городе группы.
В питерском Лахта Центре открылась смотровая площадка на 86-м этаже. Билеты на самый высокий небоскреб Европы можно купить за 1700 рублей.
Правительство Испании планирует сократить рабочий день до 37,5 часов в неделю. Власти Испании заявили, что «живут не для того, чтобы работать».
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Комментарии52
Доброе утро, коллеги! Пусть оно наполнится этим ароматом!
Доброе утро всем!
Держимся)))
Всеми руками и лапками!))
Всем доброго утречка!!!
Сова, держись!)) Доброе утро, Ирина!))
так уж зп на подходе! или в клерке все аванс ждут?
Зарплаты, конечно) Но мы рады и авансу, и зарплате, и премиям и всем остальным денюшкам)))
Мы тожа, особенно расчетчики)
Уже время зарплат)
Да, но картинки не было с зарплатой, только с авансом))
У меня з/п вчера была))
Класс! ))
За авансовые зачисления отрабатывать придётся! Там ещё и налог будет! а при дотошном раскладе и выгоду притянуть, кстати, тоже налогооблагаемую....
Лучше бы...
А пятнадцатого?
А про это науке ничего не известно))
Странный выбор числа. С днем влюбленных связано что ли?
Так заседают в ЦБ
Не, просто пятница)) они ж по пятницам заседают
Им бы "пятницы" взять и отменить
ааааааа
видимо вот так и заседают.... Прозаседают - и на выходные!
Какой правильный день выбран для заседаний!
Блин... вспоминаю одно бывшее предприятие, где дирик очень любил заседания и очень-очень часто их устраивал, ... и постоянно они были в понедельник! к 10-00 !
А 15-го шаббат)
- А давайте запретим всё! И детям и взрослым.
- Неееет! Будем по каждой группе товаров отдельные предложения выдвигать.
Главное запретить!
У меня другой вопрос.
Вот как он про ЭТО вообще вспомнил и начал производить дальнейшие размышлизмы про СИЮ отрасль, сферу.... про отношение детей и взрослых с ней... и вообще весь дальнейших ход мыслей... про то что какие-то законы под него надо, и какие конкретные.....
Не знаю у кого как... но лично мне, прочтя новость, пришлось гуглить, что такое вообще "эзотерические товары", что он там ограничивает вообще
эта муть сейчас модна стала