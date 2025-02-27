Да, блин! Лучшие рецепты блинов на Масленицу для бухгалтеров

Масленица на «Клерке» идет полным ходом! Обычно рубрика «Что ест бухгалтер» выходит по пятницам, но мы решили опубликовать пост сегодня, чтобы вы успели выбрать рецепт, который придется вам по душе, и купили все ингредиенты. Делимся рецептами блинчиков от «Клерка».

Всю неделю на «Клерке» редакция и пользователи пекут блины с самыми разными начинками. Мы даже блинный интерактив запустили — какой ты блинчик сегодня? Участвуете? Все, что надо сделать, — перейти по ссылке и кликнуть на блинчик дня! А главное — если поделиться блинчиком в соцсетях, можно получить сюрприз!👇 Отправить блинчик можно в OK, ВК, ТГ и WhatsApp. Раздавать приятные подарки будем до 2 марта включительно! У вас еще есть время, отправить блин и получить сюрприз от «Клерка».

У меня сегодня блин заморский!

Кстати, в офисе «Клерка» уже вовсю празднуют Масленицу, коллеги каждый день приносят блинчики по своим любимым рецептам. Уже были: полезные овсяные, на пиве, а также блинный торт и даже блинная- баба девушка.

❗️Коллеги, официальное предупреждение: «Внимание, блины вызывают привыкание, может возникнуть серьезное последствие отмены». Да-да, блины вызывают привыкание, а также округление! Но мы же не из трусливых? Проверяйте, какой вы блинчик сегодня, и пеките его!

А теперь делимся рецептами блинчиков от коллектива «Клерка».

Классические блины на молоке

Нужно: молоко — 250 г, яйца — 3 шт., мука - 125 г., соль — 0,5 ч. ложки, сахар — 1-2 ст. ложки, масло растительное — 2 ст. ложки. Масло сливочное — 50 г (для смазывания сковородки).

Как готовить: взбить яйца с сахаром и солью. Добавить половину молока, муку с разрыхлителем или содой, перемешать. Добавить оставшееся молоко и масло. Дать тесту отдохнуть минут 10 и выпекать на хорошо разогретой сковороде.

Блинчики из овсяной муки

Нужно: яйца — 2 шт., соль — 1/2 ч. л., сахар — 20 г/ или по вкусу, молоко — 400 мл., овсяная мука — 150 г, разрыхлитель — пакетик, горячая вода — 70-100 мл., масло растительное — 2 ст. л.

Как готовить: смешиваем до однородной массы соль, сахар, молоко, аккуратно всыпаем овсяную муку, смешав ее с разрыхлителем, накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на минут 30 минут. После этого добавляем в тесто горячую воду и растительное масло, перемешиваем. Выпекаем на хорошо разогретой сковороде.

Спасибо Егору Акриеву и его девушке

Блины на кефире

Нужно: кефир — 700 мл., мука — 500 гр., яйца — 2 шт., сахар — 1,5-2 столовые ложки, соль — по вкусу, разрыхлитель — пакетик, растительное масло для жарки.

Как готовить: в муку с разрыхлителем добавляем яйца, сахар, соль, слегка смешиваем. Добавляем кефир, замешиваем тесто до однородного состояния. Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом и порционно наливаем тесто, чтобы получить тонкие блины. Жарим на среднем Жарить огне до золотистого цвета с обеих сторон.

К блинам можно подать начинки: сметану, сгущенку, рыбу, икру, творог, мед, фрукты, мясо, сыр. У меня сегодня будет блин с фетой и зеленью. А у вас какая любимая начинка? Не можете определиться? Заходите в наш блинный интерактив, и узнавайте, какой вы блинчик сегодня!