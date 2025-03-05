💥Обзор новостей: декларационная кампания сломала сайт ФНС, в Белоруссии ищут редкоземельные металлы, ГД упростила ИП корректировку участков

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Налогоплательщики жалуются на сбой в приложении ФНС, многие не могут оформить заявление на получение налогового вычета.

Налоговики сообщают, что из-за повышенной нагрузки часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен и предложение авторизоваться позже. В настоящее время специалисты проводят работу, чтобы устранить эту проблему.

Минфин ждет дивиденды от Сбера за 2024 год в размере не менее 50% от прибыли. Минфин РФ рассчитывает получить дивиденды от Сбербанка за 2024 год в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. Он добавил, что сейчас не самое подходящее время для изъятия дополнительного капитала у Сбера за счет более высоких дивидендов.

Госдума в первом чтении упростила предпринимателям корректировку участков. Предприниматели смогут быстро и дешево присоединить к своим земельным участкам небольшие прирезки — под парковки и другие нужды. Пока такая возможность есть лишь у физических лиц — собственников земли для ИЖС, пишет РБК.

Суд арестовал имущество экс-директора Google в России на ₽232 млн. Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего управляющего директора ООО «Гугл» (российская «дочка» Google) Юлии Соловьевой на 232,7 млн руб.

Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске поручил геологам отыскать в Белоруссии редкоземельные металлы. «Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — цитирует президента Белоруссии госагентство БелТА.

Министр просвещения предложил утвердить перечень игр и игрушек для детсадов. «Нам нужны игрушки, которые воспитывают и развивают детей в наших традициях. Необходимо утвердить перечень игр и игрушек, выполняющих воспитательную роль, которые должны быть в дошкольных учреждениях», — заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

С 1 марта запрещено заключать срочные трудовые договоры по соглашению сторон с руководителями филиалов и начальниками отделов. Организации, в которых действуют такие договоры, должны изменить их, указав другое основание срочности (если она имеется). Иначе срочный договор будет автоматически признан бессрочным.

С 1 марта во всех точках общественного питания России должны вступить в силу новые правила работы. С потребителя можно получить деньги, только выдав ему перед этим фискальный чек. Не предчек, как раньше, а именно фискальный.

ФНС России утвердила электронный формат счета на оплату. Если у нас формат будет другой, то его придется распечатать, заверить и представить в ИФНС на бумаге, если инспекция затребует его в рамках налоговой проверки ( Приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/29@).