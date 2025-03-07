💥Обзор новостей: хлеб подорожает, уровень неравенства снова вырос, самые завидные невесты работают в сфере финансов

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Рост цен на зерно подталкивает хлеб дорожать. Минсельхоз уведомил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России. В себестоимости хлеба доля муки составляет 18–25%, за последний месяц цены на свою продукцию для торговых сетей уже подняли два крупных производителя — БКХ «Коломенский» и «Каравай».

Мошенники массово разводят россиянок в канун 8 Марта. Они устроили масштабный прозвон от лица сервисов доставки цветов. Девушек просят назвать SMS-код и адрес доставки якобы для получения подарка. Если их продиктовать, то можно потерять доступ к Госуслугам.

SpaceX во время восьмого тестового запуска прототипа корабля Starship потеряла с ним связь. Нижняя часть ракеты-носителя — многоразовый носитель Super Heavy — приземлилась обратно на стартовый комплекс. Обломки разорвавшегося корабля обрушились на Землю в виде метеоритного дождя.

Россия разрешила Беларуси не платить по долгам до 2031 года. Госдума одобрила перенос выплат по российским госкредитам, предоставив Минску отсрочку на $800 млн. Сроки платежей по основному долгу, запланированные на 2024 год, перенесены на 2031–2036 годы.

В Бразилии девушка отравила коллегу из-за «несправедливого» повышения, пишет Daily Mail. Раньше они были подругами, но карьерный рост одной из них все изменил. Завистливая девушка решила подсыпать яд в бутылку с водой. Теперь ей грозит уголовный срок. Пострадавшая поправилась.

Объем торгов российским госдолгом на бирже достиг исторического максимума. Суммарный объем безадресных сделок с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже в основную торговую сессию по итогам 5 марта 2025 года составил 92,4 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных площадки. Это максимальный объем за всю историю торгов на бирже.

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта за последние 77 лет. На метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали +6,4, — на 12 градусов теплее нормы.

По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, раскрыл Росстат. Коэффициент Джини — индикатор, который показывает неравномерность распределения доходов населения, — по итогам 2024 года вырос в России до 0,408 против 0,405 в 2023 году (или с 40,5% до 40,8% в процентном эквиваленте). За минувшее десятилетие на максимальном уровне коэффициент Джини был в 2018 году, тогда он составил 41,4%.

Объем производства водки с начала года оказался минимальным за девять лет. Объем производства водки в январе-феврале 2025 года в России упал на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг минимальных значений с 2017 года. Эксперты называют это падение «подозрительным», но отмечают, что оно может быть связано с перепроизводством в конце 2024 года.

Самые завидные невесты работают в сфере финансов и банковского дела, считают треть российских мужчин. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Лидирующую позицию среди самых завидных невест, по мнению мужчин-респондентов, как раз заняли представительницы финансово-банковской отрасли (35%). На втором месте — сотрудницы сферы медицины и ветеринарии (33%). Замыкают тройку лидеров «рейтинга перспективности» работницы сферы красоты и здоровья (25%).