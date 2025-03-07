Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: хлеб подорожает, уровень неравенства снова вырос, самые завидные невесты работают в сфере финансов

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Рост цен на зерно подталкивает хлеб дорожать. Минсельхоз уведомил президента Владимира Путина о высоких рисках роста цен на продовольственную пшеницу мукомольного качества из-за снижения ее производства в России. В себестоимости хлеба доля муки составляет 18–25%, за последний месяц цены на свою продукцию для торговых сетей уже подняли два крупных производителя — БКХ «Коломенский» и «Каравай».

  • Мошенники массово разводят россиянок в канун 8 Марта. Они устроили масштабный прозвон от лица сервисов доставки цветов. Девушек просят назвать SMS-код и адрес доставки якобы для получения подарка. Если их продиктовать, то можно потерять доступ к Госуслугам.

  • SpaceX во время восьмого тестового запуска прототипа корабля Starship потеряла с ним связь. Нижняя часть ракеты-носителя — многоразовый носитель Super Heavy — приземлилась обратно на стартовый комплекс. Обломки разорвавшегося корабля обрушились на Землю в виде метеоритного дождя.

  • Россия разрешила Беларуси не платить по долгам до 2031 года. Госдума одобрила перенос выплат по российским госкредитам, предоставив Минску отсрочку на $800 млн. Сроки платежей по основному долгу, запланированные на 2024 год, перенесены на 2031–2036 годы.

  • В Бразилии девушка отравила коллегу из-за «несправедливого» повышения, пишет Daily Mail. Раньше они были подругами, но карьерный рост одной из них все изменил. Завистливая девушка решила подсыпать яд в бутылку с водой. Теперь ей грозит уголовный срок. Пострадавшая поправилась.

  • Объем торгов российским госдолгом на бирже достиг исторического максимума. Суммарный объем безадресных сделок с облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже в основную торговую сессию по итогам 5 марта 2025 года составил 92,4 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных площадки.

    Это максимальный объем за всю историю торгов на бирже.

  • Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта за последние 77 лет.

    На метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали +6,4, — на 12 градусов теплее нормы.

  • По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, раскрыл Росстат. Коэффициент Джини — индикатор, который показывает неравномерность распределения доходов населения, — по итогам 2024 года вырос в России до 0,408 против 0,405 в 2023 году (или с 40,5% до 40,8% в процентном эквиваленте). За минувшее десятилетие на максимальном уровне коэффициент Джини был в 2018 году, тогда он составил 41,4%.

  • Объем производства водки с начала года оказался минимальным за девять лет. Объем производства водки в январе-феврале 2025 года в России упал на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг минимальных значений с 2017 года. Эксперты называют это падение «подозрительным», но отмечают, что оно может быть связано с перепроизводством в конце 2024 года.

  • Самые завидные невесты работают в сфере финансов и банковского дела, считают треть российских мужчин. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

    Лидирующую позицию среди самых завидных невест, по мнению мужчин-респондентов, как раз заняли представительницы финансово-банковской отрасли (35%). На втором месте — сотрудницы сферы медицины и ветеринарии (33%). Замыкают тройку лидеров «рейтинга перспективности» работницы сферы красоты и здоровья (25%).

  • Пятница!

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

199 подписчиков 897 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

17
  • Алейда

    В Бразилии девушка отравила коллегу из-за «несправедливого» повышения, пишет Daily Mail. Раньше они были подругами, но карьерный рост одной из них все изменил. Завистливая девушка решила подсыпать яд в бутылку с водой. Теперь ей грозит уголовный срок. Пострадавшая поправилась.

    Жёстко. Но понять можно)

      • Алейда

        Именно. Иногда тоже хочется некоторым яду подсыпать) но понимаешь, что за всё надо отвечать)

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Иногда тоже хочется некоторым яду подсыпать

          Не надёжно! Хочется реальных гарантий - пристрелить, подорвать....!

    • Блудный сын

      В смысле понять? Если она дура, то её понимать и не стоит. А раз дура, то пуская отвечает за содеянное и с волчьим билетом в будущее.

  • VadimBA

    Россия разрешила Беларуси не платить по долгам до 2031 года.

    Странно, что долги вовсе не простили.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      простят после 31-го

      Россия разрешила Беларуси не платить по долгам до 2031 года. Госдума одобрила перенос выплат по российским госкредитам, предоставив Минску отсрочку на $800 млн. Сроки платежей по основному долгу, запланированные на 2024 год, перенесены на 2031–2036 годы.

      а с людями так можно?

    • Екатерина
      Бухгалтер-аудитор

      Ну все понимают, что спишут им долги, это такая схема работы с дружественными нам странами, если сделают какой-то шаг в сторону, то можно и долгами надавить, а не сделают ну ок спишем, а к 2031 еще и новые у них накопятся.