❤️Видеозапись конференции «БухВесна-2025» готова! Смотрите и заряжайтесь знаниями

Друзья, мы рады сообщить, что запись конференции «БухВесна-2025» готова! Чтобы вы не пропустили ничего важного по налоговой реформе-2025 и смогли в спокойной обстановке разобраться со всеми изменениями, мы подготовили запись конференции, добавили в нее все презентации, а видео нарезали частями по каждому спикеру.
13 марта в Москве прошла VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025», посвященная налоговой реформе-2025. Она собрала полный зал. На конференции выступили лучшие эксперты в области бухгалтерского и налогового учета, кадров, аудита, ВЭД, работы на маркетплейсах и др.
Что было на конференции
8 часов конференции;
500+ участников;
9 спикеров-практиков, которые рассказывали о том, как нам предстоит жить и работать в 2025 году, а также делились своими кейсами, практическими советами, как лучше поступить в той или иной ситуации;
324 слайдов презентаций.
На конференции мы разобрали
Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.
Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.
Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.
ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.
Как находить больше клиентов на бухгалтерские услуги.
Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.
Машиночитаемые доверенности (МЧД) как инструмент цифровизации: отчетность, ЭДО, цифровые площадки.
Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые.
Ответы на требования ИФНС.
Специально для тех, кто не смог приехать на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025», мы подготовили запись всех выступлений. В записи вы найдете все презентации спикеров, видеовыступления, разбитые по темам, а еще сюрприз от «Клерка» — конспекты всех выступлений наших экспертов с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы. Смотрите, читайте и изучайте в удобном для вас режиме!
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