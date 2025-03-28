❤️Видеозапись конференции «БухВесна-2025» готова! Смотрите и заряжайтесь знаниями

Мы рады сообщить, что выложили записи выступлений спикеров VII Всероссийской конференции «БухВесна-2025». Добавили в нее все презентации, а видео нарезали частями по каждому спикеру — очень удобно! Теперь все нюансы реформы-2025 вы можете изучить в спокойной обстановке, в удобное для вас время. Есть чем заняться в выходные))) Забирайте в закладки!

Друзья, мы рады сообщить, что запись конференции «БухВесна-2025» готова! Чтобы вы не пропустили ничего важного по налоговой реформе-2025 и смогли в спокойной обстановке разобраться со всеми изменениями, мы подготовили запись конференции, добавили в нее все презентации, а видео нарезали частями по каждому спикеру.

13 марта в Москве прошла VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025», посвященная налоговой реформе-2025. Она собрала полный зал. На конференции выступили лучшие эксперты в области бухгалтерского и налогового учета, кадров, аудита, ВЭД, работы на маркетплейсах и др.

Что было на конференции

8 часов конференции;

500+ участников;

9 спикеров-практиков , которые рассказывали о том, как нам предстоит жить и работать в 2025 году, а также делились своими кейсами, практическими советами, как лучше поступить в той или иной ситуации;

324 слайдов презентаций.

На конференции мы разобрали

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН. Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы. Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации. ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС. Как находить больше клиентов на бухгалтерские услуги. Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность. Машиночитаемые доверенности (МЧД) как инструмент цифровизации: отчетность, ЭДО, цифровые площадки. Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые. Ответы на требования ИФНС.

Специально для тех, кто не смог приехать на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025», мы подготовили запись всех выступлений. В записи вы найдете все презентации спикеров, видеовыступления, разбитые по темам, а еще сюрприз от «Клерка» — конспекты всех выступлений наших экспертов с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы. Смотрите, читайте и изучайте в удобном для вас режиме!

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