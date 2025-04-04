Переподготовка, повышение квалификации или онлайн-курсы? Какое обучение на «Клерке» подходит именное вам

Повышение квалификации или онлайн-курс

Если с профпереподготовкой все ясно, то выбор между КПК и онлайн-курсами не так очевиден. К тому же на «Клерке» есть пары КПК/онлайн-курсы: маркетплейсы, управленческий учет, бухгалтер на УСН и ФСБУ.

Важные отличия курса повышения квалификации от онлайн-курсов:

❗️На курсе повышения квалификации вы получаете не просто информацию, а навыки, которые вы закрепляете на практических письменных работах. Также у вас будут онлайн-встречи с преподавателем, где сможете разобрать именно вашу ситуацию. Также у вас будет возможность задать свои вопросы в чат экспертам. Вы получаете домашние задания, которые помогают оттачивать полученные знания на практике. Вместе с преподавателем разбираете ошибки. То есть, по сути — удаленное очное обучение.

❗️Онлайн-курс — самостоятельное изучение. Как на заочном факультете. Вы получаете видеозаписи, конспекты, тесты, но вникаете и изучаете материалы без помощи преподавателя. Зато в онлайн-курсах нет календарно-учебного графика, который есть на курсе повышения квалификации. Все материалы вы проходите в удобном именно вам режиме. Например, сегодня вы можете уделить учебе один час, а в выходные — 3 часа. Или, наоборот, плотно засесть за учебу, пройти весь курс за 10 дней, получить сертификат и заниматься дальше карьерой.

⏰Объясню на примере. У популярного КПК Бухгалтер маркетплейса сроки обучения: 3 месяца, по 1-2 часа в день. Раньше закончить курс не получится. А у онлайн-курса Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С сроки обучения: 2 месяц (но, можно пройти курс быстрее), у вас свободный график обучения.

📄 Помимо этого отличается и документ, который вы получаете после обучения. Удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке могут выдавать только учебные заведения с государственной образовательной лицензией. У нас эта лицензия есть! Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.

Удостоверение и диплом — серьезные корочки, которые мы вносим в ФИС ФРДО — «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Работодатели, которые проверяют подлинность документов, найдут ваше удостоверение в этом Реестре.

После онлайн-курсов вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка». Наш центр уже более 20 лет работает с бухгалтерами, наши лекторы — топ-эксперты России в разных областях. Все наши курсы разработаны с учетом последних изменений в законодательстве, подкреплены практическими знаниями, а также дополнены тестовыми заданиями, которые помогут закрепить информацию. Поэтому сертификат от Центра обучения «Клерка» — это не просто бумажка, а полноценный документ, который подтверждает ваши знания.