Переподготовка, повышение квалификации или онлайн-курсы? Какое обучение на «Клерке» подходит именное вам

У «Клерка» много разных образовательных продуктов. Это и курсы повышения квалификации, и курсы профпереподготовки, и онлайн-курсы. Курсы повышения квалификации отличаются от онлайн-курсов. А переподготовка и повышение квалификации — совсем не одно и то же. В таком изобилии можно легко запутаться. Сейчас все разберем и объясним.
Выбираем, что подходит именно вам
Пройдемся по каждому виду обучения.
✅Курс профессиональной переподготовки (КПП) — получение дополнительных навыков, позволяющих освоить новую квалификацию или приобрести дополнительную/новую профессию. Пройдя переподготовку, бухгалтер может в корне поменять сферу своей деятельности. По сути, это самостоятельное, дополнительное образование. Как второе высшее.
✅Курсы повышения квалификации (КПК) — обучение, направленное на усовершенствование профессиональных знаний, навыков и умений бухгалтеров. Другими словами, если вы хотите стать суперпрофи в своей области, вам надо основательно прокачать скилы. При этом вы не меняете сферу своей деятельности.
✅Онлайн-курс — это точечное обучение. Например, вы занимаетесь управленческим учетом, но чувствуете, что немного «плаваете» в каком-то вопросе — не понимаете, как грамотно в кризис порезать расходы. То есть вам нужно подтянуть знания не комплексно, а прокачать узкий вопрос. Именно для таких случаев оптимальный выбор — онлайн-курс.
Повышение квалификации или онлайн-курс
Если с профпереподготовкой все ясно, то выбор между КПК и онлайн-курсами не так очевиден. К тому же на «Клерке» есть пары КПК/онлайн-курсы: маркетплейсы, управленческий учет, бухгалтер на УСН и ФСБУ.
Важные отличия курса повышения квалификации от онлайн-курсов:
❗️На курсе повышения квалификации вы получаете не просто информацию, а навыки, которые вы закрепляете на практических письменных работах. Также у вас будут онлайн-встречи с преподавателем, где сможете разобрать именно вашу ситуацию. Также у вас будет возможность задать свои вопросы в чат экспертам. Вы получаете домашние задания, которые помогают оттачивать полученные знания на практике. Вместе с преподавателем разбираете ошибки. То есть, по сути — удаленное очное обучение.
❗️Онлайн-курс — самостоятельное изучение. Как на заочном факультете. Вы получаете видеозаписи, конспекты, тесты, но вникаете и изучаете материалы без помощи преподавателя. Зато в онлайн-курсах нет календарно-учебного графика, который есть на курсе повышения квалификации. Все материалы вы проходите в удобном именно вам режиме. Например, сегодня вы можете уделить учебе один час, а в выходные — 3 часа. Или, наоборот, плотно засесть за учебу, пройти весь курс за 10 дней, получить сертификат и заниматься дальше карьерой.
⏰Объясню на примере. У популярного КПК Бухгалтер маркетплейса сроки обучения: 3 месяца, по 1-2 часа в день. Раньше закончить курс не получится. А у онлайн-курса Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С сроки обучения: 2 месяц (но, можно пройти курс быстрее), у вас свободный график обучения.
📄 Помимо этого отличается и документ, который вы получаете после обучения. Удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке могут выдавать только учебные заведения с государственной образовательной лицензией. У нас эта лицензия есть! Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.
Удостоверение и диплом — серьезные корочки, которые мы вносим в ФИС ФРДО — «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Работодатели, которые проверяют подлинность документов, найдут ваше удостоверение в этом Реестре.
После онлайн-курсов вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка». Наш центр уже более 20 лет работает с бухгалтерами, наши лекторы — топ-эксперты России в разных областях. Все наши курсы разработаны с учетом последних изменений в законодательстве, подкреплены практическими знаниями, а также дополнены тестовыми заданиями, которые помогут закрепить информацию. Поэтому сертификат от Центра обучения «Клерка» — это не просто бумажка, а полноценный документ, который подтверждает ваши знания.
Топ парных курсов «Клерка»
Освойте новую профессию на курсах профессиональной переподготовки «Клерка» или прокачайте свои навыки: выберете направление по душе.
🛒Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса
Если вы хотите работать на аутсорсе, самостоятельно выбирать задачи и клиентов, то маркетплейсы — лучший вариант. Здесь вы можете вне офиса зарабатывать от 90 тыс. в месяц. Научитесь работать на маркетплейсах на курсе повышения квалификации «Клерка» — Бухгалтер маркетплейса. Программа курса обновлена с учетом поправок налоговой реформы-2025!
Сейчас на новый курс действует акция 18 900 рублей вместо
31 900 рублей. Записаться на курс
🛒Онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С»
Специально для продвинутых селлеров и начинающих вести маркетплейсы бухгалтеров мы в марте создали новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Всего за два месяца вы получите все необходимые знания для того, чтобы работать на онлайн-площадках. Программа обновлена с учетом нововведений в НК: теперь в курсе есть уроки по УСН и АУСН и работе с НДС на упрощенке.
Сейчас курс действует акция — 4 200 рублей вместо
16 350 рублей. Записаться на курс
📅Курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН»
Этот курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН» создан для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. УСН хоть и проще, чем ОСНО, сложностей достаточно. Улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера. На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам. Программа курса обновлена с учетом поправок налоговой реформы-2025!
Сейчас на курс действует скидка, цена 8 900 рублей вместо
31 790 рублей. Записаться на курс
📅 Онлайн-курс Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
В курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С» есть все про работу на УСН в 2025 году от экспертов-практиков. Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН. После курса сможете:
Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях и работать с НДС в 2025 году.
Сдавать отчеты без ошибок и настраивать 1С на работу при УСН.
Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
В курс входят также тесты для проверки и закрепления знаний, чтобы вы были уверены в своих знаниях упрощенки и аргументированно защищали компанию от налоговой. Программа курса обновлена с учетом поправок налоговой реформы-2025!
Сейчас на курс действует супер-цена— 4 200 рублей вместо
15 950 рублей. Записаться на курс
📈Курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Раньше об управленке вспоминали только, если был кризис. Сейчас стало понятно — она нужна всегда. Чтобы эффективно управлять бизнесом, руководителю нужны управленческие решения. На курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Бухгалтер, который умеет вести управленческий учет — важный сотрудник!
Сейчас курс можно купить по специальной цене за 12 900 рублей вместо
27 000 ₽! Записаться на курс
📈 Онлайн-курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Уметь настраивать и вести управленку — значит быть полезным для руководителей. Если не учитывать будущие расходы и не планировать движение денежных потоков, компания легко оказывается в ситуации, когда обязательства превышают доступные средства. На курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования» вы научитесь:
Понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.
Улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.
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Мы разобрали некоторые парные курсы, которые помогут вам освоить профессию, вырасти по карьерной лестнице и научиться работать по новым правилам 2025 года. А также объяснили какое обучение подходит именно вам. Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка». Если есть вопросы, пишите в комментариях!
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