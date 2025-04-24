💥Обзор новостей: Ситибанк не отвечает за Citibank, ударения в слове «звонит» перенесут, похороны предложили организовывать через «Госуслуги»

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Верховный суд не признал в Ситибанке ответчика за действия Citibank. 23 апреля Верховный суд РФ (ВС) огласил резолютивную часть решения по иску Совкомбанка против Ситибанка. Истец настаивал, что российский Ситибанк и его материнский американский Citibank должны возместить вред, причиненный заморозкой в 2022 году $24 млн Совкомбанка на счетах Citibank. Нижестоящие инстанции удовлетворили требования, указав, что Citibank и его структура в РФ должны отвечать совместно. Но Ситибанк настаивал, что дочерняя структура не отвечает за действия головной. 23 апреля спор рассмотрела экономколлегия ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.

Задолженность по зарплате в РФ в марте выросла до 1,448 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месячным периодом суммарная задолженность по зарплате выросла на 237,6 млн рублей, следует из данных Росстата.

Недельная инфляция замедлилась накануне решения Банка России по ключевой ставке. По данным Росстата, с 15 по 21 апреля 2025 года рост потребительских цен замедлился до 0,09% против 0,11% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне конца марта и составила 10,34%. С начала года цены выросли на 3,08%. При этом аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 25 апреля, на уровне 21% (третий раз подряд).

В Госдуме призвали организовывать похороны через «Госуслуги». В России могут упростить организацию похорон, чтобы избавить граждан от переплат недобросовестным ритуальным агентствам. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать базовые похороны через портал Госуслуги. Услуги будут по фиксированным тарифам, а заявление можно будет подать онлайн.

ЦБ обвинил экс-сотрудника «Сбера» в использовании инсайдерской информации. ЦБ не назвал компанию, но человек с таким именем и должностью ранее работал в «Сбере». Он совершил 185 сделок с бумагами эмитента, используя инсайдерскую информацию.

В Институте Виноградова предрекли изменение ударения в слове «звонит». Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог, сообщила «РИА Новости» доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. По словам филолога, тенденция к переносу ударения уже прослеживается.

Россияне планируют потратить 28 тысяч рублей на человека на майские праздники. Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025-м, следует из опроса ВЦИОМ. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют в среднем на человека потратить почти 55 тысяч, жители городов-миллионников — почти 35 тысяч, жители сел — около 15,8 тысячи рублей.

Жители Вологодской области покупают спиртное в соседних регионах. Из-за введенных в Вологодской области ограничений на продажу алкоголя реализация спиртного по итогам марта сократилась более чем на 27%. В соседних регионах — Архангельской и Ленинградской областях, куда жители Вологодской области стали чаще ездить для покупки спиртного, падение продаж оказалось куда менее существенным.

В РЖД начали тестировать ИИ-ассистента для кассиров и пассажиров. На первых этапах он будет помогать кассирам и специалистам пассажирского комплекса оперативно искать нужную информацию. Далее он будет адаптирован для пассажиров, чтобы при общении с нашими электронными каналами обслуживания пассажир мог оперативно подобрать наиболее подходящий для него вариант услуг железнодорожного комплекса.

93% селлеров высказались за изменение условий работы с маркетплейсами. 93% респондентов озвучили запрос на изменения маркетплейсов, выступив в первую очередь за снижение комиссий (40%) и штрафов (24%). Кроме того, 84% опрошенных указали на проблемы в работе с электронными площадками. 73% допустили вмешательство государства в регулирование спорных вопросов.

Экс-глава МИД Колумбии обвинил президента Густаво Петро в наркомании. Бывший глава МИДа Колумбии рассказал, что президент однажды из-за наркотиков на два дня пропал в Париже. Густаво Петро назвал обвинения клеветой и заявил, что во Франции много парков и музеев, в которых можно исчезнуть на два дня.