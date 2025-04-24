💥Обзор новостей: Ситибанк не отвечает за Citibank, ударения в слове «звонит» перенесут, похороны предложили организовывать через «Госуслуги»

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Верховный суд не признал в Ситибанке ответчика за действия Citibank.
23 апреля Верховный суд РФ (ВС) огласил резолютивную часть решения по иску Совкомбанка против Ситибанка. Истец настаивал, что российский Ситибанк и его материнский американский Citibank должны возместить вред, причиненный заморозкой в 2022 году $24 млн Совкомбанка на счетах Citibank. Нижестоящие инстанции удовлетворили требования, указав, что Citibank и его структура в РФ должны отвечать совместно. Но Ситибанк настаивал, что дочерняя структура не отвечает за действия головной. 23 апреля спор рассмотрела экономколлегия ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.
Задолженность по зарплате в РФ в марте выросла до 1,448 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месячным периодом суммарная задолженность по зарплате выросла на 237,6 млн рублей, следует из данных Росстата.
Недельная инфляция замедлилась накануне решения Банка России по ключевой ставке. По данным Росстата, с 15 по 21 апреля 2025 года рост потребительских цен замедлился до 0,09% против 0,11% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении сохранилась на уровне конца марта и составила 10,34%. С начала года цены выросли на 3,08%. При этом аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 25 апреля, на уровне 21% (третий раз подряд).
В Госдуме призвали организовывать похороны через «Госуслуги». В России могут упростить организацию похорон, чтобы избавить граждан от переплат недобросовестным ритуальным агентствам. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать базовые похороны через портал Госуслуги. Услуги будут по фиксированным тарифам, а заявление можно будет подать онлайн.
ЦБ обвинил экс-сотрудника «Сбера» в использовании инсайдерской информации. ЦБ не назвал компанию, но человек с таким именем и должностью ранее работал в «Сбере». Он совершил 185 сделок с бумагами эмитента, используя инсайдерскую информацию.
В Институте Виноградова предрекли изменение ударения в слове «звонит». Ударение в слове «звонит» в будущем изменится и будет падать на первый слог, сообщила «РИА Новости» доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. По словам филолога, тенденция к переносу ударения уже прослеживается.
Россияне планируют потратить 28 тысяч рублей на человека на майские праздники. Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025-м, следует из опроса ВЦИОМ. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют в среднем на человека потратить почти 55 тысяч, жители городов-миллионников — почти 35 тысяч, жители сел — около 15,8 тысячи рублей.
Жители Вологодской области покупают спиртное в соседних регионах.
Из-за введенных в Вологодской области ограничений на продажу алкоголя реализация спиртного по итогам марта сократилась более чем на 27%. В соседних регионах — Архангельской и Ленинградской областях, куда жители Вологодской области стали чаще ездить для покупки спиртного, падение продаж оказалось куда менее существенным.
В РЖД начали тестировать ИИ-ассистента для кассиров и пассажиров. На первых этапах он будет помогать кассирам и специалистам пассажирского комплекса оперативно искать нужную информацию. Далее он будет адаптирован для пассажиров, чтобы при общении с нашими электронными каналами обслуживания пассажир мог оперативно подобрать наиболее подходящий для него вариант услуг железнодорожного комплекса.
93% селлеров высказались за изменение условий работы с маркетплейсами. 93% респондентов озвучили запрос на изменения маркетплейсов, выступив в первую очередь за снижение комиссий (40%) и штрафов (24%). Кроме того, 84% опрошенных указали на проблемы в работе с электронными площадками. 73% допустили вмешательство государства в регулирование спорных вопросов.
Экс-глава МИД Колумбии обвинил президента Густаво Петро в наркомании. Бывший глава МИДа Колумбии рассказал, что президент однажды из-за наркотиков на два дня пропал в Париже. Густаво Петро назвал обвинения клеветой и заявил, что во Франции много парков и музеев, в которых можно исчезнуть на два дня.
Жители Воронежа, Омска и Петербурга чаще других недолюбливают начальство. Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят — в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%)", — выяснили в исследование SuperJob, опросив 1600 респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет. О том, что ненавидят руководство, заявили 5% респондентов. Лишь 1% россиян говорит о любви к своему непосредственному руководителю.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Продажа билетов открыта!
Комментарии13
Доброе утро, коллеги! Как у вас дела?
Дела пока хорошо, работаем,.. но сейчас придет начальница и пойдуут делааа!
Вот так всегда((
доброе утро))
- В РЖД начали тестировать ИИ-ассистента. Ненавижу ИИ!! во всех структурах и ипостасях, пока доберешься до оператора выслушаешь множество всякой ф-х-ни.
- Лишь 1% россиян говорит о любви к своему непосредственному руководителю. Любви? любви? так что 1% это нормально, должен же кто-то (хоть незначительная часть) любить (в полном смысле этого слова) руководство.
Это тайные воздыхатели ))
На два дня, на два дня
Вы забудьте про меня! (С)
А вообще-то интересно - у колумбийского президента нет своей ФСО?
Видимо сбежал от них)) Или, как вариант, гулял вместе с ними))