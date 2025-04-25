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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: совместители получат равные права при сокращении, за сдачу квартиры без согласия соседей штраф — 50 тыс руб., создадут реестр педофилов

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Совместителям дадут равные права при сокращении. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений в ТК РФ». С помощью поправок Белый дом планирует уравнять в правах при сокращении штата обычных работников и тех, кто трудоустроен по совместительству. Теперь они, как и обычные работники, смогут претендовать на выплату среднего месячного заработка за период трудоустройства до трех или шести месяцев.

  • За сдачу квартиры без договора или без согласия соседей россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей. Группа депутатов Госдумы направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования, кроме того, предлагается ввести штрафы в таком же размере за предоставление жилья в аренду без согласия собственников соседних и примыкающих квартир.

  • В Госдуме предложили повысить порог долга для запрета выезда за границу. Россиянам в долгах станет проще выезжать за границу, в Госдуме предложили поднять порог задолженности, после которой нельзя отправляться в другие страны. Сейчас запрет действует при долгах от ₽10 тыс. для физлиц и от ₽30 тыс. для юрлиц. — депутаты хотят увеличить эти суммы в три раза, до ₽30 тыс. и ₽90 тыс. соответственно.

  • Минфин и ЦБ разошлись в вопросе устранения налогового казуса при IPO. Инвесторы, которые участвовали в успешных IPO последних лет, столкнулись с начислением налога на материальную выгоду. Финансовые власти согласны, что казус нужно устранить. В Минфине сообщили, что расчет налога на материальную выгоду начисляется исходя из того, что техническая цена бумаги при IPO не считается рыночной, поэтому в первую очередь необходимо перевыпустить старый приказ № 10-65/пз-н Федеральной службы по финансовым рынкам. Далее, автоматически будут применены текущие правила, прописанные в Налоговом кодексе, это значит, что такие доходы не будут облагаться материальной выгодой.

  • Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел.

  • Минобороны направило иск в суд с требованием взыскать с «Воентелекома» почти ₽50 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

    «Исковое заявление от Министерства Обороны России к АО «Воентелеком» в суд поступило. Сумма исковых требований — 48 800 308 рублей», — говорится в материале. Подробности и другие детали агентство не приводит.

  • В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов. Цель реестра заключается в повышении эффективности профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений.

  • Салаватский катализаторный завод перешел в собственность государства.

    Арбитраж Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства 100% доли предприятия. Оно и ряд других создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават». Их бенефициаром был экс-глава «Газпром энерго» Митюшов.

  • Инфекционисты призвали вакцинироваться от холеры при поездке в Индию. Россиянам, которые едут в страны с высоким риском заражения холерой, следует проходить вакцинацию. Такую рекомендацию в разговоре с РБК дали врачи-инфекционисты. 21 апреля из Индии вернулся житель Подмосковья, у которого обнаружили холеру.

  • Прокуратура объяснила сложением сроков 7,5 лет колонии за кражу 140 яиц. Прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему житель Санкт-Петербурга Руслан Глехштейн получил более семи с половиной лет колонии строгого режима за кражу из магазина 140 яиц на сумму 1,7 тыс. руб. Дело в том, что он имел несколько судимостей, из которых одна была не отбытой.

  • Пятница!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

208 подписчиков 957 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

52
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Капут! Миронова можно во все реестры записывать. А главное, обязательно записать в реестр лодырей и проходимцев

  • Алейда

    В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов. Цель реестра заключается в повышении эффективности профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений.

    Ещё один реестр...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а как же некрофилы, зоофилы, ..... и прочие виды -филов ? Извините, я не очень разбираюсь в вариантах...

      О! Да, кстати, нужен реестр с вариантами -филов, и потом уже отдельные реестры об их "участниках" !

      Как бы это до Миронова донести, а то как-то не справедливо получается

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Чтобы легче было организовать свой клуб по интересам? ))

          Да, конечно. А то.... Ну вот например такой как я - теряюсь в подобных вариантах. А так открыл реестр - и подобрал себе то что больше интересует, к чему "душа лежит" ....

          Предполагаю, что таких много

          • В Виктория
            Главный бухгалтер

            А так открыл реестр - и подобрал себе то что больше интересует, к чему "душа лежит

            Потом и опытом делиться можно, передавать "ценные" навыки следующим поколениям так сказать