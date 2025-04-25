💥Обзор новостей: совместители получат равные права при сокращении, за сдачу квартиры без согласия соседей штраф — 50 тыс руб., создадут реестр педофилов

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Совместителям дадут равные права при сокращении. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений в ТК РФ». С помощью поправок Белый дом планирует уравнять в правах при сокращении штата обычных работников и тех, кто трудоустроен по совместительству. Теперь они, как и обычные работники, смогут претендовать на выплату среднего месячного заработка за период трудоустройства до трех или шести месяцев.

За сдачу квартиры без договора или без согласия соседей россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей. Группа депутатов Госдумы направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования, кроме того, предлагается ввести штрафы в таком же размере за предоставление жилья в аренду без согласия собственников соседних и примыкающих квартир.

В Госдуме предложили повысить порог долга для запрета выезда за границу. Россиянам в долгах станет проще выезжать за границу, в Госдуме предложили поднять порог задолженности, после которой нельзя отправляться в другие страны. Сейчас запрет действует при долгах от ₽10 тыс. для физлиц и от ₽30 тыс. для юрлиц. — депутаты хотят увеличить эти суммы в три раза, до ₽30 тыс. и ₽90 тыс. соответственно.

Минфин и ЦБ разошлись в вопросе устранения налогового казуса при IPO. Инвесторы, которые участвовали в успешных IPO последних лет, столкнулись с начислением налога на материальную выгоду. Финансовые власти согласны, что казус нужно устранить. В Минфине сообщили, что расчет налога на материальную выгоду начисляется исходя из того, что техническая цена бумаги при IPO не считается рыночной, поэтому в первую очередь необходимо перевыпустить старый приказ № 10-65/пз-н Федеральной службы по финансовым рынкам. Далее, автоматически будут применены текущие правила, прописанные в Налоговом кодексе, это значит, что такие доходы не будут облагаться материальной выгодой.

Правительство внесло в ГД проект о признании цифровой валюты имуществом. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел.

Минобороны направило иск в суд с требованием взыскать с «Воентелекома» почти ₽50 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. «Исковое заявление от Министерства Обороны России к АО «Воентелеком» в суд поступило. Сумма исковых требований — 48 800 308 рублей», — говорится в материале. Подробности и другие детали агентство не приводит.

В Госдуме предложили создать федеральный реестр педофилов. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с предложением создать публичный федеральный реестр педофилов. Цель реестра заключается в повышении эффективности профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений.

Салаватский катализаторный завод перешел в собственность государства. Арбитраж Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства 100% доли предприятия. Оно и ряд других создавались для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават». Их бенефициаром был экс-глава «Газпром энерго» Митюшов.

Инфекционисты призвали вакцинироваться от холеры при поездке в Индию. Россиянам, которые едут в страны с высоким риском заражения холерой, следует проходить вакцинацию. Такую рекомендацию в разговоре с РБК дали врачи-инфекционисты. 21 апреля из Индии вернулся житель Подмосковья, у которого обнаружили холеру.

Прокуратура объяснила сложением сроков 7,5 лет колонии за кражу 140 яиц. Прокуратура Санкт-Петербурга объяснила, почему житель Санкт-Петербурга Руслан Глехштейн получил более семи с половиной лет колонии строгого режима за кражу из магазина 140 яиц на сумму 1,7 тыс. руб. Дело в том, что он имел несколько судимостей, из которых одна была не отбытой.