Календарь вебинаров для бухгалтера в мае. Выбирайте и смотрите!

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Анонс вебинаров на май 2025
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№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
6 мая
11:00
2
Изменения в кадровом, воинском учете и в защите персональных данных — 2025
7 мая
15:00
3
13 мая
15:00
4
15 мая
11:00
5
20 мая
11:00
6
ОСНО в 2025 году: ответы на вопросы по НДС и налогу на прибыль
23 мая
11:00
7
Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности
27 мая
11:00
8
ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг
29 мая
11:00
Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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