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Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на май. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом!
Календарь вебинаров для бухгалтера в мае. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров на май 2025

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Юнит-экономика: построение и расчет показателей

6 мая

11:00

2

Изменения в кадровом, воинском учете и в защите персональных данных — 2025

7 мая

15:00

3

Оптимизация налогов – 2025: что еще работает, а что уже нет

13 мая

15:00

4

Учет продавца на маркетплейсах: НДС и УСН

15 мая

11:00

5

Дашборды в управленческом учете: сбор и построение

20 мая

11:00

6

ОСНО в 2025 году: ответы на вопросы по НДС и налогу на прибыль

23 мая

11:00

7

Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности

27 мая

11:00

8

ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг

29 мая

11:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

208 подписчиков 959 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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