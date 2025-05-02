📢Приходите на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия» 18-20 июня!

Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса.
Спикеры и темы выступлений VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции
На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направлений:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,
маркетплейсы и Ecom,
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Для вас выступят:
Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.
Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах.
Михаил Мухин — президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз».
Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».
и другие ведущие спикеры страны.
🔔 Подробная программа мероприятия
Вы можете купить онлайн-билет за 1 499 рублей, в который входит запись мероприятия, материалы спикеров и сертификат участника. Купить билет.
Или приобрести билет, в который входит только доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции и сертификат участника, за 499 рублей. Купить билет.
🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать по доклады выступающих. У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь
Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Ждем вас!
Начать дискуссию