📢Приходите на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия» 18-20 июня!

Приглашаем на трехдневный марафон: налоговые риски, маркетплейсы и аутсорс без ошибок, который пройдет в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса.

Спикеры и темы выступлений VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направлений:

налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,

маркетплейсы и Ecom,

бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Для вас выступят:

Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.

Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах.

Михаил Мухин — президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз».

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

и другие ведущие спикеры страны.

🔔 Подробная программа мероприятия

Вы можете купить онлайн-билет за 1 499 рублей, в который входит запись мероприятия, материалы спикеров и сертификат участника. Купить билет.

Или приобрести билет, в который входит только доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции и сертификат участника, за 499 рублей. Купить билет.

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