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Наталия Лукина
Бухгалтеры

📚Задачи для бухгалтеров. Победителю подарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Коллеги, давайте ненадолго отвлечемся от шашлыков и освежим в памяти общие и профессиональные знания. Ответившему правильно на все вопросы дарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет с 18 по 20 июня!
📚Задачи для бухгалтеров. Победителю подарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Первые майские праздники пролетели, но впереди нас ждут еще четыре дня отдыха. Только надо три дня поработать, продержаться, а 8 мая нас снова ждет дача, шашлык, послеобеденный сон и прочие радости жизни. Чтобы рабочий понедельник прошел быстрее и лече мы предлагаем пройти нашу викторину. В нем будут как профессиональные, так и общие вопросы.

🎁Желаем всем удачи! Победителю подарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня!

Вас ждут 3 тематических направлений:

✅налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,

✅маркетплейсы и Ecom,

✅бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

🎤В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Марина Климова, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Светлана Беляева, Владислав Каминский и другие известные эксперты-практики — их советы бесценны. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса.

Помните, что гуглить ответы — неспортивно😉

Вопрос 1

Где правильно стоит ударение?

Проголосовали 15 человек

Вопрос 2

Упрощенная система налогообложения какой главной НК регламентируется?

Проголосовали 14 человек

Вопрос 3

Как назывался план вторжения нацистской Германии в СССР?

Проголосовали 14 человек

Вопрос 4

Что из себя представляет налоговый период по налогу на прибыль?

Проголосовали 14 человек

Вопрос 5

Какая птица изображена на флаге Уганды?

Проголосовали 14 человек

Вопрос 6

Зарплата при годовом доходе в размере 5,5 млн. руб. облагается по какой ставке НДФЛ?

Проголосовали 14 человек

Вопрос 7

Сколько подвигов совершил Геракл?

Проголосовали 14 человек

Вопрос 8

Какая планета в нашей Солнечной системе самая плотная?

Проголосовали 14 человек

Всем удачи! В среду, 7 мая определим победителя и подарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка»!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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