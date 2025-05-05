📚Задачи для бухгалтеров. Победителю подарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Первые майские праздники пролетели, но впереди нас ждут еще четыре дня отдыха. Только надо три дня поработать, продержаться, а 8 мая нас снова ждет дача, шашлык, послеобеденный сон и прочие радости жизни. Чтобы рабочий понедельник прошел быстрее и лече мы предлагаем пройти нашу викторину. В нем будут как профессиональные, так и общие вопросы.
🎁Желаем всем удачи! Победителю подарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня!
Вас ждут 3 тематических направлений:
✅налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,
✅маркетплейсы и Ecom,
✅бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
🎤В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Марина Климова, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Светлана Беляева, Владислав Каминский и другие известные эксперты-практики — их советы бесценны. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса.
Помните, что гуглить ответы — неспортивно😉
Вопрос 1
Где правильно стоит ударение?
Вопрос 2
Упрощенная система налогообложения какой главной НК регламентируется?
Вопрос 3
Как назывался план вторжения нацистской Германии в СССР?
Вопрос 4
Что из себя представляет налоговый период по налогу на прибыль?
Вопрос 5
Какая птица изображена на флаге Уганды?
Вопрос 6
Зарплата при годовом доходе в размере 5,5 млн. руб. облагается по какой ставке НДФЛ?
Вопрос 7
Сколько подвигов совершил Геракл?
Вопрос 8
Какая планета в нашей Солнечной системе самая плотная?
Всем удачи! В среду, 7 мая определим победителя и подарим билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка»!
Комментарии14
Коллеги, приходите! Тут познавательно-развлекательная викторина))
Упс. Я - двоечница
Нее, двойка, когда ноль правильных ответов))
Тогда троечница.. ))
У нас в колледже тройки не ставят практически. Самая позорная оценка - 4 с минусом. Вот и здесь пусть будет 4 с минусом.. )))
Теперь понятно откель такое количество красных дипломов!
А когда-то... так что бы на тройку - это надо было сильно постараться что бы сдать! Порой и не с первого раза получалось!
Зато... если случается "письками померяться", то оказыватеся что твоя тройка сильно выше и прочнее сегодняшнего круглого отличника!
Натуральные заморозки в начале мая! ))))))))))
Ну и лааднаа((
Не расстраивайтесь, Алексей!🙏🌷
Хорошо, постараюсь)