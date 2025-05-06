💥Обзор новостей: средний размер пенсии — чуть более 23 тыс. рублей, стоимость картофеля бьет рекорды, доллар подорожает до 115-125 руб

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Средний размер пенсии в России на начало 2025 года составил чуть более 23 тыс. рублей в месяц, следует из данных Социального фонда России, опубликованных на официальном сайте ведомства. По данным Соцфонда, страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

Сергей Миронов предложил разместить изображения Киева и Одессы на банкнотах. Депутат считает, что дизайн купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей, которые предстоит обновить, нужно посвятить подвигу городов-героев Великой Отечественной (среди них Киев, Одесса, Минск и Брестская крепость), пишут РИА Новости.

Стоимость картофеля доросла до исторического рекорда. Падение урожая и дефицит посевных площадей привели к сокращению запасов картофеля в России. Как следствие, его оптовая стоимость с начала года выросла более чем на 85%, к прошлой весне — в 4,4 раза, а розничные цены год к году увеличились в 2,8 раза. Вслед за оптовым звеном поднимает стоимость и розница: на конец апреля цена картофеля на полках достигла 85,4 руб. за 1 кг, что почти в три раза выше аналогичного показателя прошлого года.

В 2024 году уровень бедности среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%. Это следует из предварительных данных Росстата по итогам выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе «многодетные семьи». По сравнению с 2020 годом показатель сократился почти вдвое — тогда доля многодетных семей за чертой бедности оценивалась статслужбой в 38,1%. Резкое сокращение этой доли произошло в 2023 году — до 21,5 с 29,4% годом ранее.

Росприроднадзор изучит предприятия, не подтвердившие стремления к экологической эффективности. Власти переходят к жесткой фазе регулирования в области экологии — предприятия, не получившие комплексные экологические разрешения (КЭР), ждут внеплановые проверки. Число нарушителей, для которых предусмотрен стократный повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), а также штрафы, превышает 1,9 тыс. объектов.

Дерипаска: доллар подорожает до 115-125 руб. из-за падения цен на нефть. Курс доллара при цене нефти в $45 за баррель вырастет до 115-125 руб., считает Дерипаска. Падение цен на нефть идет с апреля, его усугубило решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти втрое сверх плана второй месяц подряд.

Говорить, что Россия не пьет — противоречить здравому смыслу и статистике Минздрава, данным МВД, Росстата и Минэкономразвития. Это глубокое заблуждение думать, что Россия не пьет, и более того, допускать такие формулировки публично, — заявил в интервью РБК глава Вологодской области Георгий Филимонов. Так он ответил на комментарии совладельца «Красного & Белого» Сергея Студенникова, который заявил о трезвости россиян и излишних ограничениях продажи алкоголя.

Вологодский губернатор предложил «Северстали» «зарыть топор войны». Глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил «Северстали» Мордашова вернуться к конструктивному диалогу. По его словам, область открыта к сотрудничеству, а текущий конфликт не должен превращаться в затяжное противостояние «в духе Бивиса и Баттхеда». «Я не борюсь ни с кем. Наоборот, мы открыты к диалогу, пользуясь случаем передаю моим коллегам привет и еще раз подчеркиваю, что наши двери для них открыты. Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», — отметил Филимонов.

Наказание вплоть до 5 лет колонии грозит за умышленное публичное осквернение георгиевской ленточки, напомнила депутат Госдумы Ольга Занко.

Мобильные операторы сообщают, что «по независящим от них причинам», связь в Москве может работать нестабильно и предлагают пользоваться Wi-Fi.

ФАС согласовала сделку по приобретению «Магнитом» контроля в «Азбуке вкуса». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство АО «Тандер» (операционная компания «Магнита») по приобретению доли в «Азбуке вкуса», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора. 30 апреля «Магнит» объявил о приобретении контрольной доли в ООО «Городской супермаркет», операционном юрлице «Азбуки вкуса». Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100,4 тыс. кв. м. Точная доля приобретения в «Азбуке вкуса» и другие параметры сделки не раскрываются.