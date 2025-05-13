💥Обзор новостей: право на забвение, доходы участников СВО при разводе делить не будут, за доносы на мигрантов могут ввести выплаты

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Бороться с фейками о себе можно через право на забвение. Чтобы удалить устаревшую или недостоверную информацию о себе из поисковой выдачи, граждане могут воспользоваться правом на забвение, объяснили в пресс-службе МВД. Суть права на забвение состоит в том, что любой может потребовать удалить ненужную информацию о себе из поисковой выдачи. Для этого можно отправить запрос через формы Google, «Яндекса» или Mail.ru на скрытие ссылок с неактуальной информацией. В форме нужно будет привести доказательства. При успешном финале поисковик больше не покажет спорные страницы.

В Минфине рассказали об ответе России в случае «сокрушительных санкций». Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров в случае санкций, заявили в ведомстве, отметив, что торговый оборот между Россией и США находится на самом низком уровне с 1992 года.

В ГД рассмотрят законопроект о запрете раздела доходов участников СВО при разводе. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий делить деньги одного из супругов, полученные в связи с участием в боях на Украине, при разводе после 24 февраля 2022 года. Законопроект вносит поправки в статью 36 Семейного кодекса. По закону имущество, приобретенное во время брака принадлежит обоим супругам, то же касается и денег, полученных благодаря участию в военной операции.

В России будут платить за доносы на мигрантов, в Госдуме предлагают платить россиянам за информацию о нелегалах. Предлагают внедрить платеж за бдительность»: если человек сообщает о мигранте без регистрации или разрешения на работу, а информация подтверждается, он получает вознаграждение. Половину штрафа и конфискованного имущества предполагается отдавать автору «письма счастья».

Внешний долг РФ опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года, сообщил ЦБ. Внешний долг России с начала 2024 года снизился на $24,5 млрд и составил $293,4 млрд — это минимальный показатель с 2006 года. Самый высокий уровень внешнего долга страны был зафиксирован в июле 2014 года — $732 млрд. Страна гасит старые обязательства, но не может взять новые из-за санкций. Также нужду во внешних займах снизил переход на расчеты в рублях.

Депутат Гусев предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом новых регионов. Свою инициативу он направил председателю Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной. Гусев обратил внимание на тот факт, что на обратной стороне банкноты образца 2022-го изображена карта России без ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Google поменяла логотип. Цвета первой буквы теперь смешиваются в градиент, не имея четкого разделения, как прежде. Красный перетекает в желтый, желтый в зеленый, а зеленый в синий, что делает логотип похожим на символику нейросети Gemini, разрабатываемой Google. Старая версия буквы G все еще отображается на всех остальных устройствах Android и в веб-версии поисковика.

Amazon впервые за 20 лет сменил логотип. Это произошло впервые с 1994 года, с момента основания корпорации. Изменения в большей степени коснулись узнаваемого символа компании — гибрида улыбки и изогнутой стрелки. Стержень и острие стрелки стали шире, а ее цвет — темнее, мандариново-оранжевым.

Правительство обновило список животных, которых запрещено содержать дома, всего в документе более 120 пунктов. Например, нельзя содержать дома акул, слонов, кобр, питонов, длина которых превышает четыре метра, пингвинов, страусов, львов, тигров, леопардов, ягуаров, сервалов, волков. Документ предусматривает исключения: ограничение не касается животных, которые содержатся в зоопарках, цирках, океанариумах, дельфинариях и других организациях, получивших соответствующую лицензию.