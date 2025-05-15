Ваша работа в 2025 году связана с налогами? Регистрируйтесь на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия»

Мы решили не мелочиться и организовываем по-настоящему масштабное онлайн-мероприятие. VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия» будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Каждый день мы будем подробно разбирать разные аспекты одной темы. Целых три дня для вас будут выступать известные спикеры, которые знают, как помочь вам преодолеть любые налоговые преграды. Вы получите инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе!

Представляем некоторых спикеров, которых мы пригласили. Уверены, вы слышали про всех😉