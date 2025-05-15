Ваша работа в 2025 году связана с налогами? Регистрируйтесь на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия»

Мы решили не мелочиться и организовываем по-настоящему масштабное онлайн-мероприятие. VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия» будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Каждый день мы будем подробно разбирать разные аспекты одной темы. Целых три дня для вас будут выступать известные спикеры, которые знают, как помочь вам преодолеть любые налоговые преграды. Вы получите инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе!
Представляем некоторых спикеров, которых мы пригласили. Уверены, вы слышали про всех😉
18 июня. Налоги-2025: под прицелом ФНС
18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах и изменениях-2025 в кадровом и воинском учете. Спикеры помогут найти ответы на сложные вопросы по НДС: вычеты, восстановление и НДС на УСН, дадут советы по составлению отчетности за первое полугодие и исчислению НДФЛ, расскажут, как подготовиться к налоговым проверкам и избежать рисков налоговой оптимизации в 2025 году.
Для вас выступят:
Марина Климова, консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права со стажем более 20 лет. Кандидат экономических наук. НДС: сложные вопросы
Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра. Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Михаил Мухин, Президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. Налоговые проверки — 2025
Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
и другие ведущие спикеры страны
19 июня. Маркетплейсы: от импорта до проверок
19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах от импорта до проверок. Вы разберетесь в особенностях работы с НДС на маркетплейсах. Эксперты расскажут, как правильно учитывать товары, чтобы не было расхождений, вести учет импорта на маркетплейсах: от валютных операций до отчетности, как ФНС ищет серые схемы и как избежать неприятностей.
Выступают:
Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы). Бухгалтер маркетплейса
Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. НДС при работе на маркетплейсе
Клинова Елена, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ». Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика
Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
и другие
20 июня. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
20 июня — день аутсорса. Вы узнаете, как подготовиться к переходу и сделать это безболезненно, как продвигать ваши услуги (Авито, соцсети, сарафанка), какая ответственность лежит на бухгалтере на аутсорсе и как автоматизировать работу без 1С: сервисы, которые экономят 80% времени.
Выступают:
Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис». Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Юлия Белякова, адвокат, Председатель Президиума МКА Покровская застава, руководитель АНО «Экспертно-консультационного центра Интернет-технологий, комплаенс-аудита и риск-менеджмента», канд. экон.наук, дипломированный специалист в области МСФО, аудитор, лектор МГИМО и ИФРУ. Бухгалтер - аутсорсер, 115-ФЗ
Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя
Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера
и другие эксперты
🔔 Подробная программа мероприятия
Вы можете купить онлайн-билет за 2 699 рублей, в который входит запись мероприятия, материалы спикеров и сертификат участника. Купить билет.
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