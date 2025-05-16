💥Обзор новостей: в ГД предложили ввести налоговый вычет за ЗОЖ и новый налог на роскошь и сверхприбыль, мошенники разводят россиян от лица ФНС,

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ЦБ РФ повысил курс доллара на 16 мая до 80,31 рубля. Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 16 мая на уровне ₽80,3134, евро — ₽90,1011, юаня — ₽11,1143.

МВД предупредило о рассылке мошенниками писем от имени Google. Пользователь получает сообщение от официального отправителя, однако текст письма и встроенные ссылки ведут на фишинговые сайты. В МВД посоветовали пользователям Gmail временно воздержаться от перехода по ссылкам из электронных писем.

ИИ поставит человечество на грань духовного выживания. Развитие искусственного интеллекта может поставить человечество перед вызовом, связанным с сохранением своей духовной сути, считает глава «Интерроса» Владимир Потанин.

Минфин представил новые параметры для программы долгосрочных сбережений. Минфин предложил учитывать сберегательные взносы работодателей по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в составе расходов при налогообложении прибыли, не облагая их страховыми взносами. При этом сберегательные взносы будут учитываться в расходах в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы по каждому работнику.

Мошенники стали представляться ФНС для снятия самозапрета на кредиты. Мошенники начали активно предпринимать попытки убедить пользователей снять самозапрет на предоставление кредитов, чтобы незаконным способом получить их денежные средства. Россиянам могут позвонить якобы от имени представителя налоговой службы. Злоумышленники утверждают , что у пользователя обнаружена задолженность или ошибка в кредитной истории и для ее устранения необходимо снять самозапрет.

В Госдуме предложили ввести налог на роскошь, а также две дополнительные ставки налога на доходы физлиц на сверхприбыль . «Необходимо ввести еще две ставки НДФЛ — 25% на доходы от 250 млн до 500 млн рублей в год, а свыше этого потолка — ставку 35%. Второе, до 35%, поднять налог на дивиденды - как для налога от доходов с крупных выигрышей. Третье, ввести налог на роскошь и / или налог на состояние. Это настоящие налоги, которых ждет от нас общество», — сказал Миронов ТАСС.

В России предложили ввести налоговый вычет за ЗОЖ. Россиянам без вредных привычек и ожирения хотят делать налоговый вычет за успешное прохождение диспансеризации, депутаты Госдумы уже направили такую инициативу в Минздрав. Льгота должна коснуться россиян старше 25 лет, если они соблюдают ЗОЖ. У них не должны найти повышенный сахар и заболевания сердца или легких. По мнению авторов, справедливым представляется установить размер налогового вычета в объеме, эквивалентном половине суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), уплачиваемых работодателем за гражданина в течение года, но не менее 15 тысяч рублей. Например, при средней заработной плате в 60 тысяч рублей в месяц после уплаты НДФЛ и страховых выплат, половина годового взноса в систему ОМС составит 26 тысяч рублей в год.

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