❗️ Регистрируйтесь на экстренный вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie»

С 30 мая значительно вырастут штрафы за работу с персональными данными. ИП и компании сейчас массово подают уведомления в Роскомнадзор. Если вы являетесь оператором персданных (а ими являются сейчас практически все), то экстренный вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie» для вас. Регистрируйтесь!

Обязанность подавать уведомление, если обрабатываешь данные сотрудников, существует с 1 сентября 2022 года, но раньше штрафы были меньше. Поэтому многие игнорировали эти уведомления. Сейчас ситуация координально изменилась, с 30 мая операторов персональных данных, не приславших в РКН уведомление, а также тех, кто допустил утечку данных ждут колоссальные оборотные штрафы и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 8 лет.

❗️По факту, оператором персональных данных является любой ИП и компания: селлер без работников, ИП с сотрудниками, ИП или компания, проводящие обучение, а также предприниматели-бухгалтеры и финансисты, которые обрабатывают данные клиентов.

Специально для операторов персональных данных (которыми являются практически все!) «Клерк» проводит экстренный вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы». Который состоится 27 мая в 15:00.

Спикер вебинара Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет разберет следующие вопросы:

Регистрация в Роскомнадзоре: срок уведомления. Уведомления Роскомнадзора: когда нужно, сроки, образцы. Локализация баз данных и трансфер данных. Файлы cookie и защита персональных данных. Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы. Что нужно сделать сейчас владельцам сайтов.

❗️Бонусом вы получите 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор.

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Спойлер для тех, кто ранее подавал уведомления в РКН: проверьте на сайте Роскомнадзора, внесены ли вы в реестр, если вы там есть и новых ситуаций с обработкой не появилось, уведомление подавать снова не нужно.