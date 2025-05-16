❗️ Регистрируйтесь на экстренный вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie»

Обязанность подавать уведомление, если обрабатываешь данные сотрудников, существует с 1 сентября 2022 года, но раньше штрафы были меньше. Поэтому многие игнорировали эти уведомления. Сейчас ситуация координально изменилась, с 30 мая операторов персональных данных, не приславших в РКН уведомление, а также тех, кто допустил утечку данных ждут колоссальные оборотные штрафы и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 8 лет.
❗️По факту, оператором персональных данных является любой ИП и компания: селлер без работников, ИП с сотрудниками, ИП или компания, проводящие обучение, а также предприниматели-бухгалтеры и финансисты, которые обрабатывают данные клиентов.
Специально для операторов персональных данных (которыми являются практически все!) «Клерк» проводит экстренный вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы». Который состоится 27 мая в 15:00.
Спикер вебинара Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет разберет следующие вопросы:
Регистрация в Роскомнадзоре: срок уведомления.
Уведомления Роскомнадзора: когда нужно, сроки, образцы.
Локализация баз данных и трансфер данных.
Файлы cookie и защита персональных данных.
Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы.
Что нужно сделать сейчас владельцам сайтов.
❗️Бонусом вы получите 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор.
Спойлер для тех, кто ранее подавал уведомления в РКН: проверьте на сайте Роскомнадзора, внесены ли вы в реестр, если вы там есть и новых ситуаций с обработкой не появилось, уведомление подавать снова не нужно.
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