🔥Подключайте Клерк.Премиум за 6 тысяч рублей. С 21 мая повышаем цену

Годовая подписка Клерк. Премиум, которая включает не только несколько десятков онлайн-курсов, но и доступ к разборам законов, записям вебинаров, безлимитным консультациями экспертов и другим материалам скоро станет дороже. С 21 мая купить годовую подписку можно будет только за 9 000 руб.! Подключайтесь, пока действует старая цена.

В мае мы обновили подписку Клерк.Премиум — сделали ее еще больше и полезнее! Наша подписка — это палочка-выручалочка: вышел новый закон — сразу поясняем и разбираем, как его применять. Ввели новое уведомление — дадим шаблоны документов и чек-листы. Все обучающие материалы, в том числе онлайн-курсы, теперь доступны только подписчикам Клерк.Премиум.

Чтобы увеличить количество экспертов для консультаций, спикеров для вебинаров, выпускать больше практических тренингов и материалы новых форматов, мы повышаем цену. Сейчас вы можете приобрести подписку за 6000 рублей, но уже с 21 мая цена — 9000 рублей!

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Подписка окупается моментально, достаточно найди с ее помощью одну ошибку или разобраться в сложном вопросе. Читайте, учитесь, осваивайте новые навыки, консультируйтесь у экспертов и работайте с комфортом!

Подписывайтесь на Telegram-канал Клерк.Премиум. Там мы публикуем полезные материалы, которых нет в открытом доступе на сайте.

⚡️Что входит в подписку Клерк.Премиум?

📌 Еженедельные вебинары — это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей более 700 уже выпущенных вебинаров.

📌 Справочно-правовая система: документы, бланки, шаблоны — все, что нужно для продуктивной работы.

📌 Сервис «Консультации» — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное.

📌 Проверка контрагентов — бесплатный сервис, в котором можно найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставим анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках. Ежедневно обновляемая база из 40+ источников, получите максимум информации о контрагенте перед заключением сделки.

📌 Конструктор учетной политики — в нем можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки! Сервис с максимальными оценками от бухгалтеров.

📌 Полезные и удобные календари и калькуляторы;

📌 Экспертные материалы: инструкции, мини-курсы, статьи (35+ новых в месяц), конспекты вебинаров;

📌 Более 60 онлайн-курсов с актуальной информацией.

📌 Премиум статус и отключение рекламы.

📌 Онлайн-посещение всех конференций «Клерка». Подключив подписку «Клерк.Премиум», вы автоматически получаете как онлайн-билет к предстоящим конференциям, так и доступ к видеозаписям уже прошедших мероприятий. Оплачивать билет не надо, он входит в подписку. Ближайшее мероприятие — VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» пройдет с 18 по 20 июня!

Большинство наших пользователей уже используют в своей работе подписку каждый день. Успейте оформить годовую подписку Клерк.Премиум за 6000 руб., уже с четверга повышаем цену до 9000 рублей.

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Используйте подписку по максимуму — посещайте онлайн-курсы, вебинары, читайте разбор, пользуйтесь кодексами, смотрите письма от Минфина и ФНС, задавайте вопросы экспертам-консультантам. Все это облегчит вашу работу!