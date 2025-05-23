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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: список системно значимых банков пересмотрят, декретные для студенток — до 90 тыс, перчатки Линкольна продали за $1,5 млн

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Обязательную продажу валютной выручки продлили на год. Правительство продлило до 30 апреля 2026 года требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 мая.

  • ЦБ пересмотрит список системно значимых банков.

    В 2027 году в группу самых важных для российского рынка банков могут войти игроки с экосистемами, следует из нового доклада ЦБ. Крупнейшим банкам также придется «доплачивать» за большую клиентскую базу и риски «эффекта домино».

  • Норникель рекомендовал не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. «Платить дивиденды можно из свободного денежного потока, а при его отсутствии в счет кредитов дивиденды платить неправильно. Поэтому будем работать над увеличением денежного потока», — пояснял глава компании Владимир Потанин.

  • Общая сумма декретных для беременных студенток вырастет до 90 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. По словам Мишустина, размер выплаты будут рассчитывать не исходя из студенческой стипендии, как это было до подготовленных изменений, а согласно величине прожиточного минимума в регионе. 

  • В России в 2,5 раза выросли площади лесных пожаров по сравнению с 2024 годом. Общая площадь лесных пожаров на территории России составляет около 2 млн га, что в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Наиболее сложная обстановка в Забайкалье и Бурятии.

  • Мессенджер Telegram впервые получил годовую прибыль, в 2024 году она составила $540 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на презентацию для инвесторов. Для сравнения годом ранее компания понесла убытки в $173 млн.

  • Окровавленные перчатки Линкольна продали за $1,5 млн на торгах в США. На аукционе в Чикаго за $1,5 млн были проданы запачканные кровью перчатки Авраама Линкольна и за $826 тыс. — его носовой платок. Эти вещи находились в кармане 16-го президента США в ночь его убийства 14 апреля 1865 года, сообщает издание New York Post.

  • Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.

  • Экологические угрозы Байкалу рассчитывают устранить в 2028 году. Экологические угрозы озеру Байкал от площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будут устранены в 2028 г., сказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

  • Парламент Дании одобрил повышение пенсионного возраста до 70 лет. Изменения коснутся тех, кто родился после 31 декабря 1970 года. Сейчас датчане выходят на пенсию в 67 лет, в 2030 году порог поднимется до 68 лет, в 2035-м — до 69, а еще через пять лет — до 70.

  • МВД посоветовало детям карточные игры и «Мафию» как опыт против аферистов. В МВД назвали способы развить у ребенка критическое мышление, чтобы защитить его от мошенников, в том числе игры для развития логики и анализа, такие как «Мафия». Список из десяти советов опубликовала киберполиция, пишет РБК.

  • В Сан-Диего бизнес-джет упал на жилой район. В штате Калифорния, разбился бизнес-джет, после чего там загорелись несколько домов и автомобилей. CNN сообщает, что несколько кварталов эвакуированы, на месте катастрофы «повсюду авиатопливо».

  • Птичий помет может спасти планету от глобального потепления. Горы птичьего помета, которые птицы оставляют в Арктике каждое лето, играют неожиданную роль в замедлении глобального потепления. Он выделяет аммиак, который соединяется с серной кислотой от морских фитопланктонов, образуя облака. Эти облака отражают солнечный свет, охлаждая планету.

  • Пятница!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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