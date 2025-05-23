💥Обзор новостей: список системно значимых банков пересмотрят, декретные для студенток — до 90 тыс, перчатки Линкольна продали за $1,5 млн

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Обязательную продажу валютной выручки продлили на год. Правительство продлило до 30 апреля 2026 года требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 22 мая.

ЦБ пересмотрит список системно значимых банков. В 2027 году в группу самых важных для российского рынка банков могут войти игроки с экосистемами, следует из нового доклада ЦБ. Крупнейшим банкам также придется «доплачивать» за большую клиентскую базу и риски «эффекта домино».

Норникель рекомендовал не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. «Платить дивиденды можно из свободного денежного потока, а при его отсутствии в счет кредитов дивиденды платить неправильно. Поэтому будем работать над увеличением денежного потока», — пояснял глава компании Владимир Потанин.

Общая сумма декретных для беременных студенток вырастет до 90 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. По словам Мишустина, размер выплаты будут рассчитывать не исходя из студенческой стипендии, как это было до подготовленных изменений, а согласно величине прожиточного минимума в регионе.

В России в 2,5 раза выросли площади лесных пожаров по сравнению с 2024 годом. Общая площадь лесных пожаров на территории России составляет около 2 млн га, что в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Наиболее сложная обстановка в Забайкалье и Бурятии.

Мессенджер Telegram впервые получил годовую прибыль, в 2024 году она составила $540 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на презентацию для инвесторов. Для сравнения годом ранее компания понесла убытки в $173 млн.

Окровавленные перчатки Линкольна продали за $1,5 млн на торгах в США. На аукционе в Чикаго за $1,5 млн были проданы запачканные кровью перчатки Авраама Линкольна и за $826 тыс. — его носовой платок. Эти вещи находились в кармане 16-го президента США в ночь его убийства 14 апреля 1865 года, сообщает издание New York Post.

Госдума ввела штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.

Экологические угрозы Байкалу рассчитывают устранить в 2028 году. Экологические угрозы озеру Байкал от площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будут устранены в 2028 г., сказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Парламент Дании одобрил повышение пенсионного возраста до 70 лет. Изменения коснутся тех, кто родился после 31 декабря 1970 года. Сейчас датчане выходят на пенсию в 67 лет, в 2030 году порог поднимется до 68 лет, в 2035-м — до 69, а еще через пять лет — до 70.

МВД посоветовало детям карточные игры и «Мафию» как опыт против аферистов. В МВД назвали способы развить у ребенка критическое мышление, чтобы защитить его от мошенников, в том числе игры для развития логики и анализа, такие как «Мафия». Список из десяти советов опубликовала киберполиция, пишет РБК.

В Сан-Диего бизнес-джет упал на жилой район. В штате Калифорния, разбился бизнес-джет, после чего там загорелись несколько домов и автомобилей. CNN сообщает, что несколько кварталов эвакуированы, на месте катастрофы «повсюду авиатопливо».

Птичий помет может спасти планету от глобального потепления. Горы птичьего помета, которые птицы оставляют в Арктике каждое лето, играют неожиданную роль в замедлении глобального потепления. Он выделяет аммиак, который соединяется с серной кислотой от морских фитопланктонов, образуя облака. Эти облака отражают солнечный свет, охлаждая планету.