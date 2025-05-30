💥Обзор новостей: лимит 100 тыс. на разовые переводы, ВС признал увольнение депутата-прогульщика законным, доллар — 78 рублей

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С 30 мая в России ввели лимит на переводы без открытия счета. С 30 мая вступило в силу правило, по которому максимальная сумма разовых переводов без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности составит ₽100 тыс. (или эквивалент в валюте). Ограничение в ₽100 тыс. не касается клиентов банков, совершающих переводы со своих счетов.
Верховный суд признал законным увольнение депутата, долго не появлявшегося в Госдуме.
Верховный суд РФ оставил в силе постановление Госдумы о досрочном лишении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который более двух лет не появлялся на работе. Сам политик устами своего представителя утверждал, что отсутствовал по болезни, а за это, согласно Трудовому кодексу, увольнять нельзя. Но ему не удалось убедить в этом суд: трудовые отношения — это одно, но вопрос связан с осуществлением депутатом публичных функций, отметил суд.
Доллар рухнул до 78 рублей. Российская валюта продолжает стремительно укрепляться к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 30 мая 2025 года —составляет 78,4970 рубля (прежнее значение — 79,6037 рубля), курс евро — 88,9481 рубля (предыдущий показатель — 90,3365 рубля).
Мессенджер Telegram разместил облигации на $1,7 млрд под 9% годовых. В ходе долгового размещения Telegram привлек $1,7 млрд вместо запланированных $1,5 млрд. Основатель мессенджера написал в своем канале, что интерес был «феноменальным» и теперь у компании «отличное» финансовое положение.
В Госдуме перечислили условия для восстановления работы YouTube в России. YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, когда оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, заявил в интервью «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Банкнота в 100 рублей может получить новый дизайн.
Центробанк поддержал предложение депутата Дмитрия Гусева поместить изображение карты Центрального федерального округа на сторублевую купюру с новыми регионами.
В Совфеде предложили создать Единый федеральный реестр курьеров, обращение по этому поводу в Минтранс направил сенатор Артем Шейкин (документ есть у РИА Новости).
Основная цель — повышение безопасности дорожного движения, потому что сейчас нарушающих ПДД курьеров сложно привлечь к ответственности, отмечает Шейкин.
В Москве отреставрируют Мавзолей Ленина за 20 миллионов рублей. Минкультуры РФ заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади, почти за 20 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок. Срок исполнения контракта – 19 июня 2027 года. Мавзолей состоит из трех этажей, один из них подземный. Общая площадь мавзолея – почти 3,2 тыс кв м». Коллеги, кто-нибудь был в мавзолее?
McDonald's при попытке вернуться в Россию испытает шок. Для возвращения в Россию McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги» — для них это будет шоком, считает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.
В конфетах Haribo обнаружили каннабис. П
равление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров при Минсельхозе Нидерландов обнаружило каннабис в партии конфет компании Haribo, они отозваны из продажи.
Бэнкси показал новую работу, но скрыл ее местонахождение.
Новое граффити — маяк на бежевой стене с надписью «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Пользователи соцсетей предположили, что работа появилась в квартале Ле-Панье в Марселе.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии22
Доброе утро, коллеги! Пятница! Всех любим, обнимаем!
Доброе утро!
@IriEro, Доброе)))))
Доброе утро!
@buhkompas, Доброе у и вам хороших, но до них еще дожить надо)
Доброе утро! У нас мошка и комары. Наконец то пришло настоящее лето ))
@VikaV2193, Это как давность, спеет клубника - мошка не дает её собирать)))
@VikaV2193, доброе утро! Куда же без них((
доброе утро, мне понравилось: "Напсо, который более двух лет не появлялся на работе", надо бы еще, чтобы он незаконно полученную зарплату вернул (как эта тема не освещена). Жаль Вы не разместили картину от Бэнкси, пришлось гуглить
Доброе утро, Татьяна! Добавила фото, спасибо!
Бэнкси, как всегда, великолепен!
Депутат, от которого было меньше вреда, чем от остальных.