💥Обзор новостей: лимит 100 тыс. на разовые переводы, ВС признал увольнение депутата-прогульщика законным, доллар — 78 рублей

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 30 мая в России ввели лимит на переводы без открытия счета. С 30 мая вступило в силу правило, по которому максимальная сумма разовых переводов без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности составит ₽100 тыс. (или эквивалент в валюте). Ограничение в ₽100 тыс. не касается клиентов банков, совершающих переводы со своих счетов.

Верховный суд признал законным увольнение депутата, долго не появлявшегося в Госдуме. Верховный суд РФ оставил в силе постановление Госдумы о досрочном лишении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который более двух лет не появлялся на работе. Сам политик устами своего представителя утверждал, что отсутствовал по болезни, а за это, согласно Трудовому кодексу, увольнять нельзя. Но ему не удалось убедить в этом суд: трудовые отношения — это одно, но вопрос связан с осуществлением депутатом публичных функций, отметил суд.

Доллар рухнул до 78 рублей. Российская валюта продолжает стремительно укрепляться к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 30 мая 2025 года —составляет 78,4970 рубля (прежнее значение — 79,6037 рубля), курс евро — 88,9481 рубля (предыдущий показатель — 90,3365 рубля).

Мессенджер Telegram разместил облигации на $1,7 млрд под 9% годовых. В ходе долгового размещения Telegram привлек $1,7 млрд вместо запланированных $1,5 млрд. Основатель мессенджера написал в своем канале, что интерес был «феноменальным» и теперь у компании «отличное» финансовое положение.

В Госдуме перечислили условия для восстановления работы YouTube в России. YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, когда оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, заявил в интервью «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Банкнота в 100 рублей может получить новый дизайн. Центробанк поддержал предложение депутата Дмитрия Гусева поместить изображение карты Центрального федерального округа на сторублевую купюру с новыми регионами.

В Совфеде предложили создать Единый федеральный реестр курьеров, обращение по этому поводу в Минтранс направил сенатор Артем Шейкин (документ есть у РИА Новости). Основная цель — повышение безопасности дорожного движения, потому что сейчас нарушающих ПДД курьеров сложно привлечь к ответственности, отмечает Шейкин.

В Москве отреставрируют Мавзолей Ленина за 20 миллионов рублей. Минкультуры РФ заказало реставрацию Мавзолея Ленина на Красной площади, почти за 20 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок. Срок исполнения контракта – 19 июня 2027 года. Мавзолей состоит из трех этажей, один из них подземный. Общая площадь мавзолея – почти 3,2 тыс кв м». Коллеги, кто-нибудь был в мавзолее?

McDonald's при попытке вернуться в Россию испытает шок. Для возвращения в Россию McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги» — для них это будет шоком, считает основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

В конфетах Haribo обнаружили каннабис. П равление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров при Минсельхозе Нидерландов обнаружило каннабис в партии конфет компании Haribo, они отозваны из продажи.