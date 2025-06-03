💥Обзор новостей: изменится порядок уведомления о начале деятельности, у россиян нет потребительского патриотизма, ЦБ запустил сервис по сбору жалоб
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С 1 сентября изменится порядок уведомления о начале предпринимательской деятельности. С 1 сентября 2025 года уведомление о начале осуществления отдельных видов деятельности будем подавать по новым правилам, а количество самих видов деятельности, в отношении которых подается уведомление, станет меньше.
Уведомления будем подавать через Госуслуги. Исключение — когда уполномоченными контролирующими органами является ФСБ и СВР РФ.
Будет работать единый реестр уведомлений.
ЦБ запустил сервис по сбору жалоб на действия банков и брокеров. Банк России запустил сервис информирования о возможных нарушениях прав потребителей, с помощью которого граждане смогут оперативно сообщать о нарушении своих прав финансовыми организациями. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте регулятора.
Россиян обвинили в отсутствии потребительского патриотизма.
Более 50% опрошенных россиян выступают за возвращение на отечественный рынок иностранных брендов, посетовал глава Роскачества Максим Протасов. «К сожалению, потребительского патриотизма, лояльности нет. Это, конечно, вопрос развития наших отраслей промышленности, в том числе работы сетей по помощи в запуске производителей в России
»,
— заявил Протасов.
Набиуллиной предстоит «тяжелое испытание» на заседании по ставке 6 июня.
Грядущее заседание по ключевой ставке, которое состоится 6 июня, станет для главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «тяжелым испытанием» из-за растущего давления правительства и бизнеса, пишет Bloomberg.
Минприроды начало прорабатывать запрет пластиковых лотков в упаковке. Минприроды России планирует к 2030 году запретить использование коррекс-упаковки из полимеров — жестких пластиковых лотков с отдельными ячейками для пищевых продуктов. Взамен предлагается перейти на биоразлагаемые материалы, сообщил ТАСС замглавы ведомства Денис Буцаев.
Минюст предложил запретить осужденным-экстремистам перевод ближе к родным. Комиссия кабмина одобрила инициативу Минюста об исключении возможности для осужденных-экстремистов переводиться в колонии в регион, где живут их родственники. Эту меру также распространят на иностранцев.
«Радио Судного дня» передало два сообщения после переговоров в Стамбуле. Российская радиостанция УВБ-76 для запуска ядерных ракет, известная как «станция Судного дня», передала 2 июня два закодированных сообщения. Все сигналы поступили в разное время. В 16:00 мск прозвучало «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413», в 17:32 мск — «НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582».
Билл Гейтс решил направить значительную часть состояния на помощь Африке. Гейтс обязался вложить в свой благотворительный фонд на следующие 20 лет $200 млрд — и наибольшая часть этих средств пойдет на проекты в Африке.
Слон в Таиланде ограбил магазин с крекерами. В Таиланде стало вирусным видео со слоном, который неторопливо зашел в один из местных магазинов в провинции Пакчонг на западе королевства, обчистил полки с рисовыми крекерами и спокойно ушел, передает South China Morning Post.
Вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла. На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, пишет The Independent.
Специалисты, отслеживающие риски для авиации, связанные с извержением вулканов, отметили, что пепловый шлейф от извержения Этны достиг высоты около 6400 м.
Предыдущее сильное извержение вулкана Этна произошло в феврале 2025 года.
В Японии начали штрафовать компании, сотрудники которых страдают от жары. Штраф на 275 тысяч рублей за жару на рабочем месте установили в Японии. По мнению местных властей, если начальник не уследил за температурой в офисе, он заслуживает наказания.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии47
Доброе утро, коллеги! Оно доброе или так себе?))
оно всегда доброе, только некоторые это не замечают
@Татьяна-Васильевна, доброе утро, Татьяна! Иногда сложно заметить)
Не знаю, доброе утро или нет, так как не могу проснуться. Вот так сижу и во сне уведомления отправляю)))
@buhkompas,
Могу с вами поделиться, вот:
@IriEro, Спасибо, но уже вторая чашка кофе, а никакого улучшения. Вчера до 3-х ночи варила, крошила, торты жарила.
@buhkompas, торты же пекут )))
@elena.panyushkina@techforward.ru, у меня духовка не работает, поэтому я жарю.
@buhkompas, доброе утро! Куда отправляете?))
@nlukina, в ФНС конечно. Сегодня крайний срок на подачу уведомлений по НДФЛ
@buhkompas, а из наложки писали, что дело добровольное, можно вовсе не отправлять!
@Arhimed0, я обожаю читать то, что пишут из наложки, но предпочитаю работать опираясь на НК.
@buhkompas, точно! У бухгалтеров бедных каждый день "крайний" для отправки чего-то
@buhkompas, ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник )))
душка!!! ничего личного, только деньги: "Максим Протасов. «К сожалению, потребительского патриотизма, лояльности нет". С удовольствием буду патриотичной и лояльной если наша продукция будет качественнее и дешевле импортной. P.S. про слона - прикольно
слон - самый патриот! Он интересуется продукцией только местных производителей!
все любят вкусняшки
про новость: передачу с радиостанция УВБ-76 сообщений.... как-то непонятно и страшновато
Ничего непонятно, поэтому-то и страшно. Название еще жуткое придумали
@nlukina, а 22 мая были ещё более страшные сообщения: "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856" и "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726")))
@IriEro, жуть... ХРЮКОСТЯГ😳
@nlukina, проследить бы... наверняка знаменитый абырвалг должен был бы прозвучать
@Arhimed0, может быть уже был)
ХРЮКОСТЯГ - впечатляет! 🙂
@VadimBA, и завораживает))