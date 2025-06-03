💥Обзор новостей: изменится порядок уведомления о начале деятельности, у россиян нет потребительского патриотизма, ЦБ запустил сервис по сбору жалоб

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 1 сентября изменится порядок уведомления о начале предпринимательской деятельности. С 1 сентября 2025 года уведомление о начале осуществления отдельных видов деятельности будем подавать по новым правилам, а количество самих видов деятельности, в отношении которых подается уведомление, станет меньше. Уведомления будем подавать через Госуслуги. Исключение — когда уполномоченными контролирующими органами является ФСБ и СВР РФ. Будет работать единый реестр уведомлений.

ЦБ запустил сервис по сбору жалоб на действия банков и брокеров. Банк России запустил сервис информирования о возможных нарушениях прав потребителей, с помощью которого граждане смогут оперативно сообщать о нарушении своих прав финансовыми организациями. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте регулятора.

Россиян обвинили в отсутствии потребительского патриотизма. Более 50% опрошенных россиян выступают за возвращение на отечественный рынок иностранных брендов, посетовал глава Роскачества Максим Протасов. «К сожалению, потребительского патриотизма, лояльности нет. Это, конечно, вопрос развития наших отраслей промышленности, в том числе работы сетей по помощи в запуске производителей в России », — заявил Протасов.

Набиуллиной предстоит «тяжелое испытание» на заседании по ставке 6 июня. Грядущее заседание по ключевой ставке, которое состоится 6 июня, станет для главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «тяжелым испытанием» из-за растущего давления правительства и бизнеса, пишет Bloomberg.

Минприроды начало прорабатывать запрет пластиковых лотков в упаковке. Минприроды России планирует к 2030 году запретить использование коррекс-упаковки из полимеров — жестких пластиковых лотков с отдельными ячейками для пищевых продуктов. Взамен предлагается перейти на биоразлагаемые материалы, сообщил ТАСС замглавы ведомства Денис Буцаев.

Минюст предложил запретить осужденным-экстремистам перевод ближе к родным. Комиссия кабмина одобрила инициативу Минюста об исключении возможности для осужденных-экстремистов переводиться в колонии в регион, где живут их родственники. Эту меру также распространят на иностранцев.

«Радио Судного дня» передало два сообщения после переговоров в Стамбуле. Российская радиостанция УВБ-76 для запуска ядерных ракет, известная как «станция Судного дня», передала 2 июня два закодированных сообщения. Все сигналы поступили в разное время. В 16:00 мск прозвучало «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413», в 17:32 мск — «НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582».

Билл Гейтс решил направить значительную часть состояния на помощь Африке. Гейтс обязался вложить в свой благотворительный фонд на следующие 20 лет $200 млрд — и наибольшая часть этих средств пойдет на проекты в Африке.

Слон в Таиланде ограбил магазин с крекерами. В Таиланде стало вирусным видео со слоном, который неторопливо зашел в один из местных магазинов в провинции Пакчонг на западе королевства, обчистил полки с рисовыми крекерами и спокойно ушел, передает South China Morning Post.

Вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла. На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, пишет The Independent. Специалисты, отслеживающие риски для авиации, связанные с извержением вулканов, отметили, что пепловый шлейф от извержения Этны достиг высоты около 6400 м. Предыдущее сильное извержение вулкана Этна произошло в феврале 2025 года.