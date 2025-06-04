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Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

💥Обзор новостей: ФНС усилит контроль за дроблением на МП, преступность среди подростков-мигрантов растет, признаки неиспользования участков утвердили

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ФНС обсудит усиление контроля за дроблением на маркетплейсах. ФНС задумалась об усилении контроля за дроблением на цифровых платформах — маркетплейсах: ведомство обсуждает с представителями бизнеса разработку отдельного законопроекта, направленного на регулирование этого вопроса, выяснил РБК. Предлагают: введение единых требований к идентификации продавцов и пользователей личных кабинетов на всех маркетплейсах, введение требований к системе внутреннего контроля (СВК) цифровых платформ, которая должна обеспечивать выявление налоговых рисков. «Продавцы на маркетплейсах будут информироваться цифровыми платформами о наличии возможных рисков, по сути в профилактическом режиме, и смогут оперативно их устранять», — отметили в ФНС.

  • СК выразил обеспокоенность ростом преступности среди подростков-мигрантов. Рост числа преступлений, совершенных подростками-мигрантами, вызывает озабоченность, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале. «Направлением, вызывающим серьезную озабоченность, названо криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Их преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе—апреле текущего года — уже на 13%», — говорится в сообщении.

  • ФАС намерена повысить прозрачность ценообразования на услуги вывоза ТКО. Тарифное регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) станет более прозрачным — Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления правительства, уточняющий правила ценообразования в «мусорной» отрасли. В частности, объемы отходов на всех стадиях обращения с ними будут отслеживаться с помощью информационных систем, включая ЭРА-ГЛОНАСС, а расходы региональных мусорных операторов станут более понятными для тарифных региональных и федеральных органов.

  • В Думе предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и компании. В Госдуму внесен законопроект о запрете иноагентам создавать юрлица и СМИ для производства и распространения информации в РФ.

  • IFAB пересмотрел правило исполнения пенальти при двойном касании. Согласно обновленным правилам если пенальти со случайным двойным касанием мяча был реализован, то его нужно будет перебить.

  • РАН готовит сеть для талантливых школьников. Российская академия наук (РАН) готовит новый этап своего проекта по сотрудничеству со школами. Она намерена объединить в одну сеть уже существующие образовательные организации с углубленным изучением предметов и на их основе разрабатывать экспериментальные педагогические подходы. Минпросвещения уже подготовило законодательное оформление инициативы. Как выяснил «Ъ», сначала этот подход апробируют в десяти учреждениях, а к 2040 году сеть базовых школ РАН должна распространиться на все регионы страны.

  • Илон Маск раскритиковал Трампа после того, как «завязал» с политикой. Он отметил, что новый законопроект президента США «набит жирными тратами». Сам Трамп охарактеризовал документ как «большой и прекрасный».

  • В России утвердили признаки неиспользования земельных участков, соответствующее постановление подписал Мишустин. В перечень входят захламление более половины участка отходами, разрушенные здания, заросли сорняков и кустарников. Ранее в Росреестре пояснили, что после вступления в силу закона изъять участок в случае его неосвоения смогут не раньше чем через пять — семь лет. Сначала владельцу выпишут предписание и дадут время на устранение нарушений. Если собственник не отреагирует, то после этого через суд будет инициирована процедура изъятия.

  • В самолете Петербург — Якутск загорелся пауэрбанк. Пассажирка потушила его ногами. В результате 21-летняя девушка получила ожог ступни. Ее доставили в медпункт аэропорта для оказания помощи. По данным дальневосточной полиции, всё обошлось без других серьёзных последствий.

  • Суд запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks. Таганский суд Москвы запретил по иску Генпрокуратуры деятельность разработчика популярной игры World of Tanks в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

  • Авиасалон МАКС перенесли на 2026 год. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил о переносе авиасалона МАКС на 2026 год. «МАКСа в этом году не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на открытии объединенного протезно-реабилитационного центра ФМБА России.

  • Число отравлений спиртом в РФ с 2015 года сократилось на 40%. В РФ за период с 2015-го по 2024 год зарегистрировано более 400 тыс. случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, при этом, показатель количества отравлений на 100 тыс. населения с 2015 года упал более чем на 40%, следует из доклада Роспотребнадзора. Более 70% случаев отравления спиртосодержащей продукцией приходится на мужчин

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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