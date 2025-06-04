Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ФНС обсудит усиление контроля за дроблением на маркетплейсах. ФНС задумалась об усилении контроля за дроблением на цифровых платформах — маркетплейсах: ведомство обсуждает с представителями бизнеса разработку отдельного законопроекта, направленного на регулирование этого вопроса, выяснил РБК. Предлагают: введение единых требований к идентификации продавцов и пользователей личных кабинетов на всех маркетплейсах, введение требований к системе внутреннего контроля (СВК) цифровых платформ, которая должна обеспечивать выявление налоговых рисков. «Продавцы на маркетплейсах будут информироваться цифровыми платформами о наличии возможных рисков, по сути в профилактическом режиме, и смогут оперативно их устранять», — отметили в ФНС.

СК выразил обеспокоенность ростом преступности среди подростков-мигрантов. Рост числа преступлений, совершенных подростками-мигрантами, вызывает озабоченность, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале. «Направлением, вызывающим серьезную озабоченность, названо криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Их преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе—апреле текущего года — уже на 13%», — говорится в сообщении.

ФАС намерена повысить прозрачность ценообразования на услуги вывоза ТКО. Тарифное регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) станет более прозрачным — Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления правительства, уточняющий правила ценообразования в «мусорной» отрасли. В частности, объемы отходов на всех стадиях обращения с ними будут отслеживаться с помощью информационных систем, включая ЭРА-ГЛОНАСС, а расходы региональных мусорных операторов станут более понятными для тарифных региональных и федеральных органов.

В Думе предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и компании. В Госдуму внесен законопроект о запрете иноагентам создавать юрлица и СМИ для производства и распространения информации в РФ.

IFAB пересмотрел правило исполнения пенальти при двойном касании. Согласно обновленным правилам если пенальти со случайным двойным касанием мяча был реализован, то его нужно будет перебить.

РАН готовит сеть для талантливых школьников. Российская академия наук (РАН) готовит новый этап своего проекта по сотрудничеству со школами. Она намерена объединить в одну сеть уже существующие образовательные организации с углубленным изучением предметов и на их основе разрабатывать экспериментальные педагогические подходы. Минпросвещения уже подготовило законодательное оформление инициативы. Как выяснил «Ъ», сначала этот подход апробируют в десяти учреждениях, а к 2040 году сеть базовых школ РАН должна распространиться на все регионы страны.

Илон Маск раскритиковал Трампа после того, как «завязал» с политикой. Он отметил, что новый законопроект президента США «набит жирными тратами». Сам Трамп охарактеризовал документ как «большой и прекрасный».

В России утвердили признаки неиспользования земельных участков, соответствующее постановление подписал Мишустин. В перечень входят захламление более половины участка отходами, разрушенные здания, заросли сорняков и кустарников. Ранее в Росреестре пояснили, что после вступления в силу закона изъять участок в случае его неосвоения смогут не раньше чем через пять — семь лет. Сначала владельцу выпишут предписание и дадут время на устранение нарушений. Если собственник не отреагирует, то после этого через суд будет инициирована процедура изъятия.

В самолете Петербург — Якутск загорелся пауэрбанк. Пассажирка потушила его ногами. В результате 21-летняя девушка получила ожог ступни. Ее доставили в медпункт аэропорта для оказания помощи. По данным дальневосточной полиции, всё обошлось без других серьёзных последствий.

Суд запретил в РФ деятельность разработчика игры World of Tanks. Таганский суд Москвы запретил по иску Генпрокуратуры деятельность разработчика популярной игры World of Tanks в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Авиасалон МАКС перенесли на 2026 год. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил о переносе авиасалона МАКС на 2026 год. «МАКСа в этом году не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на открытии объединенного протезно-реабилитационного центра ФМБА России.