💥Обзор новостей: Финразведка поддержала лимиты на переводы, Маск потребовал импичмента Трампа, «Победа» увеличит габариты ручной клади
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Финразведка поддержала введение лимитов на входящие переводы для россиян. Российские банки вправе установить дополнительные ограничения на использование клиентами счетов, в том числе на входящие переводы, сообщили в Росфинмониторинге. Так в службе финансовой разведки прокомментировали последние рекомендации ЦБ кредитным организациям: 4 июня регулятор выпустил письмо с предложениями по усилению контроля за физлицами-дропами и техническими компаниями.
Маск потребовал импичмента Трампа. Маск после перебранки с Трампом согласился, что тот должен быть смещен с должности президента США. Президента США Дональда Трампа следует подвергнуть процедуре импичмента, его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс, говорится в публикации в X, с которой согласился миллиардер Илон Маск. Конфликт между Маском и Трампом начался из-за недовольства миллиардера кадровыми решениями в NASA и налоговым законопроектом президента, после чего они начали критиковать лично друг друга. Миллиардер заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его помощи, он также фигурирует в «файлах Эпштейна».
Трамп затем назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить госконтрактов.
Wildberries опроверг данные о переговорах по поводу покупки сервиса «Еаптека». До этого источники «Фармацевтического вестника» сообщили, что маркетплейс ведет переговоры с владельцами «Еаптеки» — «Сбером» и группой компаний «Р-Фарм».
ФАС завела дело на Т-Банк из-за рекламы на радио. ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка из-за предполагаемого нарушения закона «О рекламе». Поводом стал выход на радио рекламного ролика, в котором, по мнению ФАС, отсутствовала часть важной для потребителя информации.
Согласно предварительному заключению антимонопольной службы, реклама банка содержала «привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений». В то же время в ролике не были упомянуты ограничения по суммам переводов в другие банки и наличие комиссии при превышении лимита.
Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади.
Щербинский районный суд вынес решение по делу о заниженных нормативах ручной клади авиакомпании «Победа». Согласно карточке дела, авиаперевозчик в месячный срок обязан увеличить разрешенные размеры ручной клади до параметров не менее 36 см в высоту, 30 см в длину и 27 см в ширину, а вес — до 5 кг. Габариты товаров из Duty Free, доступных к перевозке, должны быть повышены до 32 см в высоту и 24 см в ширину. Ранее в Московской прокуратуре просили признать габариты ручной клади «Победы» незаконными, по иску ведомства и вынесено решение суда.
Правительство хочет зарегулировать деятельность риелторов. По данным Forbes, законопроект об этом вошел во второй пакет мер, направленных на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством, предложенный Минцифры. В частности, оказывать услуги по сопровождению сделок с недвижимостью смогут только лица, включенные в реестр, которые должны будут подтверждать право на свою деятельность каждые пять лет.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии46
Добрый день, коллеги! Сегодня у нас не утренний, а дневной обзор)) А вот главная новость
Добрый день! Это оборудование у меня работает круглогодично - летом потребляет в свежем виде, зимой - в замороженном)))
@IriEro, хорошее оборудование, сбоя не дает никогда))))
Новости после Мозгонапрягателя 🤔Что дальше? Мозгонапрягатель по понедельникам?😄Кстати...
@vladsavushkin, пот такая сегодня пятница наоборот))) Но мозгонапрягатель по пн - мысль хорошая, мы за!
что же будет в следующую среду!..
а лучше и по пятницам и по понедельникам
@Arhimed0, думаю никто не будет против, если мозгонапрягатель будет каждый день)) В среду, 11го - живем по пятничному графику)
@nlukina, пощадите)))
@vladsavushkin, не у тех просите))) От нас пощады можно не ждать))) Сами идею подкинули)))
@nlukina, эх) Язык мой...😜
хорошо - предлагаю через день: понедельник, среда и.... заветная тяпница
@Arhimed0, а работать когда?😄
а это не Ваша работа??
ну и.... если.... то фторнег, читверг...
Опять же.... Вы же не целый день с этой задачкой.... Это мы её тут решаем целый день, а ещё и пирог найти надо....
Вам же - нашёл что поинтереснее, выложил , ну и .... занимайся другими... поглядывай периодически как ход идёт.... маслица подкинуть, если затухать начало...
@Arhimed0,
Так я про вас и говорю😄
@Arhimed0, уговорили, давайте через день! Владислав Савушкин
мы тут подумали и решили, что мозгонапрягатель надо через день делать)))
Добрый день! )
@VikaV2193, Добрый)))
@VikaV2193, с праздником! С любым из:
Пушкинский день, День русского языка, Мусульманский праздник жервоприношения «Курбан Байрам», День рождения электрического утюга, День тетриса, День рисования драконов, День Крымских гор, Всемирный день борьбы с вредителями, Ильменский фестиваль авторской песни, Праздник топтуна, День гордости атеиста, Всемирный день зелёной крыши, День пончика, День садоводства, День рыбы с картофелем фри, День очков, День пирога с яблочным пюре, День автокинотеатров, День карстовых пещер
@IriEro, интересно, кто такой топтун😂
@nlukina, В СССР слежка находилась в ведении НКВД, в 1954 г. преобразованном в КГБ. На сленге профессионалов и объектов шпионажа сотрудник отделения наружного наблюдения назывался топтуном или Николаем Николаевичем.
@IriEro, ничего себе! Не знала!
@IriEro, и как всё это отмечать?
Кто хоть подобные праздники придумывает???
И , ведь, зарегистрировали!!! Где-то... кстати, а где всю эту подобную хрень регистрировают???
А как бы вот так же официально всё же провести бы наш профессиональный... ?
@Arhimed0, можно по очереди, можно все разом. Всё в ваших руках!
@IriEro, я не про выбор, отбор, последовательность....
Я вообще - КАК отмечают хотя бы один из нних? ну и про другие тоже интересно....
@Arhimed0, праздники про еду предлагаю отмечать употреблением соответствующей еды 😁 По крайней мере это логично)
Гля.... а остальные?.... ((((((((
@IriEro, мне нравятся: День тетриса, День рисования драконов (только рисовать я не умею), День рыбы с картофелем фри, День пирога с яблочным пюре, День автокинотеатров
@IriEro, Курбан- звонят колокола
Байрам- златые купола.
@IriEro, Спасибо! ))
я Пушкина отмечаю, как все поняли.
Так они ж вроде такие и были?
Честно говоря не знаю, никогда Победой не летала
Покупаю!
Не могли бы вы там выделить мне маааленький сарайчик, тоже не откажусь там отдыхать))
@nlukina, чёй-та сарайчик? Там несколько гостевых комнат... должно быть, я так предполагаю - ещё не осматривал, но за такую-то цены должно быть, так что ка заселюсь - милости просим, погостите
А если гостевых комнат нет, то нафига он мне тогда такой нужен!
Да ещё за такие цены!
@Arhimed0, спасибо!)) Всегда знала, что бухгалтеры на Клерке самые лучшие! Как заселитесь, освоитесь, маякните!)) Пошла счастливая паковать чемодан))