💥Обзор новостей: Финразведка поддержала лимиты на переводы, Маск потребовал импичмента Трампа, «Победа» увеличит габариты ручной клади

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Финразведка поддержала введение лимитов на входящие переводы для россиян. Российские банки вправе установить дополнительные ограничения на использование клиентами счетов, в том числе на входящие переводы, сообщили в Росфинмониторинге. Так в службе финансовой разведки прокомментировали последние рекомендации ЦБ кредитным организациям: 4 июня регулятор выпустил письмо с предложениями по усилению контроля за физлицами-дропами и техническими компаниями.

Маск потребовал импичмента Трампа. Маск после перебранки с Трампом согласился, что тот должен быть смещен с должности президента США. Президента США Дональда Трампа следует подвергнуть процедуре импичмента, его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс, говорится в публикации в X, с которой согласился миллиардер Илон Маск. Конфликт между Маском и Трампом начался из-за недовольства миллиардера кадровыми решениями в NASA и налоговым законопроектом президента, после чего они начали критиковать лично друг друга. Миллиардер заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его помощи, он также фигурирует в «файлах Эпштейна». Трамп затем назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить госконтрактов.

Wildberries опроверг данные о переговорах по поводу покупки сервиса «Еаптека». До этого источники «Фармацевтического вестника» сообщили, что маркетплейс ведет переговоры с владельцами «Еаптеки» — «Сбером» и группой компаний «Р-Фарм».

ФАС завела дело на Т-Банк из-за рекламы на радио. ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка из-за предполагаемого нарушения закона «О рекламе». Поводом стал выход на радио рекламного ролика, в котором, по мнению ФАС, отсутствовала часть важной для потребителя информации. Согласно предварительному заключению антимонопольной службы, реклама банка содержала «привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений». В то же время в ролике не были упомянуты ограничения по суммам переводов в другие банки и наличие комиссии при превышении лимита.

Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади. Щербинский районный суд вынес решение по делу о заниженных нормативах ручной клади авиакомпании «Победа». Согласно карточке дела, авиаперевозчик в месячный срок обязан увеличить разрешенные размеры ручной клади до параметров не менее 36 см в высоту, 30 см в длину и 27 см в ширину, а вес — до 5 кг. Габариты товаров из Duty Free, доступных к перевозке, должны быть повышены до 32 см в высоту и 24 см в ширину. Ранее в Московской прокуратуре просили признать габариты ручной клади «Победы» незаконными, по иску ведомства и вынесено решение суда.

Правительство хочет зарегулировать деятельность риелторов. По данным Forbes, законопроект об этом вошел во второй пакет мер, направленных на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством, предложенный Минцифры. В частности, оказывать услуги по сопровождению сделок с недвижимостью смогут только лица, включенные в реестр, которые должны будут подтверждать право на свою деятельность каждые пять лет.

В УК может появиться наказание за DDoS-атаки. Правительство РФ подготовило поправки к Уголовному кодексу, вводящие ответственность за DDoS-атаки: максимальное наказание — штраф до 2 млн руб. или до восьми лет лишения свободы.

Бизнес в России начал массово сокращать найм новых сотрудников. Количество вакансий снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом, отмечает HeadHunter. Сильнее всего спад в сферах управления персоналом, автомобильного бизнеса и сельского хозяйства.

Ранчо в США, где Хемингуэй писал «Прощай, оружие!», продают за $29 млн. Ранчо рядом с городом Биг-Хорн (штат Вайоминг, США), где в 1928 году жил и работал писатель Эрнест Хемингуэй, выставили на продажу. Стоимость лота — $29 млн, сообщает Mansion Global. Ранчо было построено в 1880-х годах семейством, занимавшимся разведением скота. Его территория — 121 га. Именно здесь Хемингуэй написал часть своего знаменитого романа «Прощай, оружие!».