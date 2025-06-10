💥Обзор новостей: пенсию выплатят перед Днем России, черта бедности — $3 на человека в день, футбол — это и гордость, и боль
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Россиянам досрочно выплатят пенсию перед Днем России. В связи с Днем России в четверг, 12 июня, пенсию россиян выплатят досрочно — до 11 июня. Решение было принято в связи с тем, что обычный период зачисления пенсий, с 12 по 15 числа, выпадает на длинные выходные в связи с праздником.
«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — приводит слова депутата Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова ТАСС.
Всемирный банк изменил показатель черты бедности с $2,15 до $3 на человека в день. Это значит, что любой человек, живущий менее чем на $3 в день, считается живущим в условиях крайней бедности. Международная черта бедности периодически обновляется, чтобы отразить изменения цен в мире. В последний раз ее обновляли в 2022 году.
Калифорния подала в суд против администрации Трампа из-за развертывания войск. Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета в связи с развертыванием в Лос-Анджелесе войск Национальной гвардии. В жалобе утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и Конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.
Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону заявил, что не пользуется мобильным телефон, поскольку он отвлекает. «Ну, я не пользуюсь телефоном регулярно. Верно. У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — поделился Дуров.
Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал футбол одновременно и гордостью и болью России.
«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — передает его слова «РИА Новости».
В России предложили отключать интернет по ночам, чтобы повысить рождаемость. С такой инициативой выступили депутаты. По их мнению, молодые пары предпочитают «сидеть» в гаджетах, а не проводить время вместе со своими парами для создания большой семьи. Ограничение может коснуться времени с 23:00 до 02:00, чтобы создать так называемое «цифровое воздержание».
Коммуналка подорожает минимум на 12% уже 1 июля. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что это плановая индексация. В разных регионах процент будет отличаться. В среднем по стране жилищно-коммунальные услуги подорожают на 11,9%.
Трамп назвал Грету Тунберг странной и посоветовал курсы управления гневом. Дональд Трамп посоветовал шведской экоактивистке Грете Тунберг пойти на курсы по управлению гневом, передает Newsweek.
«Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал Трамп.
Умер английский писатель Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6, пишет The Guardian. Форсайт — автор таких романов, как «День Шакала», «Досье ODESSA» и «Псы войны». Все три были экранизированы.
С 1 сентября российским школьникам сократят количество домашних заданий, контрольных и проверочных работ. В российских школах с сентября 2025 года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Первоклассникам рекомендовано не тратить на домашнюю работу более одного часа в день. Для второклассников и третьеклассников установлен лимит в полтора часа, а для четвероклассников — два часа.
С 17 июня Россия возобновляет прямое железнодорожное сообщение с КНДР. Поезда между Пхеньяном и Москвой будут курсировать два раза в месяц, между Пхеньяном и Хабаровском — раз в месяц, сообщает РЖД.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии55
Доброе утро, коллеги! Уже
четвергвторник))
Доброе утро! отличные новости (у нас сыро серо и холодно)
-Дуров: "я не пользуюсь телефоном регулярно", согласна и я тоже;
- Коммуналка подорожает минимум на 12% уже 1 июля, куда?? и так некоторые (большие комнаты) в коммуналке СПб стоят как малипусенькая 1-2 комнатная квартира(((
Доброе, а как вам удается не пользоваться телефоном регулярно? Поделитесь секретом))
@nlukina, некоторое время назад появились "некие" правила при общении. Вначале было сложновато, а потом все привыкли (особенно, когда мошенники вскрыли аккаунты и чаты, не только личные, но и рабочие) убедились в верности решения. По работе, все вопросы решаем только на работе и лично. К родным и близким ездим в гости, к соседям ходим пешком. Если что-то "горит" есть служба 112. В крайнем случае, сел в машину и приехал. Мне нравится. Понятно, что остались вопросы решаемые по телефону, но их постарались свести к минимуму.
«Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет»...
Я тоже особо не пользуюсь. И какой тут может быть секрет? Просто он мне не особо так нужен. Лежит он и лежит в наличии. Ну, иногда.... что нить ляпнешь... Потом сидишь и думаешь: да нафига я с ним вообще говорил аб чём-то?
Доброе утречко!
Какой верный подход)) Доброе утро))