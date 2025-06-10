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Россиянам досрочно выплатят пенсию перед Днем России. В связи с Днем России в четверг, 12 июня, пенсию россиян выплатят досрочно — до 11 июня. Решение было принято в связи с тем, что обычный период зачисления пенсий, с 12 по 15 числа, выпадает на длинные выходные в связи с праздником. «Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — приводит слова депутата Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова ТАСС.

Всемирный банк изменил показатель черты бедности с $2,15 до $3 на человека в день. Это значит, что любой человек, живущий менее чем на $3 в день, считается живущим в условиях крайней бедности. Международная черта бедности периодически обновляется, чтобы отразить изменения цен в мире. В последний раз ее обновляли в 2022 году.

Калифорния подала в суд против администрации Трампа из-за развертывания войск. Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета в связи с развертыванием в Лос-Анджелесе войск Национальной гвардии. В жалобе утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и Конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону заявил, что не пользуется мобильным телефон, поскольку он отвлекает. «Ну, я не пользуюсь телефоном регулярно. Верно. У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — поделился Дуров.

Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал футбол одновременно и гордостью и болью России. «Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — передает его слова «РИА Новости».

В России предложили отключать интернет по ночам, чтобы повысить рождаемость. С такой инициативой выступили депутаты. По их мнению, молодые пары предпочитают «сидеть» в гаджетах, а не проводить время вместе со своими парами для создания большой семьи. Ограничение может коснуться времени с 23:00 до 02:00, чтобы создать так называемое «цифровое воздержание».

Коммуналка подорожает минимум на 12% уже 1 июля. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что это плановая индексация. В разных регионах процент будет отличаться. В среднем по стране жилищно-коммунальные услуги подорожают на 11,9%.

Трамп назвал Грету Тунберг странной и посоветовал курсы управления гневом. Дональд Трамп посоветовал шведской экоактивистке Грете Тунберг пойти на курсы по управлению гневом, передает Newsweek. «Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — сказал Трамп.

Умер английский писатель Фредерик Форсайт, автор бестселлеров-триллеров и бывший агент МИ-6, пишет The Guardian. Форсайт — автор таких романов, как «День Шакала», «Досье ODESSA» и «Псы войны». Все три были экранизированы.

С 1 сентября российским школьникам сократят количество домашних заданий, контрольных и проверочных работ. В российских школах с сентября 2025 года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Первоклассникам рекомендовано не тратить на домашнюю работу более одного часа в день. Для второклассников и третьеклассников установлен лимит в полтора часа, а для четвероклассников — два часа.