До конференции «Клерка» — «Летняя сессия» осталось 7 дней. И мы уже знаем, как это будет!

До VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» осталось всего 7 дней. Сегодня расскажем, как мы готовимся, и поделимся фотографиями из закулисья.

Коллеги, до VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» осталось всего 7 дней! Пора готовиться, потому что уже 18 июня мы с вами встретимся.

Как проходит подготовка

Сегодня расскажем, как идет подготовка к конференции. Мы уже определились с площадкой, откуда будем вести трансляцию выступлений. Сейчас мы тестируем звук, свет и видеооборудование. Все происходит под строгим контролем Елены Ярушкиной, без которой уже невозможно себе представить ни одну конференцию «Клерка».

Некоторые спикеры пошли нам на встречу и даже приехали на видео-чек в студию. Спасибо им за это огромное!

Смотрите, в какой красивой и комфортной студии будут выступать спикеры.

Но не можем не отметить, что самые комфортные места будут у вас. Ведь вы сможете смотреть выступления из любой точки мира. Честно, немножко волнительно. Но уверены, что мы справимся и конференция пройдет на «ура». Встречаемся через неделю:

✅18 июня эксперты поделятся самой актуальной информацией о налогах

✅19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах

✅20 июня — день аутсорса

А вы уже купили билет?

Если нет, то переходите на сайт конференции и регистрируйтесь! Уже порядка 1,5 тыс. участников купили билет! Внимание: с 15 июня повышаем цены.

Сейчас вы можете купить онлайн-билет за 3 499 рублей, в который входит запись мероприятия, материалы спикеров и сертификат участника, участие в розыгрышах ценных призов, подписка Клерк.Премиум на 1 месяц, профи-набор для бухгалтера на аутсорсе, запись выступлений и материалы спикеров Купить билет.

🔔У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь