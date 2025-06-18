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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Один час до онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!

Этот день настал! Уже через час стартует VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия», которая будет идти онлайн с 18 по 20 июня. Три дня для вас будут выступать топовые спикеры России. Присоединяйтесь! Не упустите возможность прокачать скилы и получить работающие кейсы от экспертов.
Один час до онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!
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«Летняя сессия» станет восьмой по счету конференцией Клерка, но это первое из наших мероприятий, которое пройдет только в онлайн-формате. Более 3 тысяч участников разделят это волнующее событие вместе с нами уже сегодня, 18 июня.

💖 Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к трансляции, получайте инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе! Вместе с экспертами-практикам разберем неоднозначные трактовки, судебную практику и сложные моменты при работе с маркетплейсами и многое другое! Наша коференция будет длиться три дня — с 18 по 20 июня:

  • 18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах.

  • 19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.

  • 20 июня — день аутсорса.

Ждем вас!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

211 подписчиков 1 012 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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Кейс адвоката: защитил продажи на маркетплейсе от угроз владельца патента

Компания зашла на рынок с новым товаром. Конкурент напал, прикрываясь патентом на полезную модель. Атаку конкурента отбили. Перешли к активной обороне.

Комментарии

20
    • Блудный сын

      А где это мы пропадали с понедельника кряду?

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              велосипед тебе нужен,

              Так я с ним и не расстаюсь! На велосипеде и езжу на работу, с работы, по магазинам, к учредам....

              Вы думаете , что сев на велосипед, сразу проснулся что ли? Да фиг там! Он на автопилоте едет! как ехал, чё видел по дороге, .... - да фиг его знает!

                • Arhimed0
                  Главный бухгалтер

                  @nlukina, да ладно. Разве ж это спорт? Катится он и катится по дорожке... практически ни одна мышца и не работает. Ну, разве что на стыке бедра и таза.

                  По сезону холодов особенно чувствуется. Когда буквально совсем небольшой морозец, и расстояние вроде как никакое совсем, думаешь, а смотаюсь-ка я на лисапете, а то пешком итить не охота. Ну и трындец - минут за 5 времени замерзает нафиг всё! Нет, в смысле вообще ВСЁ !

                  Так что, в таких условиях ттолько пешком - теплее

                    • Arhimed0
                      Главный бухгалтер

                      А если в горку?))

                      если не ставить рекордов, то такая же фигня. А рекордами я не занимаюсь. Ничего не меняется. Просто скорость меньше.

                      Ну и при рекордахз - задействовано для кручения только вот то что по бокам от попы. Всё.

                  • Блудный сын

                    @Arhimed0, одежку соответствующую по погоде нужно подобрать. Явно без напрягов катишь и велосипед городской, тут просто хорошую непродувайку и флиску/свитер, в некоторых случаях уже термуху нацепить, только не активную, а хлопковую, шерстяную.

                    • Arhimed0
                      Главный бухгалтер

                      @Блудный сын, Нууууу понеслось.... Там расстояние 1-2 км, я начну снаряжаться....

                      Мне проще просто пешочком пройтись!

                      Речь про то, что начинаешь промерзать, причём весь, была затеяна исключительно, и только ради того, что бы привести в качестве аргумента, что при езде на велосипеде, практически ни одна мышца не задействована! Вот и всё.

              • Блудный сын

                @Arhimed0, возьми велосипед с моторчиком, будешь жужжать по утрам в обоих ухах)

                • Arhimed0
                  Главный бухгалтер

                  возьми велосипед с моторчиком,

                  Неееее, я боюсь!

                  В полусне произойдёт неконтролируемое увеличение скорости и....

                  А скорости я очень даже люблю превышать!

  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Расскажу про призы от партнеров для участников конференции!

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    5 сертификатов на 10 000 р. на флагманские курсы (“Главный бухгалтер”, “Финансовый директор”, “Самостоятельная налоговая проверка”, “Налоговый консультант”).

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    🔘финансовая аналитика.

  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Сегодня стартуют сразу два больших мероприятия: VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» и ПМЭФ. Но нашу конференцию можно смотреть из любой точки мира - поэтому, приходите все к нам!)))

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