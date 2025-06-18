Один час до онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!
«Летняя сессия» станет восьмой по счету конференцией Клерка, но это первое из наших мероприятий, которое пройдет только в онлайн-формате. Более 3 тысяч участников разделят это волнующее событие вместе с нами уже сегодня, 18 июня.
💖 Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к трансляции, получайте инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе! Вместе с экспертами-практикам разберем неоднозначные трактовки, судебную практику и сложные моменты при работе с маркетплейсами и многое другое! Наша коференция будет длиться три дня — с 18 по 20 июня:
18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах.
19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.
20 июня — день аутсорса.
Ждем вас!
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Комментарии20
Доброе утро, коллеги! Уже скоро стартуем! А пока вот вам котик))
А где это мы пропадали с понедельника кряду?
@Блудный сын, какой вы наблюдательный)) Очень захотелось продлить выходные, брала 2 дня отпуска🤭
@IriEro, ахаха))) Именно с таким настроем!
блин.... мне бы такой настрой....
@Arhimed0, присоединяйтесь к трансляции, зарядитесь хорошим настроением и позитивом!
@Arhimed0, велосипед тебе нужен, а лучше моноцикл)
Так я с ним и не расстаюсь! На велосипеде и езжу на работу, с работы, по магазинам, к учредам....
Вы думаете , что сев на велосипед, сразу проснулся что ли? Да фиг там! Он на автопилоте едет! как ехал, чё видел по дороге, .... - да фиг его знает!
@Arhimed0, ого! Пан спортсмен!
@nlukina, да ладно. Разве ж это спорт? Катится он и катится по дорожке... практически ни одна мышца и не работает. Ну, разве что на стыке бедра и таза.
По сезону холодов особенно чувствуется. Когда буквально совсем небольшой морозец, и расстояние вроде как никакое совсем, думаешь, а смотаюсь-ка я на лисапете, а то пешком итить не охота. Ну и трындец - минут за 5 времени замерзает нафиг всё! Нет, в смысле вообще ВСЁ !
Так что, в таких условиях ттолько пешком - теплее
А если в горку?))
если не ставить рекордов, то такая же фигня. А рекордами я не занимаюсь. Ничего не меняется. Просто скорость меньше.
Ну и при рекордахз - задействовано для кручения только вот то что по бокам от попы. Всё.
@Arhimed0, одежку соответствующую по погоде нужно подобрать. Явно без напрягов катишь и велосипед городской, тут просто хорошую непродувайку и флиску/свитер, в некоторых случаях уже термуху нацепить, только не активную, а хлопковую, шерстяную.
@Блудный сын, Нууууу понеслось.... Там расстояние 1-2 км, я начну снаряжаться....
Мне проще просто пешочком пройтись!
Речь про то, что начинаешь промерзать, причём весь, была затеяна исключительно, и только ради того, что бы привести в качестве аргумента, что при езде на велосипеде, практически ни одна мышца не задействована! Вот и всё.
@Arhimed0, нее, не понеслось))
@Arhimed0, возьми велосипед с моторчиком, будешь жужжать по утрам в обоих ухах)
Неееее, я боюсь!
В полусне произойдёт неконтролируемое увеличение скорости и....
А скорости я очень даже люблю превышать!
Расскажу про призы от партнеров для участников конференции!
🎁 Подарки от “АФиНА”
5 сертификатов на 10 000 р. на флагманские курсы (“Главный бухгалтер”, “Финансовый директор”, “Самостоятельная налоговая проверка”, “Налоговый консультант”).
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🔘бухгалтерский учет,
🔘юридическое сопровождение,
🔘финансовая аналитика.
Сегодня стартуют сразу два больших мероприятия: VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» и ПМЭФ. Но нашу конференцию можно смотреть из любой точки мира - поэтому, приходите все к нам!)))