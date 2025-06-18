Один час до онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!

Этот день настал! Уже через час стартует VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия», которая будет идти онлайн с 18 по 20 июня. Три дня для вас будут выступать топовые спикеры России. Присоединяйтесь! Не упустите возможность прокачать скилы и получить работающие кейсы от экспертов.

«Летняя сессия» станет восьмой по счету конференцией Клерка, но это первое из наших мероприятий, которое пройдет только в онлайн-формате. Более 3 тысяч участников разделят это волнующее событие вместе с нами уже сегодня, 18 июня.

💖 Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к трансляции, получайте инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе! Вместе с экспертами-практикам разберем неоднозначные трактовки, судебную практику и сложные моменты при работе с маркетплейсами и многое другое! Наша коференция будет длиться три дня — с 18 по 20 июня:

18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах.

19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.

20 июня — день аутсорса.

Ждем вас!