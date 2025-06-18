⚡️ Налоги-2025: под прицелом ФНС. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

Тема первого дня — Налоги-2025: под прицелом ФНС

Для навигации используйте меню справа от текста — вы можете перемещаться по интересующим вас темам. Здесь будем публиковать эксклюзивные комментарии и главные тезисы из выступлений.

Сегодня, 18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах и изменениях-2025 в кадровом и воинском учете. Спикеры помогут найти ответы на сложные вопросы по НДС: вычеты, восстановление и НДС на УСН, дадут советы по составлению отчетности за первое полугодие и исчислению НДФЛ, расскажут, как подготовиться к налоговым проверкам и избежать рисков налоговой оптимизации в 2025 году.

10:00-11:00 НДС: сложные вопросы

Марина Климова, Консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета со стажем более 20 лет. Кандидат экономических наук, доцент. Преподаватель ИПБ России, Палаты налоговых консультантов. Автор более 30 книг и более 300 публикаций. Награждена медалью «За заслуги в развитии профессии» ИПБ России.

Датой выставления электронного счета-фактуры является та, которая указана в подтверждении оператора ЭДО о том, что документ поступил к нему на сервер. Порядок передачи электронных счетов-фактур утвержден Приказом ФНС № 14Н.

Грозит ли продавцу штраф, если он нарушил пятидневный срок для выставления счета-фактуры? НК. Налоговый кодекс не предусматривает санкций на этот счет. В соответствии с нормами ст. 120 НК ответственность для продавца наступает за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения. Одно из них — отсутствие счета-фактуры. Нарушение пятидневного срока выставления не является грубым нарушением и не влечет штрафных санкций.

Подробнее о том, как выставлять счета-фактуры, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию.

Оплата третьему лицу не говорит о злоупотреблении и сговоре на необоснованную налоговую экономию

Спикер привела аргумент в виду судебной практики. В постановлении АС Поволжского округа от 11.03.2025 № Ф06-1066/2025 по делу № А12-25981/2023 судьи рассмотрели ситуацию, когда покупатель произвел оплату стоимости приобретаемого имущества, в том числе НДС, не продавцу, а третьему лицу, указанному в договоре. ФНС решила, что это является признаком сговора, направленного на получение необоснованной налоговой выгоды и покупателю отказали в вычете НДС.

Но суд указал, что оплата третьему лицу возможна с учетом положений ст. 312 и 313 ГК и не свидетельствует о злоупотреблениях.

Если цена в договоре с НДС, покупатель обязан ее уплатить. Даже если знает, что продавец не обязанный по НДС или у него снизилась ставка