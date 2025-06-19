Через час стартует второй день онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!
Коллеги, второй день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» скоро начнется! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум (кстати, у нас новый тариф — 6000 руб. за полгода), а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.
Вчера были потрясающие спикеры, темы и вопросы от пользователей! День пролетел незаметно! Зажгли все спикеры без исключения, но «порвал» зал Михаил Мухин, который выступал последним. Вот, что писали бухгалтеры в чате конференции.
💖 Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к трансляции, получайте инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе! Вместе с экспертами-практикам разберем неоднозначные трактовки, судебную практику и сложные моменты при работе с маркетплейсами и многое другое! Наша коференция длится три дня — с 18 по 20 июня:
18 июня эксперты поделились самой актуальной и полезной информацией о налогах.
19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.
20 июня — день аутсорса.
Ждем вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии7
Доброе утро, коллеги! Все проснулись?))
Встала - да, позавтракала - да, проснулась - не факт...
@IriEro, да, с этим процессом всегда проблемы) Доброе утро, Ирина!
Доброе утро! У нас беспокойное сегодня, поэтому очень хочется спать
@VikaV2193, доброе, Виктория! А почему беспокойное, что случилось?
@nlukina, "ты как здесь оказался? - стреляли" (с)
📎 Коллеги, 9 распространённых решений для участников конференции сталкивающихся с проблемами подключения к трансляции (задержки, черный экран, сбои на ПК и т.д.):
🔧 1. Обновить браузер и очистить кэш
- Браузеры: Chrome, Firefox, Edge, Yandex (последняя версия).
- Очистка кэша: `Ctrl + Shift + Del` → Выберите «Кэш», «Файлы cookie» (за последние 24 часа).
📶 2. Проверить скорость интернета
- Минимум для HD: 5 Мбит/с на прием.
- Отключите торренты, облачные синхронизации, другие стримы.
🚫 3. Отключить блокировщики рекламы и VPN
- AdGuard, uBlock и т.п.: добавьте `*.getcourse.ru` в исключения.
- VPN/прокси часто блокируют видеопоток — временно отключите.
🔄 4. Переключиться на другой браузер или устройство
- Если не работает на ПК: попробуйте смартфон (официальное приложение GetCourse или мобильный браузер).
- Если тормозит на телефоне: используйте ПК.
⚙️ 5. Разрешить Flash/WebRTC вручную
- В Chrome/Yandex: `Настройки → Конфиденциальность → Настройки сайта → Flash` → Разрешить для getcourse.ru.
- Firefox: `about:config` → Включите `media.peerconnection.enabled`.
📡 6. Использовать прямую ссылку вместо ЛК
- Если трансляция не открывается в личном кабинете:
1. Скопируйте прямую ссылку из письма-приглашения.
2. Вставьте в адресную строку браузера.
💻 7. Для ПК: обновить видеодрайверы и ОС
- Windows: `Панель управления → Обновление Windows`.
- Видеодрайверы: NVIDIA/AMD — скачайте последнюю версию с официального сайта.
📱 8. На мобильных: переустановить приложение
- Удалите приложение GetCourse → Перезагрузите устройство → Установите заново из App Store/Google Play.
🆘 9. Экстренные меры
- Если изображение зависло: Обновите страницу (`F5` или свайп вниз на мобильном).
- Звук отстает: Попробуйте слушать через телефон (звонок по ссылке из письма).
- Ошибка 403/500: Очистите cookie полностью или войдите в другой аккаунт.
- Отключите антивирусную программу на время просмотра (Dr.Web, Kaspersky - точно блокируют доступ к трансляции), остальные антивирусы - индивидуально.)