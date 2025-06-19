ЦОК Общая ПРОФК 18.06 Мобильный (запас)
Наталия Лукина
Эксклюзив
 Обучение для бухгалтеров

Через час стартует второй день онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!

Уже через час стартует второй день VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия», которая проходит онлайн с 18 по 20 июня. Присоединяйтесь! Вчера был огонь!
Через час стартует второй день онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!

Коллеги, второй день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» скоро начнется! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум (кстати, у нас новый тариф — 6000 руб. за полгода), а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.

Вчера были потрясающие спикеры, темы и вопросы от пользователей! День пролетел незаметно! Зажгли все спикеры без исключения, но «порвал» зал Михаил Мухин, который выступал последним. Вот, что писали бухгалтеры в чате конференции.

💖 Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к трансляции, получайте инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе! Вместе с экспертами-практикам разберем неоднозначные трактовки, судебную практику и сложные моменты при работе с маркетплейсами и многое другое! Наша коференция длится три дня — с 18 по 20 июня:

  • 18 июня эксперты поделились самой актуальной и полезной информацией о налогах.

  • 19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.

  • 20 июня — день аутсорса.

Ждем вас!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

212 подписчиков 1 013 постов

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Самара Комарова
Ведение бизнеса

Когда интуиция мешает: как собственник душит рост своей компании

Владелец бизнеса — безусловно, ключевая фигура. Часто это человек с выдающейся энергией, идеями и смелостью, который когда-то рискнул, пошёл вперёд и построил нечто с нуля. Однако нередко именно этот человек становится главным препятствием для роста своего же бизнеса.

Когда интуиция мешает: как собственник душит рост своей компании

Комментарии

7
  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    📎 Коллеги, 9 распространённых решений для участников конференции сталкивающихся с проблемами подключения к трансляции (задержки, черный экран, сбои на ПК и т.д.):

    🔧 1. Обновить браузер и очистить кэш

    - Браузеры: Chrome, Firefox, Edge, Yandex (последняя версия).

    - Очистка кэша: `Ctrl + Shift + Del` → Выберите «Кэш», «Файлы cookie» (за последние 24 часа).

    📶 2. Проверить скорость интернета

    - Минимум для HD: 5 Мбит/с на прием.

    - Отключите торренты, облачные синхронизации, другие стримы.

    🚫 3. Отключить блокировщики рекламы и VPN

    - AdGuard, uBlock и т.п.: добавьте `*.getcourse.ru` в исключения.

    - VPN/прокси часто блокируют видеопоток — временно отключите.

    🔄 4. Переключиться на другой браузер или устройство

    - Если не работает на ПК: попробуйте смартфон (официальное приложение GetCourse или мобильный браузер).

    - Если тормозит на телефоне: используйте ПК.

    ⚙️ 5. Разрешить Flash/WebRTC вручную

    - В Chrome/Yandex: `Настройки → Конфиденциальность → Настройки сайта → Flash` → Разрешить для getcourse.ru.

    - Firefox: `about:config` → Включите `media.peerconnection.enabled`.

    📡 6. Использовать прямую ссылку вместо ЛК

    - Если трансляция не открывается в личном кабинете:

    1. Скопируйте прямую ссылку из письма-приглашения.

    2. Вставьте в адресную строку браузера.

    💻 7. Для ПК: обновить видеодрайверы и ОС

    - Windows: `Панель управления → Обновление Windows`.

    - Видеодрайверы: NVIDIA/AMD — скачайте последнюю версию с официального сайта.

    📱 8. На мобильных: переустановить приложение

    - Удалите приложение GetCourse → Перезагрузите устройство → Установите заново из App Store/Google Play.

    🆘 9. Экстренные меры

    - Если изображение зависло: Обновите страницу (`F5` или свайп вниз на мобильном).

    - Звук отстает: Попробуйте слушать через телефон (звонок по ссылке из письма).

    - Ошибка 403/500: Очистите cookie полностью или войдите в другой аккаунт.

    - Отключите антивирусную программу на время просмотра (Dr.Web, Kaspersky - точно блокируют доступ к трансляции), остальные антивирусы - индивидуально.)

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