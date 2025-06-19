Через час стартует второй день онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!

Уже через час стартует второй день VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия», которая проходит онлайн с 18 по 20 июня. Присоединяйтесь! Вчера был огонь!

Коллеги, второй день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» скоро начнется! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум (кстати, у нас новый тариф — 6000 руб. за полгода), а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.

Вчера были потрясающие спикеры, темы и вопросы от пользователей! День пролетел незаметно! Зажгли все спикеры без исключения, но «порвал» зал Михаил Мухин, который выступал последним. Вот, что писали бухгалтеры в чате конференции.

💖 Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к трансляции, получайте инсайты и практические советы, которые сразу сможете применить в своей работе! Вместе с экспертами-практикам разберем неоднозначные трактовки, судебную практику и сложные моменты при работе с маркетплейсами и многое другое! Наша коференция длится три дня — с 18 по 20 июня:

18 июня эксперты поделились самой актуальной и полезной информацией о налогах.

19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.

20 июня — день аутсорса.

Ждем вас!