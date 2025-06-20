Через час стартует третий день онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!
Коллеги, третий день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» скоро начнется! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум (кстати, у нас новый тариф — 6000 руб. за полгода), а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.
Сегодня известные спикеры-практики обсудят Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. Присоединяйтесь!
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