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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Через час стартует третий день онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!

Доброе утро! Сегодня на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обсудим тему Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков.

Коллеги, третий день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» скоро начнется! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум (кстати, у нас новый тариф — 6000 руб. за полгода), а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.

Сегодня известные спикеры-практики обсудят Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. Присоединяйтесь!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

214 подписчиков 1 016 постов

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