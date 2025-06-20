⚡️ Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

Тема последнего дня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков

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10:00-11:00 Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис».

✅Начала Ирина с рассказа о себе и о том, как решила уйти из найма. Как и многие я начинала одна. Был плавный переход из найма в аутсорсинг, когда имея постоянную работу, стала брать дополнительных клиентов в качестве подработки. Их становилось всё больше. И когда я ушла с последнего места работы, решила уже никуда не устаиваться, а развивать полноценно направление оказания бухгалтерских услуг.

И вот тогда встал вопрос и стоимости услуг. Естественно, когда цель не просто уйти из найма, а поднять уровень дохода. Я уходила с заработной платы в 35 000 и решила для себя, что я хочу зарабатывать 70 000. Сколько должна стоить услуга для конкретного клиента?

Совет от эксперта: перед тем, начать свой бизнес, обязательно рассчитывайте, сколько после всех расходов вы получите.