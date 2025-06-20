⚡️ Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

Коллеги, стартуем! Третий, завершающий день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» начался! Для тех, кто хочет к нам присоединиться — купить онлайн-билет. После конференции вам будут доступны записи всех дней! Также запись всех выступлений будет доступна подписчикам Клерк.Премиум, а также участникам конференции с доступом по тарифу PRO или по тарифу раннего доступа.
Елена Ярушкина уже поправляет макияж, Артемий допивает кофе, а техники проверяют оборудование. Встречаемся с первым спикером в эфире через 30 минут.
Тема последнего дня — Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков
Поговорим обо всем: прайс-лист, помощь ИИ в работе, продвижение услуг и требования ФНС и психологию.
Для навигации используйте меню справа от текста — вы можете перемещаться по интересующим вас темам. Здесь будем публиковать эксклюзивные комментарии и главные тезисы из выступлений.
10:00-11:00 Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис».
✅Начала Ирина с рассказа о себе и о том, как решила уйти из найма. Как и многие я начинала одна. Был плавный переход из найма в аутсорсинг, когда имея постоянную работу, стала брать дополнительных клиентов в качестве подработки. Их становилось всё больше. И когда я ушла с последнего места работы, решила уже никуда не устаиваться, а развивать полноценно направление оказания бухгалтерских услуг.
И вот тогда встал вопрос и стоимости услуг. Естественно, когда цель не просто уйти из найма, а поднять уровень дохода. Я уходила с заработной платы в 35 000 и решила для себя, что я хочу зарабатывать 70 000. Сколько должна стоить услуга для конкретного клиента?
Совет от эксперта: перед тем, начать свой бизнес, обязательно рассчитывайте, сколько после всех расходов вы получите.
Комментарии3
Доброе утро, коллеги! Скоро стартанем! Кто с нами?
Да мы сами такие... кто-бы поднял... и разбудил...
@IriEro, да, еще погода добавляет бодрости, у нас льет и серость за окном