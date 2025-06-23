💥Обзор новостей: в ТК хотят прописать новые критерии трудовых отношений, перепрошивать мобильные устройства запретят, вейпы и электронные сигареты запретят

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Минтруд хочет прописать в ТК новые критерии для занятости. Минтруд предлагает дополнить Трудовой кодекс новыми признаками трудовых отношений — и наделить трудовых инспекторов новыми полномочиями. В частности, к характерным признакам трудовых отношений предлагается отнести устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, интегрированность работника в организационную структуру работодателя, признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск и так далее. Кроме того, Минтруд предлагает уточнить полномочия Государственной инспекции труда. В соответствии с предлагаемыми изменениями трудовая инспекция должна будет проводить проверку и выносить предписание, в случае неисполнения которого получит полномочия обратиться в суд с требованием признать отношения трудовыми.

Налог на имущество, которое по ошибке не внесли в перечень, по кадастровой стоимости не платят. Организацию вызвали в инспекцию из-за неподачи декларации по налогу на имущество за 2021 год. Она письмом, в частности, сообщила, что в перечне объектов, базу по которым определяют по кадастровой стоимости, ее недвижимости нет, поэтому она не должна подавать декларацию. Налоговики приостановили операции по счетам. Суд фи скалов не одобрил: объекты, которые выявили в налоговом периоде и которых нет в перечне на 1 января, включают в перечень на очередной налоговый период.

Минцифры предложило запретить перепрошивать мобильные устройства. Россиянам запретят менять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), пишут «Известия» со ссылкой на разработанный Минцифры закон «О связи». Законопроект направлен на борьбу с киберпреступностью.

В Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет.

Спикер Госдумы Володин потребовал от ЦБ снизить ключевую ставку. По словам Володина, прогноз инфляции по итогам года — 7%. Ключевую ставку Центрального банка РФ необходимо снижать для уменьшения инфляции, Госдума со своей стороны будет возвращаться к этой теме. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Приморье начали на время отключать мобильный интернет в целях безопасности. В Минцифры Приморья заявили, что на территории края, начали периодически отключать мобильный интернет в целях обеспечения безопасности.

Wildberries планирует запустить виртуального оператора. Маркетплейс готовится к запуску собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO). Сейчас компания обсуждает условия сотрудничества с федеральными операторами.

Мораторий на ответственность застройщиков по ДДУ правительство продлило до 31 декабря 2025 года. Правительство продлило до конца 2025 года мораторий на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир. Дольщики не смогут взыскать неустойку, убытки или проценты за просрочку, даже если договор будет расторгнут.

Протоиерей Ткачев: деньгами не решить проблему того, что россияне не рожают. Деньгами проблемы не решаются, в том числе демографические, дело «в дырявых головах», считает протоиерей. «Нам нужно менять отношение к жизни», — полагает он.