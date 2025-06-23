Как попасть в личный кабинет на «Клерке»?

У каждого пользователя «Клерка» есть личный кабинет. Это своего рода хаб — центральная точка, где собраны все продукты, инструменты и сертификаты, которые вы получаете после обучения. У многих пользователей после конференции возник вопрос, а как попасть в личный кабинет, рассказываем.

Подробная инструкция:

1. Заходите на klerk.ru.

2. В правом верхнем углу сайта нажмите кнопку «Войти».

3. Если вы уже зарегистрированы, то введите свой логин и пароль.

4. Если не зарегистрированы нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Потом в появившемся окне заполните все поля:

Email;

логин (придумать можете любой);

пароль (придумайте сами, но меньше 6 символов и 1 буквы).

5. Далее система предложит ввести номер телефона для лучшей защиты аккаунта и пришлет смс с кодом подтверждения. Без подтверждения телефона вы не сможете публиковать посты в Трибуне. Если вы не хотите этого делать сразу, можно добавить его позже в личном кабинете.

6. Завершите регистрацию: следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс регистрации.

После этого вы сможете заходить в свой личный кабинет, используя указанные вами данные. Вот тут ваши сертификаты.

Если у вас возникнут любые сложности, вы всегда можете написать в техподдержку Клерка.