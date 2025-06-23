Как попасть в личный кабинет на «Клерке»?
Подробная инструкция:
1. Заходите на klerk.ru.
2. В правом верхнем углу сайта нажмите кнопку «Войти».
3. Если вы уже зарегистрированы, то введите свой логин и пароль.
4. Если не зарегистрированы нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Потом в появившемся окне заполните все поля:
Email;
логин (придумать можете любой);
пароль (придумайте сами, но меньше 6 символов и 1 буквы).
5. Далее система предложит ввести номер телефона для лучшей защиты аккаунта и пришлет смс с кодом подтверждения. Без подтверждения телефона вы не сможете публиковать посты в Трибуне. Если вы не хотите этого делать сразу, можно добавить его позже в личном кабинете.
6. Завершите регистрацию: следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс регистрации.
После этого вы сможете заходить в свой личный кабинет, используя указанные вами данные. Вот тут ваши сертификаты.
Если у вас возникнут любые сложности, вы всегда можете написать в техподдержку Клерка.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии9
Главное, не в ту дверь бы не зайти!
Вы осторожней с этим!))
@nlukina, хорошо, что у Вас инструкция подробная! Думаю, поэтому минует чаша невтудверная!
@Алексей Т, надеюсь, если что, задавайте вопросы, а то вдруг...
Тьфу-тьфу-тьфу!!
@Алексей Т,
@nlukina, картинка не открывается( Боюсь даже представить, что Вы прислали! Видимо, что творится за не той дверью. В виде наглядной антиагитации)
@Алексей Т, самой страшно стало, что же там))
@nlukina, ну вот! Теперь буду мучиться! Вроде, как наплевать, но, вроде, как и интересно. Почти как с цыганкой и пятью рублями))