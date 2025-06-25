💥Обзор новостей: ЛДПР исключит из партии Нилова, Путин перенес крайний срок оплаты услуг ЖКХ, ЦБ выкладывает таро-прогнозы

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минфин назвал варианты суммы софинансирования детских ПДС. Минфин рассматривает варианты софинансирования детских программ долгосрочных сбережений (ПДС), которые станут одним из продуктов линейки инструментов для семейных сбережений. ₽36 тыс. — размер такого софинансирования в год сейчас действует и для взрослого ПДС. Поддержка со стороны государства оказывается в течение 10 лет после уплаты первого взноса, всего можно получить до ₽360 тыс. ₽24 тыс. — такая сумма обсуждалась, но по ней решения пока нет. Идет процесс обсуждения внутри Минфина, с профессиональным сообществом, с Центральным банком.

Путин поручил изучить идеи бизнеса РФ о порядке возвращения зарубежных брендов. До 1 июля 2025 года правительство РФ должно рассмотреть предложения отечественных деловых кругов об условиях возвращения иностранных компаний в Россию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства призвал быть гибкими и при этом исходить из национальных интересов.

Тариф на передачу электроэнергии вырастет. С 1 июля средний тариф на передачу электроэнергии для бизнеса превысит общероссийский предельный уровень в 11,6% в 45 субъектах, для населения — в 53 регионах. Среди причин — необходимость возврата ранее неучтенной выручки и модернизация сетей. По оценкам аналитиков, такое повышение позволит бизнесу не доплачивать за снижение тарифов для населения 46 млрд руб.

ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду Нилова. В среду, 25 июня, будет решаться вопрос об исключении депутата Госдумы от ЛДПР и бывшего помощника Жириновского Ярослава Нилова из партии и из фракции. Нилов заявил, что партийцев «ломают», и пообещал оспорить исключение в суде. Причина исключения — конфликт члена Высшего совета, первого замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутата Мосгордумы Марии Воропаевой и Нилова, который носит затяжной характер.

Путин перенес крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца. А срок предоставления платежных документов поменялся с «первого числа месяца» на «пятое число месяца». Закон об этих и других изменениях подписал президент РФ Владимир Путин.

Королеву крипты Валерию «Битмаму» Федякину приговорили к 7 годам за многомиллиардное мошенничество. Федякина вину не признает и считает себя потерпевшей от действий бывших бизнес-партнеров. Ее арестовали в 2023 году по обвинению в хищении почти 7 миллиардов рублей.

Депутат Милонов предложил создать реестр проституток с адресами. Депутат предложил изымать паспорта у проституток, запретить им вступать в брак и создать публичный реестр с их адресами. Выйти замуж женщины смогут только после трёх лет «поста и покаяния». Реестр с адресами нужен, чтобы люди знали: «К ней заходить нельзя». Клиентов нужно наказывать уголовно.

Госдума одобрила законопроект о прокатных удостоверениях для стримингов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы, которые не получили прокатных удостоверений от Минкульта. Законопроект также расширил основания для отказа фильму в прокате. Теперь к ним относится наличие в кинокартине материалов, отрицающих или дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности россиян. «Речь не о цензуре, а об ответственности перед обществом: культура — это не только свобода самовыражения, но и пространство воспитания»,— объяснил «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.