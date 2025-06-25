ЦОК КПК Главбух в торговле 23.06 Мобильный (2)
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ЛДПР исключит из партии Нилова, Путин перенес крайний срок оплаты услуг ЖКХ, ЦБ выкладывает таро-прогнозы

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минфин назвал варианты суммы софинансирования детских ПДС. Минфин рассматривает варианты софинансирования детских программ долгосрочных сбережений (ПДС), которые станут одним из продуктов линейки инструментов для семейных сбережений. ₽36 тыс. — размер такого софинансирования в год сейчас действует и для взрослого ПДС. Поддержка со стороны государства оказывается в течение 10 лет после уплаты первого взноса, всего можно получить до ₽360 тыс. ₽24 тыс. — такая сумма обсуждалась, но по ней решения пока нет. Идет процесс обсуждения внутри Минфина, с профессиональным сообществом, с Центральным банком.

  • Путин поручил изучить идеи бизнеса РФ о порядке возвращения зарубежных брендов. До 1 июля 2025 года правительство РФ должно рассмотреть предложения отечественных деловых кругов об условиях возвращения иностранных компаний в Россию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства призвал быть гибкими и при этом исходить из национальных интересов.

  • Тариф на передачу электроэнергии вырастет. С 1 июля средний тариф на передачу электроэнергии для бизнеса превысит общероссийский предельный уровень в 11,6% в 45 субъектах, для населения — в 53 регионах. Среди причин — необходимость возврата ранее неучтенной выручки и модернизация сетей. По оценкам аналитиков, такое повышение позволит бизнесу не доплачивать за снижение тарифов для населения 46 млрд руб.

  • ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду Нилова. В среду, 25 июня, будет решаться вопрос об исключении депутата Госдумы от ЛДПР и бывшего помощника Жириновского Ярослава Нилова из партии и из фракции. Нилов заявил, что партийцев «ломают», и пообещал оспорить исключение в суде. Причина исключения — конфликт члена Высшего совета, первого замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутата Мосгордумы Марии Воропаевой и Нилова, который носит затяжной характер.

  • Путин перенес крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца. А срок предоставления платежных документов поменялся с «первого числа месяца» на «пятое число месяца». Закон об этих и других изменениях подписал президент РФ Владимир Путин.

  • Королеву крипты Валерию «Битмаму» Федякину приговорили к 7 годам за многомиллиардное мошенничество. Федякина вину не признает и считает себя потерпевшей от действий бывших бизнес-партнеров.

    Ее арестовали в 2023 году по обвинению в хищении почти 7 миллиардов рублей.

  • Депутат Милонов предложил создать реестр проституток с адресами. Депутат

    предложил изымать паспорта у проституток, запретить им вступать в брак и создать публичный реестр с их адресами. Выйти замуж женщины смогут только после трёх лет «поста и покаяния». Реестр с адресами нужен, чтобы люди знали: «К ней заходить нельзя». Клиентов нужно наказывать уголовно.

  • Госдума одобрила законопроект о прокатных удостоверениях для стримингов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы, которые не получили прокатных удостоверений от Минкульта.

    Законопроект также расширил основания для отказа фильму в прокате. Теперь к ним относится наличие в кинокартине материалов, отрицающих или дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности россиян. «Речь не о цензуре, а об ответственности перед обществом: культура — это не только свобода самовыражения, но и пространство воспитания»,— объяснил «РИА Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

  • В ЦБ начал выкладывать таро-прогнозы в сторис.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

218 подписчиков 1 022 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

23
  • Алейда

    Депутат Милонов предложил создать реестр проституток с адресами. Депутат

    предложил изымать паспорта у проституток, запретить им вступать в брак и создать публичный реестр с их адресами. Выйти замуж женщины смогут только после трёх лет «поста и покаяния». Реестр с адресами нужен, чтобы люди знали: «К ней заходить нельзя». Клиентов нужно наказывать уголовно.

    Можно его уже изолировать куда-то? Недавно предлагал секс-шопы закрыть и сексигрушки только по рецепту продавать)) в целях повышения рождаемости) Как это в его голове связано даже не знаю)

  • Ирина

    Депутат Милонов предложил создать реестр проституток с адресами. Депутат

    предложил изымать паспорта у проституток, запретить им вступать в брак и создать публичный реестр с их адресами. Выйти замуж женщины смогут только после трёх лет «поста и покаяния». Реестр с адресами нужен, чтобы люди знали: «К ней заходить нельзя». Клиентов нужно наказывать уголовно.

    Вот не знаю, смеяться или ужасаться. Это уже последняя степень идиотизма. Палата № 6 уже просто вопит и требует к себе.

    Путин поручил изучить идеи бизнеса РФ о порядке возвращения зарубежных брендов. До 1 июля 2025 года правительство РФ должно рассмотреть предложения отечественных деловых кругов об условиях возвращения иностранных компаний в Россию.

    Изучай - не изучай, до 1 июля или до 1 января, какая разница. Очередей то нет.

    ЛДПР проголосует за исключение из партии главы комитета Госдумы по труду Нилова. В среду, 25 июня, будет решаться вопрос об исключении депутата Госдумы от ЛДПР и бывшего помощника Жириновского Ярослава Нилова из партии и из фракции.

    Сами себя грызут. Лучше бы учились, работали. А то скопище неучей и бездарей принимает соответствующие законы.

    ЦБ начал выкладывать таро-прогнозы в сторис

    А чем ещё ЦБ заниматься?

    В Багдаде всё спокойно,
    В Багдаде всё спокойно.
    И спят седые воины
    На золотых коврах.

    В Багдаде всё спокойно,
    В Багдаде всё спокойно.
    И только недоволен
    Судьбою падишах (с)

    • VadimBA

      Депутат Милонов предложил создать реестр проституток с адресами.

      А на политических проституток этот реестр тоже будет распространяться?

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