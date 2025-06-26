💥Обзор новостей: УСН — все, у нас плановое охлаждение экономики, МП смогут продавать энергетики и пиротехнику

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УСНО — кажется, все. Путин поручил Правительству проанализировать параметры упрощенки, в том числе предусмотрев для организаций и ИП поэтапный отказ от применения ими упрощенной системы налогообложения.

Силуанов: в России нет рецессии, у нас есть плановое охлаждение экономики. Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии рецессии в стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT. «У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с ЦБ приняли меры по плановому охлаждению экономики», — сказал Силуанов.

МП смогут проверять возраст покупателей с помощью биометрии. Это позволит дистанционно продавать энергетики, пиротехнику, но не табак и алкоголь. Такая норма появилась в финальной редакции законопроекта о платформенной экономике, разработанного Минэкономразвития. В финальной версии законопроекта авторы также исключили обязанность платформ указывать в карточке товара информацию о необходимости маркировки товара.

Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев до 2030 года. Введенную в 2020-м отсрочку от армии для старообрядцев продлевают еще на пять лет — до 2030 года. Она распространяется на старообрядцев, приехавших в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах.

Автомобилистам грозит 15 суток ареста за показ среднего пальца в дорожную камеру. Сотрудники ГИБДД могут расценить подобный жест как оскорбление власти или мелкое хулиганство. За нарушение грозит арест на 15 суток либо штраф до 1000 рублей.

В Подмосковье ввели запрет на купание детей без взрослых. В Подмосковье детям до 18 лет запретили находиться на водоемах без взрослых. Запрет введен из-за участившихся несчастных случаев в воде с детьми, в том числе со смертельными исходами.

Почти половина трудовых мигрантов в России выбирают шариат, а не светские законы. Среди трудовых мигрантов в России 43,5% предпочитают шариат светским законам, об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Согласно опросу ФСО, 24% готовы принимать участие в протестах, чтобы отстоять право жить по религиозным нормам.

Московский монорельс прекратит работу 28 июня. Столичный монорельс завершит работу 28 июня, а в 2027 году на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Microsoft впервые за 40 лет изменит «синий экран смерти» Windows. Microsoft впервые за почти 40 лет изменит дизайн синего «экрана смерти» (blue screen of death, BSOD) — сообщения в Windows, которое появляется при критическом сбое системы, пишет The Verge. Ранее в этом году корпорация объявила, что экран будет зеленым. Теперь в Microsoft сообщили, что цвет изменится на черный.

Количество рабочих из КНДР на российских стройках достигнет 50 тыс. человек к концу года. Рабочие из КНДР трудятся по 16 часов в день на стройке, а отдыхают всего один день в неделю, объясняют застройщики.

Анна Винтур покинет пост главреда американского Vogue спустя 37 лет. Главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает свой пост спустя 37 лет работы на этой должности, сообщают Daily Front Row. Она ищет нового руководителя отдела редакционного контента американского Vogue, п ри этом сохранит за собой должность глобального редакционного директора Vogue и глобального директора по контенту Condé Nast, где она курирует журналы Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour и Bon Appetit.