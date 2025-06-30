💥Обзор новостей: С 1 июля части российских пенсионеров поднимут пенсии, студентов-отцов переведут на бюджет, в Telegram появился фактчекинг

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 1 июля части российских пенсионеров поднимут пенсии. Удвоенную выплату к страховой пенсии в размере 17,8 тыс. руб. получат с 1 июля те пенсионеры, которым исполняется 80 лет в июле. С июля граждане с первой группой инвалидности будут получать увеличенную пенсию. Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных родственников, начнут получать прибавки к пенсии в размере почти 3 тыс. руб. на каждого близкого на иждивении.

ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы. В Госдуме предложили перевести на бесплатное обучение студентов, которые стали отцами во время учебы. Это должно поддержать молодые семьи, считают депутаты. Слуцкий добавил, что подобное решение является мерой поддержки молодых семей. Лидер партии также предложил предоставлять право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%, если обучающиеся на платной основе студенты стали родителями.

ЦБ: более 60% россиян закончат выплачивать ипотеку после 60 лет. Более 60% россиян закончат выплачивать ипотеку после 60 лет, сообщили в департаменте финансовой стабильности ЦБ РФ. Средний возраст, в котором планируется погашение ипотеки, «смещается вправо». Банки все чаще выдают долгосрочную ипотеку: около 50% кредитов сейчас оформляется на срок 25-30 лет.

Канада отменила новый налог для США после отказа Трампа в торговых переговорах. Канада отменила вступающий в силу 30 июня налог для технологических компаний, чтобы продолжить торговые переговоры с США, которые Трамп отменил из-за этой «наглой атаки» Оттавы. 28 июня Трамп заявил, что США прекращают торговые переговоры с Канадой из-за введения нового налога, который он назвал «прямой и наглой атакой» на Штаты.

Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, пишет РИА Новости. Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров. Мессенджер распознал эту информацию как ложную.

Татьяна Ким вошла в топ-50 богатейших женщин мира с состоянием $4,6 млрд. Она заняла 18–е место и стала единственной россиянкой в списке.