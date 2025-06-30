💥Обзор новостей: С 1 июля части российских пенсионеров поднимут пенсии, студентов-отцов переведут на бюджет, в Telegram появился фактчекинг
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
С 1 июля части российских пенсионеров поднимут пенсии. Удвоенную выплату к страховой пенсии в размере 17,8 тыс. руб. получат с 1 июля те пенсионеры, которым исполняется 80 лет в июле. С июля граждане с первой группой инвалидности будут получать увеличенную пенсию. Пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных родственников, начнут получать прибавки к пенсии в размере почти 3 тыс. руб. на каждого близкого на иждивении.
ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы. В Госдуме предложили перевести на бесплатное обучение студентов, которые стали отцами во время учебы. Это должно поддержать молодые семьи, считают депутаты. Слуцкий добавил, что подобное решение является мерой поддержки молодых семей. Лидер партии также предложил предоставлять право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%, если обучающиеся на платной основе студенты стали родителями.
ЦБ: более 60% россиян закончат выплачивать ипотеку после 60 лет.
Более 60% россиян закончат выплачивать ипотеку после 60 лет, сообщили в департаменте финансовой стабильности ЦБ РФ.
Средний возраст, в котором планируется погашение ипотеки, «смещается вправо». Банки все чаще выдают долгосрочную ипотеку: около 50% кредитов сейчас оформляется на срок 25-30 лет.
Канада отменила новый налог для США после отказа Трампа в торговых переговорах. Канада отменила вступающий в силу 30 июня налог для технологических компаний, чтобы продолжить торговые переговоры с США, которые Трамп отменил из-за этой «наглой атаки» Оттавы. 28 июня Трамп заявил, что США прекращают торговые переговоры с Канадой из-за введения нового налога, который он назвал «прямой и наглой атакой» на Штаты.
Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, пишет РИА Новости.
Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров.
Мессенджер распознал эту информацию как ложную.
Татьяна Ким вошла в топ-50 богатейших женщин мира с состоянием $4,6 млрд. Она заняла 18–е место и стала единственной россиянкой в списке.
Luding Group начнет производство водки под маркой «Полугар» крепостью 38,5%. Напиток позиционируется как суперпремиальный, заявленная цена у него составит около 1,3 тыс руб за 0,5 л.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии52
Доброе утро, коллеги! Пусть неделя будет богатой на приятные открытия! А пока порадуемся за котика)
Доброе утро!
@IriEro, ойой, Ирина! К нам РКН придет ругаться
@nlukina, а разве у нас все слова на "б" запретили? Например, бл-яшка, бл-ямба?
О, судя по звёздам - да!
@IriEro, такие безусловно можно, но тут контекст вполне однозначен)
@nlukina, хорошо, исправляюсь
@nlukina, еще как придет ругаться... Шарфики - не промаркированы!
@nlukina, это ж цифра 6, не?😏
@nlukina, вот эта организация ущемляет креативные начинания у людей))) Помните, пост про авс- и икс(Х)игрек(Y) анализ?) Неизданное😄
Это позитифф или мне показалось🤔😁😁😁
@vladsavushkin, возможно)
@vladsavushkin, он самый))) Не показалось))
Доброе солнечное утро!!!
@nlukina,
Доброе утро! У нас чай успокоительный
@buhkompas, хорошо быть кошкою, хорошо собакою... Где хочу....
@VikaV2193, с шерстью?
Валериана или пустырник? может кока?
@VikaV2193, доброе утро! Мне пожалуйста, чашечку))
@buhkompas, доброе! У нас стеной льет(
кота-кола
@VadimBA, если вас шерсть успокаивает, то можно и с шерстью ))
@nlukina, всегда, пожалуйста )
@VikaV2193, можно подумать, котик будет интересоваться, кому чай с шерстью, а кому - нет.
@nlukina, одно из возможных приятных открытий.
Котики! Ох уж эти котики!
На "Алых Парусах" также котик был)
@Блудный сын,
@Артур И., поддерживаю))
@Блудный сын, пропустила, в этот раз не смотрела(
@Наталия Лукина, а как же начальник? а если заругает...
@nlukina, я смотрел... Котика только что-то не помню...
@VadimBA, берите какой дают, значит ))
@Arhimed0, на экране было изображение котика! Черненького, если не ошибаюсь с желтыми глазками, а-ля мяукавшего.
@В Виктория, а плюшки будут?
Всё верно! Это замаскированное обучение нотной грамоте. Шестая нота ж ля.
@Блудный сын, ой, за что?))
"А я готовлюсь стать отцом"
Не успеют...
Или успеют, но не все