❗️Минтруд: в 2026 году на Новый год будем отдыхать 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Минтруд предложил установить новогодние праздники с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — сказал министр труда и социального развития Антон Котяков.

Также министерство определилось с остальными праздничными днями.

В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля .

В марте граждан также ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта .

В мае отдых будет разделен на два отрезка дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая .

В июне выходные будут с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня .

В ноябре россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября.

Как вам такой производственный календарь? Кто рад, что на Новый год будут такие длинные каникулы?