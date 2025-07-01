ЦОК КПП БСН 26.06 Мобильный
Наталия Лукина
Общество

❗️Минтруд: в 2026 году на Новый год будем отдыхать 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
❗️Минтруд: в 2026 году на Новый год будем отдыхать 12 дней
freepik.com

Минтруд предложил установить новогодние праздники с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — сказал министр труда и социального развития Антон Котяков.

Также министерство определилось с остальными праздничными днями.

  • В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

  • В марте граждан также ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта.

  • В мае отдых будет разделен на два отрезка дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

  • В июне выходные будут с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня.

  • В ноябре россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября.

❗️Минтруд: в 2026 году на Новый год будем отдыхать 12 дней

Как вам такой производственный календарь? Кто рад, что на Новый год будут такие длинные каникулы?

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

217 подписчиков 1 031 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

11

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум