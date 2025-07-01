❗️Минтруд: в 2026 году на Новый год будем отдыхать 12 дней
Минтруд предложил установить новогодние праздники с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. Пять раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — сказал министр труда и социального развития Антон Котяков.
Также министерство определилось с остальными праздничными днями.
В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.
В марте граждан также ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта.
В мае отдых будет разделен на два отрезка дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
В июне выходные будут с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня.
В ноябре россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября.
Как вам такой производственный календарь? Кто рад, что на Новый год будут такие длинные каникулы?
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Комментарии11
Как вам такое решение, коллеги?
Трээээээш! А че делать-то 12 дней без работы?😀
ну сходите на работу. Вам что, запрещают?
Лучше бы на майские длинные праздники сделали.
Жесть
Поддерживаю!